Andrea Kimi Antonelli moet zijn plannen voor een avontuur op de Nürburgring Nordschleife voorlopig opbergen. De jonge Italiaan sprak de voorbije maanden meermaals openlijk over zijn ambitie om het voorbeeld van Max Verstappen te volgen en nog dit jaar zijn racelicentie te halen, maar bij Mercedes staan ze voorlopig op de rem. Volgens plaatsvervangend teambaas Bradley Lord ligt de focus van Antonelli volledig op de Formule 1.

De avonturen van Verstappen op de Nordschleife werden afgelopen weekend nauwgezet gevolgd in de paddock. De Nederlander maakte zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring en zorgde niet alleen voor recorddrukte op het iconische Duitse circuit, maar ook voor bewondering bij verschillende collega-coureurs. Antonelli was daar één van en sprak eerder al openlijk over zijn wens om in de voetsporen van de viervoudig wereldkampioen te treden.

Mercedes duidelijk over plannen Antonelli

Tijdens zijn bezoek aan de 6 uur van Imola in april liet Antonelli zijn ambitie nog duidelijk blijken. In een gesprek met Jules Gounon, één van Verstappens teamgenoten tijdens de Nürburgring-race, vertelde de Mercedes-junior zelfs dat hij “tegen het einde van het jaar” zijn Nordschleife-licentie wilde behalen.

Bij Mercedes klinkt daar nu echter een duidelijk ander geluid over. Toen Bradley Lord gevraagd werd of Antonelli dit seizoen toestemming zou krijgen om zijn licentie te halen, liet hij weinig ruimte voor interpretatie. “Nee”, reageerde de Brit resoluut tegenover Motorsport.com. Lord nuanceerde de eerdere uitspraken van Antonelli vervolgens enigszins. “Ik heb hem erover gesproken. Ik denk dat hij het meer als grap bedoelde.”

Knipoog naar Verstappen

Daarna volgde nog een veelzeggende sneer met een glimlach richting zijn jonge coureur. Volgens Lord moet Antonelli eerst maar eens hetzelfde statuut bereiken als Verstappen vooraleer hij zich op de Nordschleife mag wagen. “Hij mag het proberen wanneer hij vier wereldtitels op zijn naam heeft geschreven”, klonk het veelzeggend.

De Mercedes-topman verwees daarmee rechtstreeks naar Verstappen, die volgens hem over “wat meer veelzijdigheid op het gebied van racen” beschikt dankzij zijn uitgebreide ervaring buiten de Formule 1. Daardoor blijft de prioriteit voor Antonelli voorlopig onveranderd. Mercedes wil dat de Italiaan zich volledig richt op zijn ontwikkeling in de koningsklasse van de autosport.