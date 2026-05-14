Max Verstappen begint vandaag aan zijn jacht op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Op het iconische circuit in de Duitse Eifel staan vandaag de kwalificatietrainingen op het programma, maar voor Verstappen staat er weinig op het spel. Toch wordt het een belangrijke dag voor hem.

Verstappen arriveerde gistermiddag in Duitsland, en zal vandaag voor het eerst de baan opgaan met zijn blauwe Mercedes-AMG GT3. Verstappen zal de nodige rondjes willen rijden om zich snel thuis te voelen in de auto die hij deelt met Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon. Het is voor het eerst dat ze met zijn vieren rijden, de line-up was tijdens NLS-weekenden nooit compleet.

Wat staat er vandaag op de planning?

Vandaag staan er twee kwalificatietrainingen op het programma op de Nürburgring Nordschleife. Om 13:15 gaat de eerste training van start, die twee uur zal duren. Vanavond begint om 20:00 de tweede sessie, die in totaal 3,5 uur duurt. Voor Verstappen en zijn team zijn deze sessies niet belangrijk, aangezien ze morgen pas echt om de pole position kunnen vechten in de Top Quali's.

Voor Verstappen wordt het vandaag wel een belangrijke dag, want hij moet in het donker gaan rijden in de avondsessie. Verstappen heeft nog niet de kans gehad om in het donker te rijden, en dat is wel belangrijk wil hij aankomend weekend ook een nachtstint rijden.

Waar is de kwalificatietraining te zien?

Deze eerste trainingsdag voor Verstappen is live en gratis te volgen voor de fans. De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring zendt de sessies uit via onderstaande livestream. De tribunes en de grasvelden omtrent de Nordschleife zullen ook propvol zitten. De weekendkaartjes zijn als warme broodjes over de toonbank gegaan en veel Nederlandse fans zullen afreizen naar de Eifel. De campings liepen in de afgelopen dagen al vol, al is het wel de verwachting dat het hard gaat regenen.