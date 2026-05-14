Max Verstappen debuteert dit weekend in de 24 uur van de Nürburgring. Op de iconische Nordschleife gaat hij op jacht naar een historische zege, maar hij zal ook tegen allerlei nieuwe uitdagingen aanlopen. Zo moet hij volgens Renger van der Zande rekening houden met amateurcoureurs in het donker.

Verstappen reed in de afgelopen jaren al de nodige 24-uursraces op de simulator, maar dit wordt zijn eerste 24-uurswedstrijd in de echte wereld. In de afgelopen maanden heeft hij zich al voorbereid met zijn deelnames aan NLS-races, en zag hij er direct snel uit in zijn Mercedes-AMG GT3. Hij wordt dan ook direct gezien als één van de favorieten voor de eindzege.

Het zwarte gat

Verstappen moet nog gaan rijden in het donker, en dat wordt een nieuwe ervaring. Ook Renger van der Zande neemt deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en bij De Telegraaf legt hij uit hoe speciaal dit is: "Het is echt een super bijzondere ervaring, rijden in die omstandigheden. Zeker de eerste keer. Ik weet nog dat ik een LMP2 testte op Paul Ricard. In het pikkedonker dook ik letterlijk een zwart gat in, met 320 kilometer per uur. Dat is zo spectaculair. Ik kon er niet van slapen, van die adrenaline."

Wat zijn de tips voor Verstappen?

Op de Nürburgring Nordschleife is dit volgens Van der Zande nóg specialer. Toch stelt hij wel dat Verstappen goed moet opletten: "Je kent het circuit, maar het is donker dus je moet het vooral hebben van je referentiepunten. Dat je weet waar je ongeveer moet remmen voor een bocht. Op de Nordschleife heb je echter relatief weinig van die punten, daar moet je meer op je gevoel doen."

Dan is er volgens de Nederlandse coureur nog een puntje waar Verstappen rekening mee moet houden: "Wat heel belangrijk is: rekening houden met de langzamere coureurs voor je en om je heen. Die zijn in de eerste rondjes in het donker nog heel erg aan het zoeken. Als iemand zoals Max er dan aankomt in een veel snellere auto, dan zien ze door de grotere koplampen één groot licht achter zich. Je moet er rekening mee houden dat onervaren coureurs dan gekke dingen kunnen doen."