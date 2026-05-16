Verstappen-loze 24 uurs-race op de Nürburgring is van start!

De 24 uur van de Nürburgring is officieel van start gegaan. Op de Nordschleife is de legendarische endurance-klassieker, waar onder anderen Max Verstappen aan meedoet, nu echt losgebarsten. De start op het Duitse circuit kende meteen de nodige actie. 

Verstappen keek vanuit de pitbox toe hoe zijn door Mercedes ontwikkelde GT3-bolide deelnam aan de start die om 15:00 uur lokale tijd losbarstte. Zijn Spaanse teamgenoot - Daniel Juncadella - nam de honneurs waar toen het startschot werd gegeven. 

Juncadella kent goede start op Nordschleife 

Vanaf de vierde startplaats kende Juncadella een goede start. Nadat de groene vlag gezwaaid werd, passeerde hij twee Lamborghini's en trok naar de tweede plaats. Nadien was er één Lambo die een lekke band opliep en per direct na binnen moest voor een pitstop. 

Marco Mapelli wist de leiding te behouden op de Nürburgring. De Italiaan leidt in zijn Lamborghini en lijkt voorlopig weg te trekken van Verstappens team dat nog altijd op de tweede plaats vertoeft. 

Verstappen mag alvast warmdraaien

De verwachting is dat Verstappen na de eerste run van Juncadella achter het stuur gaat kruipen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 - die een team vormt met Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon - zal dan écht debuteren in de 24 uurs-race. Tijdens de Top Qualifyings deze week reed de Nederlander al nachtstints, waardoor hij groen licht heeft om ook in het donker te rijden. 

Ondertussen is het veld heel dicht naar elkaar getrokken. Door het vele verkeer op de Nürburgring, is Juncadella tot een seconde van Mapelli genaderd. Verstappen maakt dus nog altijd kans op de overwinning.  

Drunt

Posts: 617

Tevens doen ze dan ook jouw naam eer aan

  • 16 mei 2026 - 15:49
  Underkutter

    Posts: 619

    Misschien verstandig om een undercut te plaatsen en Verstappen eerder te laten instappen. Met de extra benzine in de Mercedes kan hij dan gelijk een groot gat slaan voor het donker wordt.

    • 16 mei 2026 - 15:33
  Cicero

    Posts: 1.643

    Juncadella is niet de beste in dat team, mag ik hopen. Zo'n 35 seconde op de leiders verloren, goed bezig...

    • 16 mei 2026 - 15:54

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

