Andrea Stella verwacht een spannende strijd in de Grand Prix van Miami. De McLaren-teambaas ziet dat meerdere teams dicht bij elkaar zitten en benadrukt dat het verschil momenteel vooral wordt gemaakt in de uitvoering.

Na de sprint shoot-out, sprintrace en kwalificatie werd al duidelijk hoe klein de marges zijn. Volgens Stella had de poleposition net zo goed naar een ander team kunnen gaan.

Stella ziet minieme verschillen tussen topteams

De McLaren-teambaas wijst op een aantal factoren die de verhoudingen bepalen. “Na de Sprint Qualifying was het al duidelijk dat meerdere teams aanspraak konden maken op pole”, legt hij uit tegenover Sky Sports. “Bij Mercedes liep het niet perfect met de energieverdeling en Leclerc maakte een paar foutjes”,.

Volgens Stella is het veld dichter naar elkaar toe gegroeid door upgrades en het karakter van het circuit. “Door een combinatie van updates en de eigenschappen van deze baan zitten vier teams ontzettend dicht bij elkaar. Dan draait het vooral om wie alles het beste uitvoert”, klinkt het.

Hij merkt bovendien dat omstandigheden een grote rol spelen. “De wind was anders dan verwacht en we hadden wat zaken te managen met de consistentie van de power unit. Dan moeten de coureurs hun ritme vinden, en daarin waren sommige teams gewoon beter dan wij”,.

Regen kan voor spektakel zorgen in Miami

Met mogelijk slecht weer in aantocht rekent Stella op extra spanning tijdens de race. De voorspellingen zijn onzeker, maar regen lijkt onvermijdelijk.

“Het ziet ernaar uit dat het op een bepaald moment nat wordt, al is het lastig te voorspellen wanneer en hoe hard”, aldus Stella. “Dat kan de race behoorlijk onvoorspelbaar maken”,.

Toch weet McLaren wat er gevraagd wordt. “We moeten ons simpelweg aanpassen aan de omstandigheden en scherp reageren op wat er gebeurt. In dit soort races draait het om de basis en het juiste gevoel voor timing. Het wordt in ieder geval een boeiende wedstrijd”, besluit hij.