Max Verstappen heeft met zijn debuut tijdens de 24 uur van de Nürburgring diepe indruk achtergelaten in de autosportwereld. De Nederlander maakte niet alleen indruk met zijn snelheid en gedurfde inhaalacties, maar krijgt nu zelfs lof toegeschoven van ervaren GT-coureurs. Volgens David Pittard heeft Verstappen het GT-racen zelfs “opnieuw uitgevonden”.

Verstappen maakte vorige week zijn langverwachte opwachting op de Nordschleife in de #3 Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing, samen met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Tijdens zijn stint liet de viervoudig wereldkampioen meteen zien waarom hij volgens velen tot de absolute wereldtop behoort, ongeacht de discipline waarin hij rijdt.

‘Verstappen ziet kansen die anderen niet nemen’

Vooral één moment maakte indruk op Pittard, zelf actief in onder meer de Nürburgring Endurance Series en het IMSA SportsCar Championship. De Brit zag hoe Verstappen op de Döttinger Höhe genadeloos toesloeg toen concurrenten twijfelden in verkeer.

“Hij heeft het GT-racen bijna opnieuw uitgevonden”, stelde Pittard tijdens de race-uitzending. Volgens de Brit bracht Verstappen een compleet andere benadering mee naar de Nordschleife. “Waar andere coureurs in zo’n situatie eerder zouden afremmen vanwege het risico, dacht Max simpelweg: als jij ruimte laat, pak ik mijn kans. Dat instinctieve besluit maakte het verschil.”

Pittard verwees daarbij onder meer naar Verstappens gewaagde manoeuvre op een Aston Martin richting Tiergarten. Terwijl concurrenten voorzichtig bleven vanwege verkeer en risico, bleef Verstappen op het gas en profiteerde hij maximaal. “Voor de meeste GT-coureurs zou dat een moment zijn om even pas op de plaats te maken, maar Max liet zien dat het ook anders kan.”

‘Misschien gaan anderen nu anders racen’

Volgens Pittard kan Verstappens optreden zelfs invloed hebben op de manier waarop andere GT3-coureurs voortaan racen. De Brit denkt dat Verstappens achtergrond in sprintwedstrijden hem een uniek voordeel geeft in situaties waarin risico en beloning dicht bij elkaar liggen.

“Max komt uit de wereld van sprint-racen in eenzitters, waar je soms alles op scherp zet. Dat betaalt zich niet altijd uit, dat zien we ook in de Formule 1, maar hier werkte het wel”, aldus Pittard. “Misschien nemen ervaren GT-coureurs normaal wat minder risico in zo’n situatie, maar Max heeft bewezen dat het mogelijk is.”

Een droomdebuut werd het uiteindelijk niet helemaal voor Verstappen en zijn teamgenoten. Terwijl de #3 Mercedes-AMG lange tijd meedeed om de overwinning, gooide een defecte aandrijfas roet in het eten. Na reparaties wist het team alsnog de finish te halen, al zat er niet meer in dan een 38ste plaats.