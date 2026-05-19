Verstappen krijgt gigantisch compliment: "Heeft het GT-racen veranderd"

Max Verstappen heeft met zijn debuut tijdens de 24 uur van de Nürburgring diepe indruk achtergelaten in de autosportwereld. De Nederlander maakte niet alleen indruk met zijn snelheid en gedurfde inhaalacties, maar krijgt nu zelfs lof toegeschoven van ervaren GT-coureurs. Volgens David Pittard heeft Verstappen het GT-racen zelfs “opnieuw uitgevonden”.

Verstappen maakte vorige week zijn langverwachte opwachting op de Nordschleife in de #3 Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing, samen met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Tijdens zijn stint liet de viervoudig wereldkampioen meteen zien waarom hij volgens velen tot de absolute wereldtop behoort, ongeacht de discipline waarin hij rijdt.

‘Verstappen ziet kansen die anderen niet nemen’

Vooral één moment maakte indruk op Pittard, zelf actief in onder meer de Nürburgring Endurance Series en het IMSA SportsCar Championship. De Brit zag hoe Verstappen op de Döttinger Höhe genadeloos toesloeg toen concurrenten twijfelden in verkeer.

“Hij heeft het GT-racen bijna opnieuw uitgevonden”, stelde Pittard tijdens de race-uitzending. Volgens de Brit bracht Verstappen een compleet andere benadering mee naar de Nordschleife. “Waar andere coureurs in zo’n situatie eerder zouden afremmen vanwege het risico, dacht Max simpelweg: als jij ruimte laat, pak ik mijn kans. Dat instinctieve besluit maakte het verschil.”

Pittard verwees daarbij onder meer naar Verstappens gewaagde manoeuvre op een Aston Martin richting Tiergarten. Terwijl concurrenten voorzichtig bleven vanwege verkeer en risico, bleef Verstappen op het gas en profiteerde hij maximaal. “Voor de meeste GT-coureurs zou dat een moment zijn om even pas op de plaats te maken, maar Max liet zien dat het ook anders kan.”

‘Misschien gaan anderen nu anders racen’

Volgens Pittard kan Verstappens optreden zelfs invloed hebben op de manier waarop andere GT3-coureurs voortaan racen. De Brit denkt dat Verstappens achtergrond in sprintwedstrijden hem een uniek voordeel geeft in situaties waarin risico en beloning dicht bij elkaar liggen.

“Max komt uit de wereld van sprint-racen in eenzitters, waar je soms alles op scherp zet. Dat betaalt zich niet altijd uit, dat zien we ook in de Formule 1, maar hier werkte het wel”, aldus Pittard. “Misschien nemen ervaren GT-coureurs normaal wat minder risico in zo’n situatie, maar Max heeft bewezen dat het mogelijk is.”

Een droomdebuut werd het uiteindelijk niet helemaal voor Verstappen en zijn teamgenoten. Terwijl de #3 Mercedes-AMG lange tijd meedeed om de overwinning, gooide een defecte aandrijfas roet in het eten. Na reparaties wist het team alsnog de finish te halen, al zat er niet meer in dan een 38ste plaats.

  • Pietje Bell

    Posts: 34.840

    Juncadella heeft zojuist een 11-tal leuke foto's en een leuke video van Max gepost.
    Ook staat Dani met Jack Martin op de foto.

    www.instagram.com/p/DYhPZZ_CPAt/?img_index=1

    • + 1
    • 19 mei 2026 - 14:27
    • snailer

      Posts: 32.972

      Interview van hem bij een spaanse team. Wel in het Engels.

      https://youtu.be/p1PSAMCxByA
      Behind the Scenes: 24H Nürburgring with Max Verstappen - Dani Juncadella Interview | SoyMotor.com

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 14:55
  • Larry Perkins

    Posts: 65.085

    "Max Verstappen gebruikte zijn tijd op de Nürburgring om een nieuwe helm uit te proberen, met nuttige vernieuwingen. De Nederlander demonstreert zijn nieuwe helm in de onderstaande video."

    x(.)com/verstappenews/status/2056713269323190553

    * haakjes verwijderen

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 14:47
    • Larry Perkins

      Posts: 65.085

      Oeps, deze zit ook al bij de serie van @Pietje...

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 14:51
    • Pietje Bell

      Posts: 34.840

      Dat krijg je ervan als je mijn bericht niet goed leest en even de link aanklikt om die video van Max te bekijken. 🤪

      ".... en een leuke video van Max "

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 14:59
    • Larry Perkins

      Posts: 65.085

      Bwoah, zo erg is het niet.
      Zoals vanochtend weer gebleken is zijn er hier lui die een grap niet meteen snappen, dan is het zelfs handig om de video voor de tweede keer te plaatsen...

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 15:05
  • Larry Perkins

    Posts: 65.085

    "Volgens Pittard kan Verstappens optreden zelfs invloed hebben op de manier waarop andere GT3-coureurs voortaan racen."

    Andere coureurs willen misschien ook wel zo racen, maar dat lukt alleen als zij over dezelfde wagenbeheersing beschikken...

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 15:01

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

