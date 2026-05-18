Mijlpaal voor Hamilton: Ferrari-coureur nu een van de rijksten in Engeland

Lewis Hamilton blijft niet alleen op sportief vlak een van de grootste namen in de Formule 1, ook financieel blijft de Brit stevig aan de weg timmeren. De zevenvoudig wereldkampioen is opnieuw opgenomen in de jaarlijkse Rich List van The Sunday Times en maakte in 2026 een opvallende sprong op de ranglijst van rijkste Britten.

Hamilton prijkt dit jaar op de 294ste plaats, goed voor een stijging van liefst 56 plekken tegenover vorig jaar. Het vermogen van de Ferrari-coureur wordt geschat op ongeveer 435 miljoen pond, omgerekend ruim 500 miljoen euro. Volgens The Sunday Times zou zijn rijkdom de voorbije twaalf maanden met zo’n vijftig miljoen pond zijn toegenomen.

Ferrari en Formule 1 blijven grote inkomstenbron

Een groot deel van Hamiltons fortuin komt volgens de Britse krant nog altijd uit zijn werk in de Formule 1. Zowel zijn lucratieve contracten bij Mercedes in het verleden als zijn huidige samenwerking met Ferrari zouden stevig bijdragen aan zijn financiële groei.

De Rich List kijkt daarbij niet enkel naar salarissen, maar ook naar zichtbaar vermogen zoals vastgoed, investeringen, kunstcollecties en aandelenbelangen. Bankrekeningen worden niet meegerekend, omdat daar geen publieke inzage in bestaat. Hamilton bevindt zich op de lijst in het gezelschap van grote namen uit de entertainmentwereld, waaronder Elton John, Andrew Lloyd Webber en J.K. Rowling.

Britse superrijken trekken steeds vaker weg

Samensteller Robert Watts ziet in de nieuwste editie van de Rich List een opvallende trend ontstaan. Volgens hem verdwijnen steeds meer vermogende Britten uit het Verenigd Koninkrijk of kiezen ze ervoor om zich in belastingvriendelijke landen te vestigen.

“Steeds meer rijke Britten trekken naar plekken als Dubai, Monaco of Zwitserland. Dat roept vragen op over de impact op de Britse economie en hoeveel belastinginkomsten het land daardoor misloopt”, legt Watts uit. Tegelijk benadrukt hij dat de lijst ook laat zien hoe moderne fortuinen ontstaan: “Van artificiële intelligentie en crypto tot technologie en alledaagse producten: steeds vaker zien we ondernemers die met een idee en veel ambitie gigantische vermogens opbouwen.”

Niet hoog die moet alles delen met de meiden van Holland.

  • 2
  • 18 mei 2026 - 20:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.960

    Waar zou Kim dan staan in Engeland?

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 19:55
    • Joeppp

      Posts: 8.580

      Niet hoog die moet alles delen met de meiden van Holland.

      • + 2
      • 18 mei 2026 - 20:07
    • snailer

      Posts: 32.960

      Ik doelde inderdaad op Kim Holland.

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 20:24
    • Larry Perkins

      Posts: 65.070

      Waar zou Kim dan staan?

      Kim staat niet veel, zij maar ligt meer...

      • + 1
      • 18 mei 2026 - 20:44
    • jd2000

      Posts: 7.726

      Hamilton is een armoedzaaier vergeleken met Kim.

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 21:47
  • oale

    Posts: 802

    Geestelijk echter nog steeds even armoedig als vanouds.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 20:20
    • Robin

      Posts: 3.193

      Ach als hij geestelijk zo zwak is verdient het toch een compliment dat hij ondanks z’n tekortkomingen zoveel centen verzameld heeft.
      Doet ie toch veel dingen beter dan andere zwakzinnigen toch?

      • + 1
      • 18 mei 2026 - 21:48
  • Skoda F1

    Posts: 792

    Knap gedaan het is hem gegund..

    • + 1
    • 18 mei 2026 - 21:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

