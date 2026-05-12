Max Verstappen leeft toe naar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft voor een hernieuwde interesse in de Nürburgring gezorgd, en daar plukken het circuit en Red Bull de vruchten van. Verstappen speelt namelijk de hoofdrol in een nieuwe reclame.

Verstappen werd enkele weken geleden al op de Nürburgring gespot voor een testdag. Hij werd echter niet alleen op het circuit gespot, maar ook bij een tankstation dat naast de baan ligt. Op beelden van fans was te zien hoe Verstappen daar met een cameraploeg naast zijn Mercedes-AMG GT3 stond, en nu is duidelijk geworden wat hij hier aan het doen was.

Wat doet Verstappen?

Red Bull Duitsland heeft namelijk de reclame op sociale media gedeeld. In de video van ongeveer een halve minuut is te zien hoe Verstappen zijn Mercedes-AMG GT3 bij het tankstation parkeert, zijn helm afdoet en naar binnen wandelt bij het winkeltje. Te zien is hoe Verstappen als een echte acteur een blikje Red Bull uit de vriezer pakt en een sticker van de Nürburgring uitkiest. Vervolgens loopt hij naar de kassa, waar hij bij de enthousiaste medewerker afrekent.

Alle ogen op de Ring

De reclame van Red Bull wordt afgesloten met Verstappen die de sticker op zijn auto plakt, zijn helm opzet en vervolgens weer verder rijdt. De beelden zorgen voor de nodige hilariteit bij de fans, die zich warmdraaien voor Verstappens deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Vandaag is de Nederlander nog te vinden op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, en donderdag staan de eerste sessies op de Nordschleife op het programma.

Drukke voorbereiding

Verstappen werkte in de afgelopen maanden al een aantal NLS-races af ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24-uursrace. Verstappen zal zijn in Red Bull-kleuren gestoken Mercedes delen met de ervaren coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Het kwartet krijgt fabriekssteun van Mercedes, en ze worden door veel mensen gezien als een kanshebber voor de eindzege.