Na een pauze van ongeveer een maand gaat het Formule 1-seizoen dit weekend verder in Miami. Veel teams introduceren grote updatepakketten en ze hopen de aanval te kunnen openen op Mercedes. Jolyon Palmer sprak met de mensen van Mercedes, en er viel hem iets op: ze hebben amper updates meegenomen naar Miami.

Door de plotselinge aprilbreak hadden de teams de tijd om hard door te werken aan hun auto's. Veel teams hebben grote veranderingen doorgevoerd, die we vandaag voor het eerst op het circuit zullen zien. Zo werd al duidelijk dat Red Bull de halve auto heeft aangepast, en het lijkt er ook op dat McLaren grote veranderingen gaat doorvoeren aan hun auto. Ze geven alles in de jacht op Mercedes, waar ze zich niet zoveel zorgen lijken te maken.

Wat is Mercedes van plan?

Oud-coureur Jolyon Palmer maakte in Miami een rondje door de paddock, en viel haast van zijn stoel van verbazing toen hij met het Mercedes-personeel sprak. Bij F1 TV deelde hij zijn bevindingen: "Ik heb met de jongens bij Mercedes gesproken, en ze hebben amper iets meegenomen."

Ze lijken zich geen zorgen te maken over de concurrentie: "Ze zeiden tegen mij dat ze denken dat ze een buffer hebben, misschien drie tienden, en dat dat waarschijnlijk genoeg is voor dit weekend. Ze besteden meer tijd in de windtunnel, omdat ze proberen een grotere update mee te nemen naar Canada."

Of die updates die ze eind deze maand introduceren gaan werken, is volgens Palmer ook nog maar de vraag: "We weten nog niet of dat gaat werken, omdat ze nog geen ervaring hebben met het meenemen van updates naar het huidige pakket en dat ze die dan direct begrijpen. Dus dat is iets wat we de volgende keer in Canada wel gaan zien."

Spannend gevecht op komst?

In Miami verwacht Mercedes in ieder geval een spannende strijd, zo legt Palmer uit: "Dit weekend denken ze dat het een spannend gevecht gaat worden. Het is heel goed mogelijk dat McLaren en Ferrari een paar tienden kunnen winnen met hun nieuwe aerodynamische onderdelen, omdat ze bij Mercedes praktisch stilstaan."