Max Verstappen begint vandaag met zijn jacht op succes in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen kreeg toestemming van zijn team Red Bull Racing om deze race te rijden, en volgens oud-coureur Hans-Joachim Stuck is dat een slimme zet. Hij stelt dat ze hiermee een 'catastrofe' voorkomen.

Verstappen reisde gisteren af naar Duitsland, en komt vandaag in actie tijdens de kwalificatietrainingen op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander heeft zich in de afgelopen maanden zo goed mogelijk voorbereid op de race, en geldt zelfs als een favoriet voor de zege. Vandaag de dag komt het zelden voor dat een F1-coureur tijdens het seizoen mag deelnemen aan een andere klasse, maar bij Red Bull hebben ze dit niet tegengehouden.

De rol van de F1-regels

Voormalig Nürburgring-winnaar Hans-Joachim Stuck zag de frustratie bij Verstappen groeien. Hij is niet tevreden met de nieuwe F1-regels, en bij Eurosport trekt Stuck zijn conclusies: "Als hij er niet meer van geniet, dan weet ik honderd procent zeker dat hij stopt. Bij Max draait alles om racen en er lol aan beleven. Dus ja, ik weet zeker dat hij de stekker er uittrekt als dit niet langer het geval is."

Bij Red Bull moeten ze Verstappen dankbaar zijn: "Je moet kijken naar wat Max heeft bereikt met Red Bull, en naar alle hoogtepunten die het team heeft beleefd dankzij hem. Er is enorm wederzijds respect tussen die twee. Als ze op dit punt besluiten uit elkaar te gaan, dan zou dat zeer begrijpelijk zijn."

Waarom mag Verstappen deze race rijden?

Dat Red Bull Verstappen toestemming heeft gegeven om de 24 uur van de Nürburgring te rijden, en dat vindt Stuck opvallend: "Aan de ene kant is het lastig om te begrijpen waarom hij toestemming heeft gekregen voor dit soort uitstapjes. Maar de omstandigheden spreken voor elkaar. In mijn tijd zou zoiets niet mogelijk zijn geweest."

Toch is het volgens Stuck logisch dat Verstappen dit mag doen: "Maar bij Red Bull weten ze wat ze aan Verstappen hebben, en daarom moeten ze hem tevreden houden. Het zou een catastrofe zijn als Max weggaat. Dus als hij bij Red Bull aanklopt met zo'n verzoek, dan is het slim om dat toe te staan."

Wat staat er vandaag op het programma?

Verstappen bestuurt dit weekend een Mercedes-AMG GT3 die is gehuld in de Red Bull-kleuren. Hij zal zijn auto delen met de ervaren Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Vandaag staan de kwalificatietrainingen op het programma, en morgen gaat Verstappen vechten om de pole position.