Max Verstappen begint vandaag aan zijn jacht op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Vandaag staan er twee sessies op het programma, maar het wordt zeker geen eenvoudige dag. Het weer kan namelijk een flinke spelbreker worden in de Duitse Eifel.

Verstappen arriveerde vanochtend al vroeg op de koude en kille Nürburgring. Het is de hele week al koud in het gebied, en de temperaturen schommelden rond de nul graden Celsius. In de afgelopen dagen trokken er de nodige buien over de Nürburgring Nordschleife, en ook in de komende uren worden er weer buien verwacht. Daarnaast blijft het de hele dag koud, en zal het kwik niet boven de acht graden Celsius uitkomen.

De eerste kwalificatietraining gaat vanmiddag om 13:15 van start, en duurt tot en met 15:15. Aangezien er wordt gereden op een zeer lang circuit, kunnen de weersomstandigheden per bocht verschillen. Er bestaat dan ook een kansje op neerslag tijdens de eerste sessie van vanmiddag, maar het lijkt er nog niet op dat Verstappen en zijn collega's rekening moeten houden met ernstige problemen door neerslag.

Wat brengt de avond?

Verstappen en zijn teamgenoten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer komen vanavond ook weer in actie tijdens de tweede kwalificatietraining. Deze sessie gaat om 20:00 van start en duurt tot en met 23:30. Voor Verstappen is dit een belangrijke sessie, omdat hij hier zijn verplichte rondjes in het donker kan gaan maken. Het is belangrijk dat hij dan gaat rijden, anders mag hij tijdens de 24-uursrace geen nachtstints afwerken.

Voor de coureurs komt er vanavond een extra hindernis bij, want de kans is groot dat ze in de duisternis op een natte baan gaan rijden. Er worden buien verwacht rond 20:00 en aangezien de temperaturen in de avonduren omlaag gaan, kan het een zeer uitdagende sessie worden.

Wat staat er morgen op het programma?

Voor het team van Verstappen en de andere GT3-teams staat er vandaag weinig op het spel. In de topklasse wordt er morgen pas gestreden om de pole position tijdens de drie Top Quali-sessies. Verstappen Racing heeft zich voorafgaand aan de 24 uur van de Nürburgring nog niet geplaatst voor de Top Quali 3, dus ze moeten aan de bak. De weersomstandigheden voor morgen zijn vergelijkbaar met vandaag, al lijkt het er momenteel op dat er minder regen gaat vallen.