Verstappen schittert in opvallende Nürburgring-reclame

Max Verstappen leeft toe naar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft voor een hernieuwde interesse in de Nürburgring gezorgd, en daar plukken het circuit en Red Bull de vruchten van. Verstappen speelt namelijk de hoofdrol in een nieuwe reclame.

Verstappen werd enkele weken geleden al op de Nürburgring gespot voor een testdag. Hij werd echter niet alleen op het circuit gespot, maar ook bij een tankstation dat naast de baan ligt. Op beelden van fans was te zien hoe Verstappen daar met een cameraploeg naast zijn Mercedes-AMG GT3 stond, en nu is duidelijk geworden wat hij hier aan het doen was.

Wat doet Verstappen?

Red Bull Duitsland heeft namelijk de reclame op sociale media gedeeld. In de video van ongeveer een halve minuut is te zien hoe Verstappen zijn Mercedes-AMG GT3 bij het tankstation parkeert, zijn helm afdoet en naar binnen wandelt bij het winkeltje. Te zien is hoe Verstappen als een echte acteur een blikje Red Bull uit de vriezer pakt en een sticker van de Nürburgring uitkiest. Vervolgens loopt hij naar de kassa, waar hij bij de enthousiaste medewerker afrekent.

Alle ogen op de Ring

De reclame van Red Bull wordt afgesloten met Verstappen die de sticker op zijn auto plakt, zijn helm opzet en vervolgens weer verder rijdt. De beelden zorgen voor de nodige hilariteit bij de fans, die zich warmdraaien voor Verstappens deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Vandaag is de Nederlander nog te vinden op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, en donderdag staan de eerste sessies op de Nordschleife op het programma.

Drukke voorbereiding

Verstappen werkte in de afgelopen maanden al een aantal NLS-races af ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24-uursrace. Verstappen zal zijn in Red Bull-kleuren gestoken Mercedes delen met de ervaren coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Het kwartet krijgt fabriekssteun van Mercedes, en ze worden door veel mensen gezien als een kanshebber voor de eindzege.

Reacties (5)

  • The Wolf

    Posts: 799

    Heb het filmpje aandachtig bekeken, maar ik heb Max nergens zien afrekenen...........

    
    • 12 mei 2026 - 13:33
    • snailer

      Posts: 32.817

      Zal hij gearresteerd worden voor de race

      
      • 12 mei 2026 - 13:48
    • John6

      Posts: 11.607

      Je ziet hem geld pakken maar niet afrekenen, daar gaat de video ook niet over of hij wel afrekent, maar het staat wel in dit artikel, maakt niet uit.

      
      • 12 mei 2026 - 13:55
    • Golf-GTI

      Posts: 1.762

      Hij heeft betaald met zijn handtekening

      
      • 12 mei 2026 - 14:01
  • Joeppp

    Posts: 8.558

    Het is wel heel creatief bedacht, een race auto die stopt bij een benzinestation en er stapt een coureur uit....

    
    • 12 mei 2026 - 14:14

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

