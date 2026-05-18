Lewis Hamilton blijft niet alleen op sportief vlak een van de grootste namen in de Formule 1, ook financieel blijft de Brit stevig aan de weg timmeren. De zevenvoudig wereldkampioen is opnieuw opgenomen in de jaarlijkse Rich List van The Sunday Times en maakte in 2026 een opvallende sprong op de ranglijst van rijkste Britten.

Hamilton prijkt dit jaar op de 294ste plaats, goed voor een stijging van liefst 56 plekken tegenover vorig jaar. Het vermogen van de Ferrari-coureur wordt geschat op ongeveer 435 miljoen pond, omgerekend ruim 500 miljoen euro. Volgens The Sunday Times zou zijn rijkdom de voorbije twaalf maanden met zo’n vijftig miljoen pond zijn toegenomen.

Ferrari en Formule 1 blijven grote inkomstenbron

Een groot deel van Hamiltons fortuin komt volgens de Britse krant nog altijd uit zijn werk in de Formule 1. Zowel zijn lucratieve contracten bij Mercedes in het verleden als zijn huidige samenwerking met Ferrari zouden stevig bijdragen aan zijn financiële groei.

De Rich List kijkt daarbij niet enkel naar salarissen, maar ook naar zichtbaar vermogen zoals vastgoed, investeringen, kunstcollecties en aandelenbelangen. Bankrekeningen worden niet meegerekend, omdat daar geen publieke inzage in bestaat. Hamilton bevindt zich op de lijst in het gezelschap van grote namen uit de entertainmentwereld, waaronder Elton John, Andrew Lloyd Webber en J.K. Rowling.

Britse superrijken trekken steeds vaker weg

Samensteller Robert Watts ziet in de nieuwste editie van de Rich List een opvallende trend ontstaan. Volgens hem verdwijnen steeds meer vermogende Britten uit het Verenigd Koninkrijk of kiezen ze ervoor om zich in belastingvriendelijke landen te vestigen.

“Steeds meer rijke Britten trekken naar plekken als Dubai, Monaco of Zwitserland. Dat roept vragen op over de impact op de Britse economie en hoeveel belastinginkomsten het land daardoor misloopt”, legt Watts uit. Tegelijk benadrukt hij dat de lijst ook laat zien hoe moderne fortuinen ontstaan: “Van artificiële intelligentie en crypto tot technologie en alledaagse producten: steeds vaker zien we ondernemers die met een idee en veel ambitie gigantische vermogens opbouwen.”