De 24 uur van de Nürburgring is officieel van start gegaan. Op de Nordschleife is de legendarische endurance-klassieker, waar onder anderen Max Verstappen aan meedoet, nu echt losgebarsten. De start op het Duitse circuit kende meteen de nodige actie.

Verstappen keek vanuit de pitbox toe hoe zijn door Mercedes ontwikkelde GT3-bolide deelnam aan de start die om 15:00 uur lokale tijd losbarstte. Zijn Spaanse teamgenoot - Daniel Juncadella - nam de honneurs waar toen het startschot werd gegeven.

Juncadella kent goede start op Nordschleife

Vanaf de vierde startplaats kende Juncadella een goede start. Nadat de groene vlag gezwaaid werd, passeerde hij twee Lamborghini's en trok naar de tweede plaats. Nadien was er één Lambo die een lekke band opliep en per direct na binnen moest voor een pitstop.

Marco Mapelli wist de leiding te behouden op de Nürburgring. De Italiaan leidt in zijn Lamborghini en lijkt voorlopig weg te trekken van Verstappens team dat nog altijd op de tweede plaats vertoeft.

Verstappen mag alvast warmdraaien

De verwachting is dat Verstappen na de eerste run van Juncadella achter het stuur gaat kruipen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 - die een team vormt met Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon - zal dan écht debuteren in de 24 uurs-race. Tijdens de Top Qualifyings deze week reed de Nederlander al nachtstints, waardoor hij groen licht heeft om ook in het donker te rijden.

Ondertussen is het veld heel dicht naar elkaar getrokken. Door het vele verkeer op de Nürburgring, is Juncadella tot een seconde van Mapelli genaderd. Verstappen maakt dus nog altijd kans op de overwinning.