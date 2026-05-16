Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft een opvallend inkijkje gegeven in de interne werking van de Italiaanse renstal. Volgens de Fransman kampte Ferrari de voorbije jaren niet met een angstcultuur, maar wel met een te defensieve mentaliteit. Net daar probeert hij sinds zijn komst verandering in te brengen.

Ferrari jaagt al jaren op een nieuwe wereldtitel, maar slaagt er voorlopig niet in om de kloof met de absolute top volledig te dichten. Volgens Vasseur zit een deel van de verklaring in de manier waarop het team vroeger beslissingen nam rond de ontwikkeling van de wagen.

Vasseur ziet probleem bij Ferrari: ‘We speelden te veel op veilig’

Bij zijn aankomst viel Vasseur meteen op hoe voorzichtig Ferrari te werk ging. Volgens de teambaas werd er vaak gekozen voor extra zekerheid, ook al kostte dat uiteindelijk prestaties op de baan. “Het was geen omgeving waarin mensen bang waren om fouten te maken of elkaar met de vinger wezen, maar we waren misschien iets te defensief ingesteld”, legt hij uit.

Die houding vertaalde zich volgens Vasseur ook in de technische keuzes van Ferrari. “Er werd constant een extra veiligheidsmarge ingebouwd. Wat extra gewicht, iets meer brandstof of een conservatievere afstelling hier en daar – allemaal om risico’s te vermijden. Maar als je alles optelt, verlies je zomaar enkele tienden”, aldus de Fransman.

Nieuwe aanpak bij Ferrari: ‘Innovatie zonder angst’

Volgens Vasseur is net dat verschil cruciaal in een Formule 1-veld waar honderdsten vaak beslissend zijn. De Ferrari-baas wijst erop dat de verschillen vorig seizoen bijzonder klein waren, waardoor zelfs minieme winst enorme gevolgen kan hebben. “Je moet natuurlijk altijd een veiligheidsbuffer houden, maar tussen extreem voorzichtig zijn en slim risico nemen zit een wereld van verschil. Eén tiende kan een heel seizoen doen kantelen”, klinkt het.

Daarom wil Vasseur binnen Ferrari een cultuur creëren waarin ingenieurs meer durven experimenteren. Nieuwe ideeën moeten volgens hem op tafel kunnen komen zonder angst voor mislukking. “Ik probeer iedereen duidelijk te maken dat je vooruitgang alleen boekt als je grenzen durft opzoeken. Als iemand een idee heeft, moet dat uitgesproken worden. Werkt het niet? Dan leren we eruit. We zien nu al positieve signalen op de SF-26 en er komt nog meer aan”, besluit hij.