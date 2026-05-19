'Horner in gesprek met mogelijke Formule 1-nieuwkomer'

De Formule 1 zou er in de toekomst zomaar een opvallende nieuwkomer bij kunnen krijgen. De Chinese EV-gigant BYD onderzoekt serieus de mogelijkheden om de koningsklasse van de autosport te betreden, en volgens geruchten speelt voormalig Red Bull-topman Christian Horner een opvallende rol achter de schermen.

BYD, inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste autofabrikanten ter wereld en marktleider op het gebied van elektrische wagens, kijkt nadrukkelijk naar een mogelijke entree in de Formule 1. Daarbij lijkt de focus niet te liggen op een minderheidsbelang in een bestaand team, maar eerder op de oprichting van een volledig eigen renstal. Daarmee zou de Chinese constructeur kunnen mikken op een plek als twaalfde team op de grid.

Horner duikt op bij gesprekken met BYD-topvrouw

Opvallend genoeg wordt Christian Horner nadrukkelijk gelinkt aan de plannen. De Brit zou afgelopen weekend naar Cannes zijn afgereisd voor meerdere ontmoetingen met BYD-vicepresident Stella Li. Volgens PlanetF1 verliepen de gesprekken over een mogelijk F1-project verspreid over twee dagen, waarbij Li bijzonder enthousiast zou zijn geweest over de kansen in de sport.

Dat Horner en BYD contact onderhouden, lijkt bovendien niet uit de lucht gegrepen. Tijdens het zogeheten Cannes Night-evenement van de autofabrikant was Horner duidelijk aanwezig als gast, beelden die ook opdoken op sociale media van BYD. Daarnaast bezocht hij recent nog de Formule E-race in Monaco, waar hij aanwezig was op uitnodiging van Liberty Global, de meerderheidsaandeelhouder van de elektrische raceklasse.

Niet Alpine, maar eigen F1-project lijkt prioriteit

De timing van de gesprekken zorgt meteen voor extra speculatie. Eerder deze week werd BYD genoemd als mogelijke geïnteresseerde partij in het belang van 24 procent in Alpine, momenteel in handen van investeringsmaatschappij Otro Capital. Ook Horner en Mercedes zouden volgens geruchten interesse hebben in die aandelen.

Binnen Alpine blijft men voorlopig op de vlakte. Flavio Briatore erkende publiekelijk dat er interesse bestaat vanuit meerdere partijen, waaronder Horner en Mercedes, maar het team zelf benadrukt dat gesprekken plaatsvinden tussen huidige aandeelhouders en geïnteresseerden. Ondertussen lijkt BYD echter vooral verder te kijken dan Alpine alleen. Vorige maand bevestigde Stella Li al gesprekken met F1-CEO Stefano Domenicali in Shanghai, wat erop wijst dat de Chinese autobouwer serieus werk maakt van een mogelijke entree in de Formule 1.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.281

    Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
    Laat BYD er bij komen en nodig Hyundai ook gelijk uit.
    13 teams en 26 wagens ....hoe leutig is dát..

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 10:14
  • The Wolf

    Posts: 831

    Li...
    Wat een aparte achternaam, hoor je niet vaak in China denk ik...

    • + 4
    • 19 mei 2026 - 10:17
    • F1jos

      Posts: 5.257

      “Li” is juist één van de meest voorkomende Chinese achternamen.

      Als iemand in China “Li” heet, is dat een beetje alsof iemand hier “De Jong” of “Jansen” heet.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 10:40
    • Kampsie

      Posts: 1.656

      En je denkt dat The Wolf dat niet wist @jos?

      • + 4
      • 19 mei 2026 - 10:55
    • Pietje Bell

      Posts: 34.835

      De achternaam Li komt extreem vaak voor.
      Misschien had @The Wolf er een 😜achter moeten zetten voor de mensen die niet weten dat het sarcastisch bedoeld was.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 10:57
    • Pietje Bell

      Posts: 34.835

      Hé @Kampsie, terug uit Nürburg? Hoe was het?

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 10:58
    • Larry Perkins

      Posts: 65.079

      Als je niet meteen doorhad dat het een dijenkletser was dan ben je (een beetje) ...

      Bovendien kun je van @The Wolf altijd wel een kwinkslag verwachten.
      Een 😜 erbij plaatsen verpest het gebbetje juist.

      • + 1
      • 19 mei 2026 - 11:35
    • Larry Perkins

      Posts: 65.079

      Overigens was oorspronkelijk "Ri" de meest gebruikte achternaam in China, dat is later om de één of andere reden door de spreektaal veranderd...

      • + 1
      • 19 mei 2026 - 11:38
    • Pietje Bell

      Posts: 34.835

      LOL !!

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 11:41
    • F1jos

      Posts: 5.257

      Ik had het moeten weten dat je Wolff nooit serieus moet nemen.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 11:42
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.108

    Zolang BYD niet pusht voor meer elektrische aandeel vind ik het prima en anders beter niet.

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 11:01
    • The Wolf

      Posts: 831

      Dat interesseert de F1 niet, BYD: Bring Your Dollars denken ze

      • + 2
      • 19 mei 2026 - 11:07
    • Snelrondje

      Posts: 9.059

      @FD, zou Byd accoord gaan met V8’s in de toekomst?

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 11:13

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

