Red Bull-updates wekken interesse van McLaren

Het team van Red Bull Racing verscheen afgelopen weekend in Miami aan de start met een volledig geüpdatete auto. De innovatieve onderdelen trokken de aandacht van de concurrentie, en McLaren-teambaas Andrea Stella was onder de indruk van de wagens van Max Verstappen en Isack Hadjar.

Na een pauze van bijna een maand ging het F1-circus afgelopen weekend weer verder in Miami. Voor veel teams was dit het moment om nieuwe onderdelen te introduceren, en de veranderingen van Red Bull sprongen het meest in het oog. Zo waren de sidepods veranderd, en reden ze rond met een innovatieve variant op de macarena-vleugel.

Wat is McLaren opgevallen?

Ook bij de concurrentie keken ze naar de updates van Red Bull. McLaren-teambaas Andrea Stella is er heel duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Op technisch vlak zitten we nu in een heel interessante fase. Kijk bijvoorbeeld naar het concept van de sidepod die Red Bull introduceerde. Het is een heel ander concept dan bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari hebben. De McLaren-stijl zit daar nog verder vandaan."

Red Bull de inspiratiebron

Stella is van mening dat het heel normaal is dat Red Bull nu zoveel aandacht trekt: "Op een gegeven moment zal alles wel gaan stabiliseren en samenkomen, maar we zitten daar nog ver vanaf. Momenteel zal het vooral een proces zijn waarin iedereen naar elkaar kijkt en verschillende dingen zal uitproberen."

Veel teams zullen Red Bull als inspiratie gebruiken: "Ik weet zeker dat de andere teams ook een blik zullen werpen op het concept van Red Bull, om te kijken hoe ze daarvan kunnen profiteren. Red Bull is ook heel erg slim en innovatief in de manieren waarop ze gebruik hebben gemaakt van de ruimte die de regels bieden, om zulke geometrie te introduceren."

Waarom is dit niet vreemd?

De teams houden elkaar in deze fase van het seizoen goed in de gaten, en dat vindt Stella heel normaal: "Over het algemeen denk ik niet dat het ontwerp van de auto's nu al dichtbij een punt van samenkomst staat, maar dat betekent niet dat er nog geen dingen zijn die voor de meeste teams in dezelfde richting bewegen. Maar de mate van gelijkenis die je bij de auto's van 2025 zag, na een paar jaar met dezelfde regels, daar zitten we nog gewoon ver vandaan."

F1 Nieuws Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.769

    Dat de Red Bull-updates de interesse van McLaren wekken wekt bij ons blijkbaar geen interesse...

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 15:05

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

