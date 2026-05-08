Andrea Stella weet precies wanneer hij de rem moet intrappen. Na een weekend waarin McLaren in Miami meer punten pakte dan in de drie voorgaande races samen, koos de teambaas niet voor euforische taal maar voor een koelbloedige waarschuwing aan zijn eigen team. Stella blijft voorzichtig met uitspraken over kampioenschappen: "We zitten pas in de vierde race, dus we moeten oppassen om nu al naar titels te kijken." Achter die nuchterheid schuilt een concrete les: McLaren liet in Miami de zege liggen door een strategische misser, en dat mag niet opnieuw gebeuren. Voor Lando Norris, die straks in Zandvoort voor zijn thuispubliek rijdt, telt elke gemiste kans dubbel.

Hoe de undercut de zege kostte

Kimi Antonelli won de Grand Prix van Miami en boekte daarmee zijn derde overwinning op rij. WK-leider Antonelli vertrok van pole position en wist Norris nipt achter zich te houden. Maar de race had anders kunnen lopen. McLaren koos ervoor Norris één ronde later in te laten komen dan Antonelli, waardoor de Mercedes-coureur de undercut succesvol kon uitvoeren en zijn positie behield. Stella gaf toe dat dit, gezien het snelheidsvoordeel van Mercedes, directe gevolgen had voor Norris' winstkansen.

Stella verborg zijn zelfkritiek niet: McLaren verliet Florida met het gevoel een overwinning te hebben laten liggen die binnen handbereik was. "We hadden de mogelijkheid om te winnen kunnen verspelen, opnieuw door een kwestie van uitvoering en optimalisatie van wat we beschikbaar hadden", verklaarde hij. Norris zei op de boordradio wat hij dacht. "Ik heb gemengde gevoelens", liet de wereldkampioen weten. "We hadden als eerste naar binnen moeten komen voor nieuwe banden en we kregen een undercut om onze oren. Geen excuses."

Positief en nuchter tegelijk

De boodschap van Stella is tweeledig. Enerzijds is er echte tevredenheid: "We zijn extreem tevreden met dit weekend", benadrukt hij. "We hebben in één weekend meer punten gescoord dan in de eerste drie races samen. Dat zegt veel over de progressie die we boeken." Anderzijds weigert hij de concurrentie te onderschatten. "Mercedes bezit nog altijd een voordeel van een paar tienden op iedereen", stelt Stella vast. Die paar tienden bepaalden in Miami het verschil tussen winnen en tweede worden.

De upgrades die McLaren naar Miami bracht, werkten. Norris pakte pole position voor de sprintrace, die hij ook won, terwijl teamgenoot Oscar Piastri een positie won om zo de maximale punten voor McLaren veilig te stellen. In de race leek McLaren zijn vorig jaar zo gewaardeerde bandenconsistentie te hebben behouden, waarschijnlijk wat meer dan sommige concurrenten. Dat is een wapen dat op circuits met hoge bandenslijtage het verschil kan maken, ook als Mercedes op pure snelheid nog vooruit heeft.

De context: regerend kampioen op achterstand

McLaren begon het seizoen met een achterstand die het zelf deels had zien aankomen. De Britse renstal startte het jaar met een onderontwikkeld auto. De noodzaak om grip te krijgen op een geheel nieuw krachtpakket van motorleverancier Mercedes betekende dat ze hun campagne achterop begonnen, inclusief het mislopen van de Chinese Grand Prix met beide coureurs.

In het constructeurskampioenschap leidt Mercedes de dans met 180 punten, gevolgd door Ferrari met 110 en McLaren met 94. De achterstand op Ferrari is met 18 punten overbrugbaar, maar de kloof naar Mercedes van 86 punten is na vier races al substantieel. Stella weet dat titeldenken in mei weinig zin heeft als de uitvoering op het circuit nog steeds fouten oplevert.

"Als we nu al over de kampioenschappen aan het einde van het seizoen nadenken, moeten we een beetje voorzichtig zijn", stelt Stella. "We zijn pas bij de vierde race, hebben net onze eerste upgrade ingevoerd, rijden in Miami, en McLaren heeft daar traditioneel altijd heel goed gepresteerd", aldus de Italiaan. Dat laatste is relevant: Miami is een circuit dat McLaren goed ligt. Het hoofdvoordeel van Mercedes ten opzichte van McLaren is pure snelheid. Op circuits die minder bij hun wagen passen, wordt het moeilijker.

Wat dit betekent voor de rest van het seizoen

Stella tempert de verwachtingen niet alleen voor de buitenwereld, maar stuurt intern een duidelijke boodschap. Een team dat zichzelf al als titelkandidaat ziet terwijl het op 86 punten achterstand staat, loopt het risico op verkeerde strategische keuzes. Precies die keuzes kostten Norris in Miami zijn zege.

"Maar tegelijkertijd weten we dat we punten hebben gescoord en dat we de auto verder kunnen ontwikkelen. We willen absoluut het kampioenschap verdedigen", aldus Stella. McLaren wil verder werken aan prestaties, met name in de snelle bochten waar Mercedes sterk is. Miami past bij het team, maar Canada heeft traditioneel de voorkeur gegeven aan Mercedes, en het team wil geduldig blijven en de voortgang beoordelen over de komende races.

De interne boodschap is helder: progressie is er, de richting klopt, maar de uitvoering moet feilloos zijn. Antonelli leidt het rijderskampioenschap met 100 punten, terwijl Norris vierde staat met 51 punten.