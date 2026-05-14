user icon
icon

Verstappen lastiggevallen tijdens driver briefing op de Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen lastiggevallen tijdens driver briefing op de Nürburgring

Max Verstappen is begonnen met zijn jacht op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlandse Red Bull-coureur bestuurt dit weekend een Mercedes van zijn eigen raceteam, en arriveerde vanochtend op het circuit. Bij de drivers briefing konden fotografen en aanwezigen hem echter niet met rust laten.

Verstappen staat dit weekend in het middelpunt van de aandacht op de Nürburgring. Hij schitterde eerder al tijdens zijn deelnames aan verschillende NLS-races, en zijn deelname aan de 24-uursrace heeft voor een enorme hype gezorgd. Veel fans zijn speciaal voor Verstappen afgereisd naar het circuit, en om veiligheidsredenen werd al besloten dat hij gisteren afwezig was bij de parade in Adenau. 

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Wat was er aan de hand?

Dat Verstappen enorm populair is, bleek vanochtend tijdens de drivers briefing. Verstappen meldde zich 'gewoon' in de zaal, waar hij samen met de honderden andere coureurs naar het praatje van de wedstrijdleiding luisterde. Verstappen kreeg hier echter te maken met overenthousiaste aanwezigen, zo meldden meerdere media. Toen Verstappen plaatsnam op zijn plek, werd hij omringd door fotografen die niet op tijd weggingen. Wedstrijdleider Walter Hornung moest hier ingrijpen, zodat hij kon beginnen.

Wat valt er te zien?

Op video's die rondgaan op sociale media is te zien hoe Verstappen zeer rustig blijft onder de situatie. Te zien is hoe hij rustig praat met andere coureurs, terwijl fans en amateurcoureurs er alles aan doen om een fotootje te scoren met Verstappen. Ook toen hij aan het begin van de middag voor het eerst de baan opging, stond het rijen dik rondom zijn pitbox. Verstappen zal dan ook zoveel mogelijk op de achtergrond blijven, omdat overal waar hij gaat, de fans achter hem aan zullen gaan.

Wat staat er op het spel?

Verstappen bestuurt dit weekend de Mercedes-AMG GT3 #3 die hij deelt met de ervaren Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Ze hebben zich echter nog niet gekwalificeerd voor de Top Quali 3 van morgen, en zullen morgenochtend alles moeten geven om deze sessie te bereiken. In de TQ3-sessie wordt er gestreden om de pole position.

misstappen

Posts: 3.550

nope, het was wel een kaal oud ventje luistert naar de naam Ouw- S..

  • 9
  • 14 mei 2026 - 16:01
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.241

    "Verstappen lastiggevallen op de Nürburgring".

    Het was waarschijnlijk 'n kaal ventje die Max lastig viel die luistert naar de naam T. Coronel.....meer volgt....

    • + 6
    • 14 mei 2026 - 14:49
    • misstappen

      Posts: 3.550

      nope, het was wel een kaal oud ventje luistert naar de naam Ouw- S..

      • + 9
      • 14 mei 2026 - 16:01
    • Larry Perkins

      Posts: 64.985

      Het kaal oud ventje liep te schelden en riep continue: "Stap #&%@^%# niet steeds op mijn hangzak!"

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 16:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.241

      Ouw wel, kaal niet.

      En voor mijn hangzak heb ik speciale bretels laten aanmeten en maken.
      Het bungelen is daarmee verleden tijd.

      • + 1
      • 14 mei 2026 - 17:07
    • Erwinnaar

      Posts: 5.666

      Kamphues wilde ff een kliederijtje aanbieden.

      • + 1
      • 14 mei 2026 - 17:13
    • Bertrand Gachot

      Posts: 584

      Zijn Rocco en Ruccy er ook of alleen Tom & Tim?

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 18:07
    • misstappen

      Posts: 3.550

      volgens je foto ben je behoorlijk kaal ouw, of is dat geen foto van je hoofd maar van een ander niet nader te bepalen onderdeel van je?

      • + 1
      • 14 mei 2026 - 18:18
  • Regenrace

    Posts: 2.628

    Wat een gekkenhuis, allemaal mensen...

    • + 1
    • 14 mei 2026 - 14:59
    • monzaron

      Posts: 958

      Veel duitsers 😋

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 16:05
  • Larry Perkins

    Posts: 64.985

    Denk niet dat Mekies hierna Verstappen nog toestemming geeft om in de GT3 te rijden...

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 16:06
    • John6

      Posts: 11.614

      Dan ontslaat Max Mekies, zo zijn de kaarten nu geschud.

      • + 4
      • 14 mei 2026 - 17:03
    • Ambudriver

      Posts: 339

      Mekies heeft geen invloed op Verstappen en wat hij doet. 0,0

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 18:31

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar