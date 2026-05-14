user icon
icon

Regen kan spelbreker worden op eerste Nürburging-dag Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Regen kan spelbreker worden op eerste Nürburging-dag Verstappen

Max Verstappen begint vandaag aan zijn jacht op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Vandaag staan er twee sessies op het programma, maar het wordt zeker geen eenvoudige dag. Het weer kan namelijk een flinke spelbreker worden in de Duitse Eifel.

Verstappen arriveerde vanochtend al vroeg op de koude en kille Nürburgring. Het is de hele week al koud in het gebied, en de temperaturen schommelden rond de nul graden Celsius. In de afgelopen dagen trokken er de nodige buien over de Nürburgring Nordschleife, en ook in de komende uren worden er weer buien verwacht. Daarnaast blijft het de hele dag koud, en zal het kwik niet boven de acht graden Celsius uitkomen.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

De eerste kwalificatietraining gaat vanmiddag om 13:15 van start, en duurt tot en met 15:15. Aangezien er wordt gereden op een zeer lang circuit, kunnen de weersomstandigheden per bocht verschillen. Er bestaat dan ook een kansje op neerslag tijdens de eerste sessie van vanmiddag, maar het lijkt er nog niet op dat Verstappen en zijn collega's rekening moeten houden met ernstige problemen door neerslag.

Wat brengt de avond?

Verstappen en zijn teamgenoten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer komen vanavond ook weer in actie tijdens de tweede kwalificatietraining. Deze sessie gaat om 20:00 van start en duurt tot en met 23:30. Voor Verstappen is dit een belangrijke sessie, omdat hij hier zijn verplichte rondjes in het donker kan gaan maken. Het is belangrijk dat hij dan gaat rijden, anders mag hij tijdens de 24-uursrace geen nachtstints afwerken.

Voor de coureurs komt er vanavond een extra hindernis bij, want de kans is groot dat ze in de duisternis op een natte baan gaan rijden. Er worden buien verwacht rond 20:00 en aangezien de temperaturen in de avonduren omlaag gaan, kan het een zeer uitdagende sessie worden.

Wat staat er morgen op het programma?

Voor het team van Verstappen en de andere GT3-teams staat er vandaag weinig op het spel. In de topklasse wordt er morgen pas gestreden om de pole position tijdens de drie Top Quali-sessies. Verstappen Racing heeft zich voorafgaand aan de 24 uur van de Nürburgring nog niet geplaatst voor de Top Quali 3, dus ze moeten aan de bak. De weersomstandigheden voor morgen zijn vergelijkbaar met vandaag, al lijkt het er momenteel op dat er minder regen gaat vallen.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.973

    De Hemelvaart gaat in ieder geval NIET door!
    Door de oorlog met Iran is de kerosine te duur en elektrisch vliegen lukt ook niet want het snoer is te kort...

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 11:29

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar