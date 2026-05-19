Lewis Hamilton beschikte over meer puur talent dan Michael Schumacher, maar kwam volgens voormalig Ferrari-ingenieur en coach Jock Clear tekort op een ander cruciaal vlak. De Brit, die in zijn carrière nauw samenwerkte met beide wereldkampioenen, ziet Schumacher nog altijd als de completere coureur vanwege zijn uitzonderlijke inzicht en oog voor detail.

Clear werkte doorheen de jaren intensief samen met zowel Hamilton als Schumacher en kreeg zo een uniek inkijkje in de manier waarop beide iconen functioneerden. Hoewel hij de huidige Ferrari-coureur op vlak van natuurlijke snelheid bijzonder hoog inschat, ziet hij toch een belangrijk verschil met de Duitser.

‘Hamilton had meer natuurtalent’

Volgens Clear beschikte Hamilton over uitzonderlijke natuurlijke kwaliteiten achter het stuur, mogelijk zelfs meer dan Schumacher. Toch miste de zevenvoudig wereldkampioen volgens hem een bepaald totaalplaatje dat Schumacher net zo dominant maakte. “Lewis had waarschijnlijk meer aangeboren talent dan Michael, maar hij beschikte niet over hetzelfde totaaloverzicht”, legde Clear uit tegenover de media.

Daarmee doelt de Brit vooral op de manier waarop Schumacher elk detail van een raceweekend probeerde te controleren. Om dat te verduidelijken, verwees Clear naar een bekende uitspraak van bokslegende Muhammad Ali. “Ali zei ooit dat niet de berg op je pad het probleem is, maar het steentje in je schoen. Michael wist exact waar die kleine hindernissen zaten en zorgde ervoor dat alles rond hem perfect geregeld was. Hij besefte dat er op topniveau méér nodig is dan alleen pure snelheid.”

Schumacher zag volgens Clear het grotere plaatje

Volgens Clear zat Schumachers grootste kracht niet noodzakelijk in pure snelheid of lef, maar in zijn complete benadering van de sport. De Duitser begreep volgens hem beter dan wie ook hoe kleine details op cruciale momenten het verschil konden maken.

“Ik denk zelfs dat Michael zelf zou toegeven dat hij niet per se de snelste of moedigste was”, aldus Clear. “Op dit niveau kan iedereen een snelle ronde rijden. De echte kampioenen zijn degenen die het volledige plaatje zien en die extra details toevoegen die op zaterdag en zondag het verschil maken. Michael had daarin simpelweg de beste balans.”