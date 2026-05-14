Het lange raceweekend voor de 24 uurs-race op de Nürburgring is nu écht begonnen. Op de Nordschleife kwam Max Verstappen in actie voor de eerste oefensessie van twee uur lang. In zijn GT3-bolide van Mercedes kende de Nederlander een uitstekende eerste dag.

Na een overwinning in de NLS9 in 2025 en nog wat extra ervaring op het legendarische circuit in Duitsland, besloot Verstappen om mee te doen aan de race van maar liefst 24 uur. In plaats van een auto van Ferrari, kreeg hij een Mercedes ter beschikking voor de koers van maar liefst een dag. Met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella aan zijn zijde, gaat hij een gooi doen naar de overwinning in de endurance-klassieker.

Verstappen in actie op Nordschleife

Nadat de groene vlag werd gezwaaid om 14:15 uur lokale tijd, trok Verstappen meteen naar buiten om zijn eerste oefenrondjes neer te zetten. Meteen werd duidelijk dat de 28-jarige in zijn Mercedes - met kleurstelling van Red Bull Racing - competitief zal zijn voor de race die komende zaterdag van start zal gaan.

Verstappen zette in zijn oefensessie die iets meer dan een uur duurde, de snelste tijd neer op de Nürburgring. Met een 8:18.539 op de Nordschleife legde de Nederlander de lat hoog voor het restant van het veld.

Green Hell 😮‍💨 You beauty 🫶 pic.twitter.com/4rHJLZEYVy — Max Verstappen (@VerstappenCOM) May 14, 2026

Coureur ontsnapt aan horror-incident

De eerste training op de Nürburgring werd kort overschaduwd door een incident dat had kunnen aflopen in een horror-crash. Terwijl Verstappen snelle ronden aan het rijden was, kwam Alexander Hardt met zijn Porsche stil te staan. Nadart hij uit zijn bolide was gestapt, kwam op dat moment Janina Schall - eveneens in een Porsche - met hoge snelheid aan. Zij raakte de auto van Hardt, maar desondanks raakten er geen gewonden.

Nadien besloot de wedstrijdleiding - die niet de beschikking had over een safety car - om een slow zone te installeren. Dit houdt in dat er even geen snelle ronden geklokt konden worden.

Goede eerste sessie voor Verstappen en consorten

Nadat Juncadella het stuur overnam van Verstappen en die al snel weer doorgaf aan Gounon, werd hun snelste tijd dan toch verpulverd. Fabian Schiller klokte met zijn Mercedes een 8:14.957 en even later kwam ook Raffaele Marciello voorbij in zijn BMW voor de tweede plaats. Nadien arriveerde er regen op de Nürburgring waardoor het simpelweg onmogelijk werd om nog veel snellere tijden neer te zetten.

Al met al een goede eerste dag voor Verstappen met uiteindelijk de derde tijd op de klok. Ongetwijfeld zal hij ook vanavond in actie komen tijdens de tweede oefensessie om 20:00 uur lokale tijd. De Nederlander zal dan wel moeten omdat hij anders niet bevoegd is om nachtstints te rijden tijdens de race.