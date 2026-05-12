Verstappen geroemd om bescheidenheid: "Hij is hier de leerling"

Max Verstappen laat niet alleen in de Formule 1 zijn klasse zien, maar maakt inmiddels ook grote indruk op de Nürburgring Nordschleife. Na sterke optredens in de NLS-races lijkt de viervoudig wereldkampioen zich moeiteloos te mengen tussen de absolute GT3-top. Nürburgring-kenner Misha Charoudin kijkt daar allerminst van op en ziet zelfs een nieuwe ‘Oranje Hel’ ontstaan.

Dat Verstappen zich direct vooraan kan mengen in de strijd om de zeges, is volgens Charoudin geen toeval. De Nederlander bouwde buiten de spotlights al jarenlang ervaring op in GT-machines en profiteert daar nu zichtbaar van op de iconische Nordschleife.

‘Verstappen heeft zich jarenlang voorbereid’

Volgens Charoudin onderschatten veel mensen hoeveel ervaring Verstappen al heeft buiten de Formule 1. De Limburger stapte weliswaar uit een hypermoderne F1-bolide, maar is allesbehalve nieuw in de wereld van GT-racen.

“Veel mensen vergeten dat Max niet alleen Formule 1 rijdt. Hij komt uit het karten en heeft daarnaast ontzettend veel kilometers gemaakt in GT-auto’s. Daardoor weet hij exact hoe hij met een ‘gewone’ racewagen moet omgaan”, klinkt het in gesprek met Motorsport. Charoudin verwijst daarbij onder meer naar Verstappens ervaring met bolides als de Porsche 911 GT3 Cup en Ferrari 296 GT3.

Ook Verstappens obsessieve voorbereiding speelt volgens de expert een grote rol. “Hij leeft voor het rijden en heeft eindeloos veel uren in de simulator gestoken. Daardoor kent hij de Nordschleife inmiddels bijna vanbinnen en vanbuiten, nog voordat hij er echt competitief aan de slag ging.”

‘Niet de grote ster, maar een leerling’

Niet alleen Verstappens snelheid maakt indruk in de paddock, ook zijn houding krijgt lof. Volgens Charoudin stelt de Nederlander zich opvallend bescheiden op en probeert hij vooral te leren van ervaren GT-coureurs.

“Hij is technisch enorm sterk en blijft zichzelf pushen om beter te worden. Natuurlijk heeft hij uitzonderlijk talent, maar hij werkt ook keihard. Bij AMG horen ze hetzelfde verhaal: Max komt daar niet binnen als superster, maar als iemand die wil leren en met beide voeten op de grond blijft.”

De grote vraag is nu welke impact Verstappen zal hebben op de populariteit van endurance-racen op de Nürburgring. Charoudin ziet alvast positieve signalen en sluit niet uit dat de beroemde ‘Groene Hel’ straks een Nederlands tintje krijgt. “Ik denk absoluut dat die ‘Oranje Hel’ er kan komen, en ik hoop het ook. De interesse groeit al en we zien nu zelfs het hoogste aantal deelnemers sinds 2019.”

snailer

Posts: 32.814

Be blij dat ik geen Nederlander ben. Zit ik altijd goed. Of fout. Dat kan ook.

  • 1
  • 12 mei 2026 - 13:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 799

    en het MV33 fan verrassings pakket gaat naar: ....... *tromgeroffel*............Misha Charoudin!!

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 13:07
  • Bertrand Gachot

    Posts: 578

    Als mede Limburger vindt ik wel dat het dan correct moet worden geformuleerd als het de achtergrond zo relevant is dat deze steeds moet worden benoemd. Max Verstappen is een Vlaams-Limburger.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 13:25
    • snailer

      Posts: 32.814

      Be blij dat ik geen Nederlander ben. Zit ik altijd goed. Of fout. Dat kan ook.

      • + 1
      • 12 mei 2026 - 13:59
    • Golf-GTI

      Posts: 1.762

      Of omgekeerd dat ik als Nederlander niet in Nederland woon 😅

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 14:05

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

