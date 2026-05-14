Uitslag eerste training Nürburgring: Verstappen kent goede sessie

Het lange raceweekend voor de 24 uurs-race op de Nürburgring is nu écht begonnen. Op de Nordschleife kwam Max Verstappen in actie voor de eerste oefensessie van twee uur lang. In zijn GT3-bolide van Mercedes kende de Nederlander een uitstekende eerste dag. 

Na een overwinning in de NLS9 in 2025 en nog wat extra ervaring op het legendarische circuit in Duitsland, besloot Verstappen om mee te doen aan de race van maar liefst 24 uur. In plaats van een auto van Ferrari, kreeg hij een Mercedes ter beschikking voor de koers van maar liefst een dag. Met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella aan zijn zijde, gaat hij een gooi doen naar de overwinning in de endurance-klassieker. 

Verstappen in actie op Nordschleife 

Nadat de groene vlag werd gezwaaid om 14:15 uur lokale tijd, trok Verstappen meteen naar buiten om zijn eerste oefenrondjes neer te zetten. Meteen werd duidelijk dat de 28-jarige in zijn Mercedes - met kleurstelling van Red Bull Racing - competitief zal zijn voor de race die komende zaterdag van start zal gaan. 

Verstappen zette in zijn oefensessie die iets meer dan een uur duurde, de snelste tijd neer op de Nürburgring. Met een 8:18.539 op de Nordschleife legde de Nederlander de lat hoog voor het restant van het veld. 

Coureur ontsnapt aan horror-incident

De eerste training op de Nürburgring werd kort overschaduwd door een incident dat had kunnen aflopen in een horror-crash. Terwijl Verstappen snelle ronden aan het rijden was, kwam Alexander Hardt met zijn Porsche stil te staan. Nadart hij uit zijn bolide was gestapt, kwam op dat moment Janina Schall - eveneens in een Porsche - met hoge snelheid aan. Zij raakte de auto van Hardt, maar desondanks raakten er geen gewonden. 

Nadien besloot de wedstrijdleiding - die niet de beschikking had over een safety car - om een slow zone te installeren. Dit houdt in dat er even geen snelle ronden geklokt konden worden. 

@viaplaysportnl Dat ging gelukkig net goed 😨💥 #24hnurburgring #racing #nurburgring ♬ original sound - Viaplay Sport Nederland

Goede eerste sessie voor Verstappen en consorten

Nadat Juncadella het stuur overnam van Verstappen en die al snel weer doorgaf aan Gounon, werd hun snelste tijd dan toch verpulverd. Fabian Schiller klokte met zijn Mercedes een 8:14.957 en even later kwam ook Raffaele Marciello voorbij in zijn BMW voor de tweede plaats. Nadien arriveerde er regen op de Nürburgring waardoor het simpelweg onmogelijk werd om nog veel snellere tijden neer te zetten. 

Al met al een goede eerste dag voor Verstappen met uiteindelijk de derde tijd op de klok. Ongetwijfeld zal hij ook vanavond in actie komen tijdens de tweede oefensessie om 20:00 uur lokale tijd. De Nederlander zal dan wel moeten omdat hij anders niet bevoegd is om nachtstints te rijden tijdens de race.   

 

Pietje Bell

Posts: 34.747

Sky Deutschland liet net even zien hoe Max vanmorgen binnen kwam.
Hij is hier helemaal in zijn element.

https://www.instagram.com/p/DYUcQf3icZL/

  • 5
  • 14 mei 2026 - 15:22
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Nürburgring Nordschleife

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.746

    Sky Deutschland liet net even zien hoe Max vanmorgen binnen kwam.
    Hij is hier helemaal in zijn element.

    www.instagram.com/p/DYUcQf3icZL/

    • + 5
    • 14 mei 2026 - 15:22
    • Kampsie

      Posts: 1.654

      One of the boys, mooi om te zien

      • + 1
      • 14 mei 2026 - 17:05
  • schwantz34

    Posts: 42.003

    Zon, regen, forse hagel, en dat kom je dan als coureur allermaal tegen in één rondje. Het was echt fantastisch om naar te kijken!

    • + 3
    • 14 mei 2026 - 15:30
  • Regenrace

    Posts: 2.628

    Wie zegt u dat nummer 1 is? Schiller? Nooit van gehoord. Who cares wat Schiller doet? - we houden helemaal niet van autosport. 'T gaat om Verstappen, Verstappen, Verstappen. Gaat ie luchtballon varen? Mooi, dan vinden wij dat ook interessant.

    • + 3
    • 14 mei 2026 - 15:48
    • Larry Perkins

      Posts: 64.983

      Het is bijna 16.00 uur @Regenrace: "Vier uur Cup-a-Soup!"

      En anders... "Have a break, have a KitKat!"

      • + 5
      • 14 mei 2026 - 15:57
    • 919

      Posts: 4.389

      Snickers moeten er in, Kit Kat werkt niet in dit soort situaties.

      • + 2
      • 14 mei 2026 - 16:15
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.341

      Ik wilde het niet zeggen maar; de Indy 500 practices zijn ook gewoon al dagen onderweg en daar valt hier geen ene buts over te lezen. In het nieuwe kader van ‘F1 is stom dus alles is wel leuk en echt racen!!!!’ zou je zeggen dat dit ook aan bod kan komen.

      Maar, wellicht zit er toch een tikkeltje Verstappen bias bij ;).

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 17:51
    • Larry Perkins

      Posts: 64.983

      Wie is Fabian Schiller? Vaan Wiki voor @Regenrace...

      Nationaliteit DuitslandDuits
      Geboren 24 mei 1997 (28 jaar)
      Troisdorf , Duitsland
      carrière in de Nürburgring Endurance Series
      Debuutseizoen: 2017
      Huidig ​​team: Mercedes-AMG Team GetSpeed
      Racelicentie: FIA Zilver (tot 2022) FIA Goud (2023–)

      Autonummer 2
      Voormalige teams HTP Motorsport
      Vorige serie
      2013–2014
      2017–2020 ADAC Formel Masters
      GT World Challenge Europa
      Kampioenschapstitels
      2016
      2016
      2017 Renault Sport Trophy – AM-klasse
      Renault Sport Trophy – Endurance Trophy
      Blancpain GT Series Sprint Cup – Silver-klasse
      Fabian Schiller (geboren 24 mei 1997) is een Duitse autocoureur die momenteel deelneemt aan de Nürburgring Endurance Series .

      Carrière
      Junior formule
      Schiller begon zijn racecarrière op 12-jarige leeftijd in de karting, waar hij deelnam aan de ADAC Kart Masters-serie. In 2012 begon hij met racen in formulewagens en nam hij deel aan de Formula BMW Talent Cup . [ 1 ] Het volgende seizoen stapte Schiller over naar het ADAC Formel Masters- kampioenschap, waar hij reed voor het Schiller Motorsport-team, dat werd gerund door zijn vader en oom. [ 2 ] Hij eindigde als 11e in zijn eerste seizoen in de competitie en behaalde zijn eerste overwinning op de Lausitzring . [ 3 ] Na twee jaar racen en drie overwinningen in de serie, maakte Schiller de overstap naar het FIA Formula 3 European Championship en tekende hij voor het seizoen 2015 bij Team West-Tec . [ 4 ] Echter, met nog drie races te gaan in het seizoen, werd hij uit zijn stoel gezet vanwege onbevredigende prestaties. [ 5 ]

      Sportwagens
      In maart 2016 sloot Schiller zich aan bij het Marc VDS Racing Team voor de editie van 2016 van de Renault Sport Trophy . [ 6 ] Schiller boekte veel succes gedurende het seizoen en won zowel het individuele AM-klassekampioenschap als de Endurance Trophy samen met co-piloot Markus Palttala . [ 7 ] Datzelfde jaar maakte Schiller zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring , waar hij deelnam in de SP7-klasse. [ 8 ] Het team eindigde als zesde in de klasse en voltooide 85 van de 124 ronden van de leider. [ bronvermelding nodig ]

      Aan het eind van 2016 kondigde Schiller aan dat hij voor Race Performance zou gaan racen in de LMP2-klasse van de Asian Le Mans Series . [ 9 ] Na zijn eerste race in de serie te hebben gewonnen op Fuji , eindigde het team als vierde in Buriram en als tweede in Sepang, waarmee ze als vierde in het puntenklassement eindigden. In 2017 racete Schiller in de Blancpain GT Series Sprint Cup , waar hij samen met co-coureur Jules Szymkowiak de Silver Cup-titel won . [ 10 ]

      Twee jaar later maakte Schiller zijn debuut in het IMSA SportsCar Championship tijdens de 24 uur van Daytona in 2019 , rijdend voor P1 Motorsports. Na zijn uitval eindigde de auto als 19e in de klasse. Twee seizoenen later keerde Schiller terug naar de serie en nam hij deel met DragonSpeed ​​in de LMP2-klasse. [ 11 ] Het team eindigde op het podium in de klasse, vier ronden achter de tweede geplaatste auto van Tower Motorsport by Starworks .

      Schiller begon in 2022 aan twee voltijdprogramma's en nam deel aan de ADAC GT Masters en de GT World Challenge Europe Endurance Cup in Mercedes-AMG -auto's. Voor het ADAC GT Masters-seizoen vormde Schiller een team met Jules Gounon , rijdend voor Drago Racing Team ZVO. [ 12 ] Het team behaalde vier overwinningen, eindigde als derde in het kampioenschap en leidde maar liefst 137 ronden, het hoogste aantal in het kampioenschap. [ 13 ] In de GT World Challenge voegde Schiller zich bij Al Faisal Al Zubair en Axcil Jefferies achter het stuur van een Silver Cup-auto die onder de vlag van Al Manar Racing by HRT reed. [ 14 ] Het team behaalde een klasseoverwinning op Circuit Paul Ricard en eindigde als vierde in het klasseklassement. Later dat jaar voegde Schiller zich bij Valentin Pierburg in het Duitse team voor de GT Relay-competitie tijdens de FIA ​​Motorsport Games 2022 . [ 15 ] Het duo won beide kwalificatieraces, [ 16 ] voordat ze als tweede eindigden in de medaillerace. Schiller verkleinde de achterstand op de leidende auto van Eric Debard tot bijna 30 seconden voordat een late safety car de race onder volledige gele vlag beëindigde . [ 17 ]

      In 2023 keerde Schiller, na twee jaar in lagere klassen, terug naar de Pro-klasse van de GT World Challenge Europe Endurance Cup. Hij voegde zich bij co-coureurs Luca Stolz en Maro Engel achter het stuur van de enige Pro-auto van GetSpeed ​​Performance. [ 18 ] Schiller werd voor het seizoen 2023 ook toegevoegd aan het fabrieksteam van Mercedes-AMG. [ 19 ]

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 18:06
  • Larry Perkins

    Posts: 64.983

    "Alexander Hardt kwam met zijn Porsche stil te staan. Nadat hij uit zijn bolide was gestapt, kwam op dat moment Janina Schall - eveneens in een Porsche - met hoge snelheid aan. Hij raakte de auto van Hardt, maar desondanks raakten er geen gewonden."

    Misschien was Janina Schall vroeger een 'hij' maar vandaag de dag is zij toch echt een vrouw.

    Schall deelt een Porsche 911 met drie andere dappere dames, te weten Carrie Schreiner, Michelle Halder en Fabienne Wohlwend.

    • + 3
    • 14 mei 2026 - 15:52
    • Pietje Bell

      Posts: 34.746

      Is al aangepast. Deze schrijver doet dat meestal wel met feedback.

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 16:52
  • Pietje Bell

    Posts: 34.746

    jeroenbleekemolen
    Nürburgring

    @jeroenbleekemolen staat aan de start van de @24hnbr en laat zien waar hij én
    @maxverstappen1 slaapt tijdens de race! 🤳

    www.instagram.com/p/DYSV3qStEGV/

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 16:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

