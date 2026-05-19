De Formule 1 zou er in de toekomst zomaar een opvallende nieuwkomer bij kunnen krijgen. De Chinese EV-gigant BYD onderzoekt serieus de mogelijkheden om de koningsklasse van de autosport te betreden, en volgens geruchten speelt voormalig Red Bull-topman Christian Horner een opvallende rol achter de schermen.

BYD, inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste autofabrikanten ter wereld en marktleider op het gebied van elektrische wagens, kijkt nadrukkelijk naar een mogelijke entree in de Formule 1. Daarbij lijkt de focus niet te liggen op een minderheidsbelang in een bestaand team, maar eerder op de oprichting van een volledig eigen renstal. Daarmee zou de Chinese constructeur kunnen mikken op een plek als twaalfde team op de grid.

Horner duikt op bij gesprekken met BYD-topvrouw

Opvallend genoeg wordt Christian Horner nadrukkelijk gelinkt aan de plannen. De Brit zou afgelopen weekend naar Cannes zijn afgereisd voor meerdere ontmoetingen met BYD-vicepresident Stella Li. Volgens PlanetF1 verliepen de gesprekken over een mogelijk F1-project verspreid over twee dagen, waarbij Li bijzonder enthousiast zou zijn geweest over de kansen in de sport.

Dat Horner en BYD contact onderhouden, lijkt bovendien niet uit de lucht gegrepen. Tijdens het zogeheten Cannes Night-evenement van de autofabrikant was Horner duidelijk aanwezig als gast, beelden die ook opdoken op sociale media van BYD. Daarnaast bezocht hij recent nog de Formule E-race in Monaco, waar hij aanwezig was op uitnodiging van Liberty Global, de meerderheidsaandeelhouder van de elektrische raceklasse.

Niet Alpine, maar eigen F1-project lijkt prioriteit

De timing van de gesprekken zorgt meteen voor extra speculatie. Eerder deze week werd BYD genoemd als mogelijke geïnteresseerde partij in het belang van 24 procent in Alpine, momenteel in handen van investeringsmaatschappij Otro Capital. Ook Horner en Mercedes zouden volgens geruchten interesse hebben in die aandelen.

Binnen Alpine blijft men voorlopig op de vlakte. Flavio Briatore erkende publiekelijk dat er interesse bestaat vanuit meerdere partijen, waaronder Horner en Mercedes, maar het team zelf benadrukt dat gesprekken plaatsvinden tussen huidige aandeelhouders en geïnteresseerden. Ondertussen lijkt BYD echter vooral verder te kijken dan Alpine alleen. Vorige maand bevestigde Stella Li al gesprekken met F1-CEO Stefano Domenicali in Shanghai, wat erop wijst dat de Chinese autobouwer serieus werk maakt van een mogelijke entree in de Formule 1.