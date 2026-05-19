Voormalig Ferrari-engineer: "Hamilton heeft meer talent dan Schumacher"

Lewis Hamilton beschikte over meer puur talent dan Michael Schumacher, maar kwam volgens voormalig Ferrari-ingenieur en coach Jock Clear tekort op een ander cruciaal vlak. De Brit, die in zijn carrière nauw samenwerkte met beide wereldkampioenen, ziet Schumacher nog altijd als de completere coureur vanwege zijn uitzonderlijke inzicht en oog voor detail.

Clear werkte doorheen de jaren intensief samen met zowel Hamilton als Schumacher en kreeg zo een uniek inkijkje in de manier waarop beide iconen functioneerden. Hoewel hij de huidige Ferrari-coureur op vlak van natuurlijke snelheid bijzonder hoog inschat, ziet hij toch een belangrijk verschil met de Duitser.

‘Hamilton had meer natuurtalent’

Volgens Clear beschikte Hamilton over uitzonderlijke natuurlijke kwaliteiten achter het stuur, mogelijk zelfs meer dan Schumacher. Toch miste de zevenvoudig wereldkampioen volgens hem een bepaald totaalplaatje dat Schumacher net zo dominant maakte. “Lewis had waarschijnlijk meer aangeboren talent dan Michael, maar hij beschikte niet over hetzelfde totaaloverzicht”, legde Clear uit tegenover de media.

Daarmee doelt de Brit vooral op de manier waarop Schumacher elk detail van een raceweekend probeerde te controleren. Om dat te verduidelijken, verwees Clear naar een bekende uitspraak van bokslegende Muhammad Ali. “Ali zei ooit dat niet de berg op je pad het probleem is, maar het steentje in je schoen. Michael wist exact waar die kleine hindernissen zaten en zorgde ervoor dat alles rond hem perfect geregeld was. Hij besefte dat er op topniveau méér nodig is dan alleen pure snelheid.”

Schumacher zag volgens Clear het grotere plaatje

Volgens Clear zat Schumachers grootste kracht niet noodzakelijk in pure snelheid of lef, maar in zijn complete benadering van de sport. De Duitser begreep volgens hem beter dan wie ook hoe kleine details op cruciale momenten het verschil konden maken.

“Ik denk zelfs dat Michael zelf zou toegeven dat hij niet per se de snelste of moedigste was”, aldus Clear. “Op dit niveau kan iedereen een snelle ronde rijden. De echte kampioenen zijn degenen die het volledige plaatje zien en die extra details toevoegen die op zaterdag en zondag het verschil maken. Michael had daarin simpelweg de beste balans.”

Wat een onzin. Tegen Schumacher uit 1993-1997 zou niemand een kans hebben, ook Hamilton niet - met name in 1994-1996: qua pure talent niet en qua total package ook niet. Hamilton-in-prime schat ik een beetje op niveau Schumacher uit 2005-2006.. misschien een beetje 2004 maar niet eerder.
  • 19 mei 2026 - 11:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Michael Schumacher Ferrari

Reacties (10)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 831

    Duidelijk verhaal: éérst dat verrekte steentje uit je schoen halen, dán pas je ding doen.. Schumacher begreep dat.

    + 1
    19 mei 2026 - 08:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.281

      Als 'n steentje in je schoen al vervelend is kun je nagaan wat 'n steenpuist op je kont kan aanrichten...of wratten op je zak.

      + 0
      19 mei 2026 - 09:50
    • iOosterbaan

      Posts: 2.164

      Daarom zeg ik vaak, Schumacher was/is de beste coureur. Om alles wat hij ook nog buiten de auto deed. Er zijn wel meerdere die puur op talent sneller kunnen zijn.

      + 0
      19 mei 2026 - 11:45
  • Spielberg

    Posts: 4.254

    Schumacher had een *oog open vlak voor de race, vraag maar aan Rosberg .

    + 0
    19 mei 2026 - 09:02
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.217

    Nu vraag ik me af, had dan ook een voorbeeld genoemd, waar Michael tegenaan liep, hoe hij dat opgepakt heeft en omgebuigd naar succes.
    En zou Lewis tegen precies dat zelfde aan lopen, hoe (anders) zou hij het benaderd hebben....
    Zoiets. Iets concreter dan een steentje in de schoen graag...
    Veeleisend, ik weet het 😉

    + 1
    19 mei 2026 - 09:05
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.108

    Wat een onzin. Tegen Schumacher uit 1993-1997 zou niemand een kans hebben, ook Hamilton niet - met name in 1994-1996: qua pure talent niet en qua total package ook niet. Hamilton-in-prime schat ik een beetje op niveau Schumacher uit 2005-2006.. misschien een beetje 2004 maar niet eerder.
    Zoals Schumacher binnen 2 ronden in onveilige Monaco nr.2 op 12 seconden reed of zoals in 1996 met veel langzamere auto en defecte motor Barcelona won - dat heb ik niemand zien doen. En dat heeft niet alleen met oog voor details te maken maar juist met pure talent.

    + 2
    19 mei 2026 - 11:10
    • josdaboss

      Posts: 1.184

      Klopt, ging naar Ferrari en was eigenlijk mooi om te zien hoe Berger en Alesi het vervolgens verprutste bij Benneton terwijl Schumacher en Todt het team opbouwde tot een niet te verslaan team. Later met Rossberg de mercedes voor Hamilton in elkaar gezet.

      + 1
      19 mei 2026 - 11:23
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.108

      josdaboss

      Sterker nog, na het even rijden met Benneton-95 was zei Alesi dat het onmogelijk was om met die auto een race in 1995 te winnen, laat staan de titel. Hij probeerde ook dezelfde lijnen als Schumacher te rijden met dezelfde auto maar dat was gelijk een ongeluk en moest hij nog een medische check doen.

      + 1
      19 mei 2026 - 11:27
  • Ambudriver

    Posts: 343

    Hahahahahaha, is het al 1 april?

    + 0
    19 mei 2026 - 11:51
  • Larry Perkins

    Posts: 65.078

    Het is zo Clear als een klontje dat de voormalig Ferrari-engineer Jockt...

    + 0
    19 mei 2026 - 11:58

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
