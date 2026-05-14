Max Verstappen is begonnen met zijn jacht op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlandse Red Bull-coureur bestuurt dit weekend een Mercedes van zijn eigen raceteam, en arriveerde vanochtend op het circuit. Bij de drivers briefing konden fotografen en aanwezigen hem echter niet met rust laten.

Verstappen staat dit weekend in het middelpunt van de aandacht op de Nürburgring. Hij schitterde eerder al tijdens zijn deelnames aan verschillende NLS-races, en zijn deelname aan de 24-uursrace heeft voor een enorme hype gezorgd. Veel fans zijn speciaal voor Verstappen afgereisd naar het circuit, en om veiligheidsredenen werd al besloten dat hij gisteren afwezig was bij de parade in Adenau.

Wat was er aan de hand?

Dat Verstappen enorm populair is, bleek vanochtend tijdens de drivers briefing. Verstappen meldde zich 'gewoon' in de zaal, waar hij samen met de honderden andere coureurs naar het praatje van de wedstrijdleiding luisterde. Verstappen kreeg hier echter te maken met overenthousiaste aanwezigen, zo meldden meerdere media. Toen Verstappen plaatsnam op zijn plek, werd hij omringd door fotografen die niet op tijd weggingen. Wedstrijdleider Walter Hornung moest hier ingrijpen, zodat hij kon beginnen.

Wat valt er te zien?

Op video's die rondgaan op sociale media is te zien hoe Verstappen zeer rustig blijft onder de situatie. Te zien is hoe hij rustig praat met andere coureurs, terwijl fans en amateurcoureurs er alles aan doen om een fotootje te scoren met Verstappen. Ook toen hij aan het begin van de middag voor het eerst de baan opging, stond het rijen dik rondom zijn pitbox. Verstappen zal dan ook zoveel mogelijk op de achtergrond blijven, omdat overal waar hij gaat, de fans achter hem aan zullen gaan.

Wat staat er op het spel?

Verstappen bestuurt dit weekend de Mercedes-AMG GT3 #3 die hij deelt met de ervaren Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Ze hebben zich echter nog niet gekwalificeerd voor de Top Quali 3 van morgen, en zullen morgenochtend alles moeten geven om deze sessie te bereiken. In de TQ3-sessie wordt er gestreden om de pole position.