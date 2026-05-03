Grand Prix Miami belooft vuurwerk: "Vier teams gaan voor de overwinning"

Grand Prix Miami belooft vuurwerk: "Vier teams gaan voor de overwinning"

Andrea Stella verwacht een spannende strijd in de Grand Prix van Miami. De McLaren-teambaas ziet dat meerdere teams dicht bij elkaar zitten en benadrukt dat het verschil momenteel vooral wordt gemaakt in de uitvoering.

Na de sprint shoot-out, sprintrace en kwalificatie werd al duidelijk hoe klein de marges zijn. Volgens Stella had de poleposition net zo goed naar een ander team kunnen gaan.

Stella ziet minieme verschillen tussen topteams

De McLaren-teambaas wijst op een aantal factoren die de verhoudingen bepalen. “Na de Sprint Qualifying was het al duidelijk dat meerdere teams aanspraak konden maken op pole”, legt hij uit tegenover Sky Sports. “Bij Mercedes liep het niet perfect met de energieverdeling en Leclerc maakte een paar foutjes”,.

Volgens Stella is het veld dichter naar elkaar toe gegroeid door upgrades en het karakter van het circuit. “Door een combinatie van updates en de eigenschappen van deze baan zitten vier teams ontzettend dicht bij elkaar. Dan draait het vooral om wie alles het beste uitvoert”, klinkt het.

Hij merkt bovendien dat omstandigheden een grote rol spelen. “De wind was anders dan verwacht en we hadden wat zaken te managen met de consistentie van de power unit. Dan moeten de coureurs hun ritme vinden, en daarin waren sommige teams gewoon beter dan wij”,.

Regen kan voor spektakel zorgen in Miami

Met mogelijk slecht weer in aantocht rekent Stella op extra spanning tijdens de race. De voorspellingen zijn onzeker, maar regen lijkt onvermijdelijk.

“Het ziet ernaar uit dat het op een bepaald moment nat wordt, al is het lastig te voorspellen wanneer en hoe hard”, aldus Stella. “Dat kan de race behoorlijk onvoorspelbaar maken”,.

Toch weet McLaren wat er gevraagd wordt. “We moeten ons simpelweg aanpassen aan de omstandigheden en scherp reageren op wat er gebeurt. In dit soort races draait het om de basis en het juiste gevoel voor timing. Het wordt in ieder geval een boeiende wedstrijd”, besluit hij.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella McLaren GP Miami 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 750

    Het wordt gewoon een hele saaie race! Net als de sprint eigenlijk. Want de nieuwe regels gelden alleen in de kwalificatie.. Om een of andere reden?

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 08:24
    • Spearhead

      Posts: 487

      "Het wordt gewoon een hele saaie race! Net als de sprint eigenlijk."

      Ik heb de sprint bekeken tegen beter weten in. Zoals je zegt, heel saai!

      Het is erg om te zeggen, aangezien ik echt wel graag F1 kijk, maar als mijn tv dit seizoen op de F1 staat is het eerder iets geworden die in de achtergrond staat te spelen dan dat ik het effectief volg.
      Ik was eigenlijk niet van plan om naar de race te kijken vanavond maar aangezien die nu al om 19u start en ze van regen spreken ga ik toch de start bekijken en zie dan wel verder wat het geeft.

      • + 5
      • 3 mei 2026 - 08:51
    • Mr Marly

      Posts: 7.989

      Wat verwachten jullie nou eigenlijk, ik zag gisteren tijdens de sprint toch wel wat inhaalacties die enigszins authentiek aanvoelde, ten opzichte van de races daarvoor.
      Ja, het is iets anders en ja, de sport heeft een verkeerde afslag genomen maar het lijkt er op dat de wijzigingen (zeker in de kwalificatie) en de lange pauze wel verbeteringen heeft gebracht. Je ziet ook dat coureurs met skills (zoals Max bijvoorbeeld) weer het verschil kunnen maken.
      De auto’s kunnen elkaar ook relatief makkelijk volgen, wat goed is. Of jullie romantiseren het verleden teveel of zitten nog vast in het negatieve riedeltje.
      1 zwaluw maakt nog geen zomer maar ik ben al positiever dan hiervoor.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 09:19
    • 919

      Posts: 4.322

      Precies dat Spearhead, ik zit hier met een vrouwtje wat erg Max Verstappen fan is, het racen ook waardeloos vindt met deze nieuwe regels maar het toch elke keer weer een kans wil geven, dus wordt het toch 'aan' gezet door terug te kijken, en bij elke race tot nu toe is de reactie 'meh', het is inderdaad niks.

      Dus hier de Steamdeck op schoot met Euro Truck Simulator, dat is leuker dan de Formule 1...

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 09:46
    • Patrace

      Posts: 6.681

      De meeste sprint races zijn vrij saai, omdat er amper sprake is van strategie. En ook heb je te weinig tijd om jezelf naar voren te rijden als je bijvoorbeeld een slechte start hebt. Ook nemen coureurs gewoon minder risico voor 1 puntje extra.

      Verstappen reed wel een gat van 3 seconden op Russell dicht in de laatste 7 ronden of zo, maar kwam ronden tekort om hem voorbij te gaan. Dat was best leuk om te volgen. Maar nee, spectaculair of spannend was het niet.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 09:55
    • snailer

      Posts: 32.610

      Als het regent, dan is voor mij onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren. Ondanks de vervroegde tijd is de kans redelijk aanwezig dat er regen valt.

      En dat is een dark horse voor de race. Er moet nog steeds geharvest worden, wat betekent dat de versnelling naar onnatuurlijk lage standen moet. En dat betekent groter koppel. En dat is een killer in natte omstandigheden. Ik vermoed veel spins bij het uit de bochten rijden en veel onderstuur en van de baan vliegen aan het eind van de rechte stukken.

      Wie weet een dag voor Hamilton die voor mij in de regen niet hoort bij het rijtje Verstappen-Schumacher-Senna. Maar die is wel om een andere reden enorm sterk geweest in de regen. Hij kan als geen ander gecontroleer hard en afwachtend hard rijden in de regen. Afwachten op de fouten van anderen en dan uiteindelijk in vrije lucht hard weg rijden.
      Dat zou nu wel eens een groot voordeel kunnen zijn.

      Voor het eerst sinds lang het gevoel dat ik wel zou willen kijken. Maar niet omdat ik geloof dat de issues nu opgelost zijn. Ben er van overtijgd dat de auto's nog steeds prut zijn. Geen echt racen.
      Maar een goede regen 'race' vind ik wel de moeite.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 10:05
  • Maximo

    Posts: 9.867

    De RB22 mist nog downforce schijnt het, dus dan ga je het in de regen moeilijk krijgen.

    Ik zet mijn geld op McLaren

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 09:52
  • Patrace

    Posts: 6.681

    Ik hoop dat dat vuurwerk achterwege blijft, want dan wordt de race stilgelegd. Daar zit ik niet op te wachten. :-)

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 09:56

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

