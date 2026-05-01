Mercedes neemt enorm risico: "Ze hebben vrijwel geen updates meegenomen!"

Mercedes neemt enorm risico: "Ze hebben vrijwel geen updates meegenomen!"

Na een pauze van ongeveer een maand gaat het Formule 1-seizoen dit weekend verder in Miami. Veel teams introduceren grote updatepakketten en ze hopen de aanval te kunnen openen op Mercedes. Jolyon Palmer sprak met de mensen van Mercedes, en er viel hem iets op: ze hebben amper updates meegenomen naar Miami.

Door de plotselinge aprilbreak hadden de teams de tijd om hard door te werken aan hun auto's. Veel teams hebben grote veranderingen doorgevoerd, die we vandaag voor het eerst op het circuit zullen zien. Zo werd al duidelijk dat Red Bull de halve auto heeft aangepast, en het lijkt er ook op dat McLaren grote veranderingen gaat doorvoeren aan hun auto. Ze geven alles in de jacht op Mercedes, waar ze zich niet zoveel zorgen lijken te maken.

Meer over Mercedes FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr
 'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

20 apr

Wat is Mercedes van plan?

Oud-coureur Jolyon Palmer maakte in Miami een rondje door de paddock, en viel haast van zijn stoel van verbazing toen hij met het Mercedes-personeel sprak. Bij F1 TV deelde hij zijn bevindingen: "Ik heb met de jongens bij Mercedes gesproken, en ze hebben amper iets meegenomen."

Ze lijken zich geen zorgen te maken over de concurrentie: "Ze zeiden tegen mij dat ze denken dat ze een buffer hebben, misschien drie tienden, en dat dat waarschijnlijk genoeg is voor dit weekend. Ze besteden meer tijd in de windtunnel, omdat ze proberen een grotere update mee te nemen naar Canada."

Of die updates die ze eind deze maand introduceren gaan werken, is volgens Palmer ook nog maar de vraag: "We weten nog niet of dat gaat werken, omdat ze nog geen ervaring hebben met het meenemen van updates naar het huidige pakket en dat ze die dan direct begrijpen. Dus dat is iets wat we de volgende keer in Canada wel gaan zien."

Spannend gevecht op komst?

In Miami verwacht Mercedes in ieder geval een spannende strijd, zo legt Palmer uit: "Dit weekend denken ze dat het een spannend gevecht gaat worden. Het is heel goed mogelijk dat McLaren en Ferrari een paar tienden kunnen winnen met hun nieuwe aerodynamische onderdelen, omdat ze bij Mercedes praktisch stilstaan."

jd2000

Posts: 7.666

Het zal wel net als een paar geleden zijn. Superieure motor, de boel een beetje opschroeven en de concurrentie die hielen laten zien. Updates helemaal niet nodig

  • Rimmer

    Posts: 13.257

    De race gaat zondag niet door dus het had sowieso niet uitgemaakt voor de Mercedes jongens.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 16:04

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

