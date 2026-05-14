'Aston Martin-personeel vreest voor ontslag bij kritiek op teamleiding'

Het team van Aston Martin heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Ze kampen met problemen met de motor en ze staan elfde in het constructeurskampioenschap. De problemen zijn groot, en het lijkt er ook niet op dat de medewerkers intern kritiek kunnen leveren op het team.

Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Met Adrian Newey hebben ze één van de beste ontwerpers binnengehaald, en motorleverancier Honda beleefde in de afgelopen jaren veel successen met Red Bull. Al tijdens de wintertests werd echter duidelijk dat ze veel problemen hadden, en door de trillingen die ontstonden waren Fernando Alonso en Lance Stroll niet in staat een race uit te rijden.

Wat is het probleem bij Aston Martin?

Er lijkt veel aan de hand te zijn achter de schermen, en volgens journaliste Julianne Cerasoli vrezen werknemers voor hun baan als ze zich uitspreken. Hij UOL Esporte legt ze dat uit: "Het probleem bij Aston Martin ligt grotendeels bij het management. Als de eigenaar niet emotioneel betrokken is bij het bedrijf, dan kan niemand tegen hem zeggen: 'Nee, je hebt het mis, je moet dit doen.'"

Dit zorgt volgens de journaliste voor de nodige problemen: "Hij moet dus mensen uitkiezen die het met hem eens zijn. Dat betekent dus dat niet op elke positie de meest geschikte personen zitten. Dat maakt de situatie daar ingewikkelder."

'Dan zeg ik maar niets'

Hierdoor kan er bij Aston Martin nooit een gezonde discussie over de situatie ontstaan, zo stelt Cerasoli: "In een Formule 1-team heb je iemand nodig die zout in de wonden kan strooien. Maar nu is er niemand die dat kan doen. Daarom zijn er ook zoveel veranderingen geweest in het topmanagement van het team. En met zo'n management aan de top is het ingewikkeld."

"De rest van het team functioneert gewoon niet goed. En in de hele wereld veranderen er dan dingen, want dat heeft iedereen toch wel door? Ze denken daar: 'Als ik hier zeg wat ik denk, dan word ik ontslagen, dus dan zeg ik maar niks.'"

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

