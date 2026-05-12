Max Verstappen laat niet alleen in de Formule 1 zijn klasse zien, maar maakt inmiddels ook grote indruk op de Nürburgring Nordschleife. Na sterke optredens in de NLS-races lijkt de viervoudig wereldkampioen zich moeiteloos te mengen tussen de absolute GT3-top. Nürburgring-kenner Misha Charoudin kijkt daar allerminst van op en ziet zelfs een nieuwe ‘Oranje Hel’ ontstaan.

Dat Verstappen zich direct vooraan kan mengen in de strijd om de zeges, is volgens Charoudin geen toeval. De Nederlander bouwde buiten de spotlights al jarenlang ervaring op in GT-machines en profiteert daar nu zichtbaar van op de iconische Nordschleife.

‘Verstappen heeft zich jarenlang voorbereid’

Volgens Charoudin onderschatten veel mensen hoeveel ervaring Verstappen al heeft buiten de Formule 1. De Limburger stapte weliswaar uit een hypermoderne F1-bolide, maar is allesbehalve nieuw in de wereld van GT-racen.

“Veel mensen vergeten dat Max niet alleen Formule 1 rijdt. Hij komt uit het karten en heeft daarnaast ontzettend veel kilometers gemaakt in GT-auto’s. Daardoor weet hij exact hoe hij met een ‘gewone’ racewagen moet omgaan”, klinkt het in gesprek met Motorsport. Charoudin verwijst daarbij onder meer naar Verstappens ervaring met bolides als de Porsche 911 GT3 Cup en Ferrari 296 GT3.

Ook Verstappens obsessieve voorbereiding speelt volgens de expert een grote rol. “Hij leeft voor het rijden en heeft eindeloos veel uren in de simulator gestoken. Daardoor kent hij de Nordschleife inmiddels bijna vanbinnen en vanbuiten, nog voordat hij er echt competitief aan de slag ging.”

‘Niet de grote ster, maar een leerling’

Niet alleen Verstappens snelheid maakt indruk in de paddock, ook zijn houding krijgt lof. Volgens Charoudin stelt de Nederlander zich opvallend bescheiden op en probeert hij vooral te leren van ervaren GT-coureurs.

“Hij is technisch enorm sterk en blijft zichzelf pushen om beter te worden. Natuurlijk heeft hij uitzonderlijk talent, maar hij werkt ook keihard. Bij AMG horen ze hetzelfde verhaal: Max komt daar niet binnen als superster, maar als iemand die wil leren en met beide voeten op de grond blijft.”

De grote vraag is nu welke impact Verstappen zal hebben op de populariteit van endurance-racen op de Nürburgring. Charoudin ziet alvast positieve signalen en sluit niet uit dat de beroemde ‘Groene Hel’ straks een Nederlands tintje krijgt. “Ik denk absoluut dat die ‘Oranje Hel’ er kan komen, en ik hoop het ook. De interesse groeit al en we zien nu zelfs het hoogste aantal deelnemers sinds 2019.”