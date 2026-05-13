Max Verstappen trapt morgen het raceweekend van de 24 uur van de Nürburgring af. Alhoewel de race pas op zaterdag en zondag op de planning staat, is er morgen en vrijdag al genoeg actie. Fans hebben geluk, want deze sessies zijn allemaal live te volgen.

Met zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring gaat er een lang gekoesterde wens van Verstappen in vervulling. Hij zal samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer de Mercedes met startnummer 3 besturen, en ze worden direct gerekend tot de favorieten. De aandacht voor hun deelname is dan ook enorm, en er worden tienduizenden fans verwacht.

Verstappens avonturen zullen dit weekend op veel verschillende manieren te volgen zijn. Zo zendt Viaplay alle sessies uit, komt Red Bull TV met uitzendingen en zijn er ook een aantal livestreams op YouTube te vinden. De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring zendt alle sessies uit met Engels en Duits commentaar. De organisatie meldt dat deze streams in een aantal landen niet te zien zijn, maar Nederland ontbreekt in dat lijstje.

Wat gebeurt er op donderdag?

Via verschillende streams zijn de sessies dus te volgen op YouTube. Morgen worden de eerste kwalificatieraces verreden in de middag en de late avond. De eerste sessie gaat om 13:15 van start, en duurt twee uur. In de avond wordt de tweede kwalificatietraining van 20:00 tot en met 23:30 verreden. Voor Verstappen staat hier nog niet zoveel op het spel, aangezien hij uitkomt in de topklasse.

Belangrijke vrijdag

Op vrijdag worden de zogenaamde Top Quali's verreden, waar de pole position op het spel staat. Verstappen en zijn team moeten aan de bak, want ze hebben zich nog niet gekwalificeerd voor Top Quali 3. Ze moeten eerst de twee eerste Top Quali-sessies overleven, en als dat lukt verschijnen ze om 13:35 aan de start van de strijd om de pole. De sessie is via onderstaande sessie te volgen.

Het weekend

Op zaterdag staat het echte werk op het programma, en wordt er voorafgaand aan de race nog een warm-up verreden. De race zelf gaat om 15:00 van start en is via onderstaande livestream te volgen.