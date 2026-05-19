Mercedes weigert: Antonelli mag niet meedoen aan 24 uur van Nürburgring

Andrea Kimi Antonelli moet zijn plannen voor een avontuur op de Nürburgring Nordschleife voorlopig opbergen. De jonge Italiaan sprak de voorbije maanden meermaals openlijk over zijn ambitie om het voorbeeld van Max Verstappen te volgen en nog dit jaar zijn racelicentie te halen, maar bij Mercedes staan ze voorlopig op de rem. Volgens plaatsvervangend teambaas Bradley Lord ligt de focus van Antonelli volledig op de Formule 1.

De avonturen van Verstappen op de Nordschleife werden afgelopen weekend nauwgezet gevolgd in de paddock. De Nederlander maakte zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring en zorgde niet alleen voor recorddrukte op het iconische Duitse circuit, maar ook voor bewondering bij verschillende collega-coureurs. Antonelli was daar één van en sprak eerder al openlijk over zijn wens om in de voetsporen van de viervoudig wereldkampioen te treden.

Mercedes duidelijk over plannen Antonelli

Tijdens zijn bezoek aan de 6 uur van Imola in april liet Antonelli zijn ambitie nog duidelijk blijken. In een gesprek met Jules Gounon, één van Verstappens teamgenoten tijdens de Nürburgring-race, vertelde de Mercedes-junior zelfs dat hij “tegen het einde van het jaar” zijn Nordschleife-licentie wilde behalen.

Bij Mercedes klinkt daar nu echter een duidelijk ander geluid over. Toen Bradley Lord gevraagd werd of Antonelli dit seizoen toestemming zou krijgen om zijn licentie te halen, liet hij weinig ruimte voor interpretatie. “Nee”, reageerde de Brit resoluut tegenover Motorsport.com. Lord nuanceerde de eerdere uitspraken van Antonelli vervolgens enigszins. “Ik heb hem erover gesproken. Ik denk dat hij het meer als grap bedoelde.”

Knipoog naar Verstappen

Daarna volgde nog een veelzeggende sneer met een glimlach richting zijn jonge coureur. Volgens Lord moet Antonelli eerst maar eens hetzelfde statuut bereiken als Verstappen vooraleer hij zich op de Nordschleife mag wagen. “Hij mag het proberen wanneer hij vier wereldtitels op zijn naam heeft geschreven”, klonk het veelzeggend.

De Mercedes-topman verwees daarmee rechtstreeks naar Verstappen, die volgens hem over “wat meer veelzijdigheid op het gebied van racen” beschikt dankzij zijn uitgebreide ervaring buiten de Formule 1. Daardoor blijft de prioriteit voor Antonelli voorlopig onveranderd. Mercedes wil dat de Italiaan zich volledig richt op zijn ontwikkeling in de koningsklasse van de autosport.

The Wolf

Posts: 830

Oh (Bradley) Lord Won't You Buy Me,
A Mercedes Benz

  • 1
  • 19 mei 2026 - 08:06
    • The Wolf

      Posts: 826

      Lord; "Ik heb hem erover gesproken. Ik denk dat hij het meer als grap bedoelde"
      Antonelli; "Nee, dat was helemaal geen gr.."
      Lord; "STIL!.... het was een grap, hoor je me?"

      • + 1
      • 19 mei 2026 - 08:09

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

