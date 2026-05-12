Montoya krijgt bijval: "Geen andere F1-coureur dan Verstappen had Nürburgring mogen doen"

Voormalig Formule 1-coureur Christian Klien heeft zich bijzonder lovend uitgelaten over Max Verstappen en diens uitstapjes naar de Nordschleife. De Oostenrijker, die zelf ervaring heeft in GT- en enduranceracen, denkt dat er momenteel geen enkele andere actieve F1-coureur is die toestemming zou krijgen om naast zijn Formule 1-programma deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

‘Alleen Verstappen kan zich dit permitteren’

Klien, die in 2024 zelf deelnam aan de iconische etmaalrace op de Nürburgring, is onder de indruk van hoe snel Verstappen zich wist aan te passen aan het verkeer en de unieke omstandigheden op de Nordschleife. Volgens de voormalig Red Bull Racing-coureur is zo’n dubbel programma haast ondenkbaar voor een actieve F1-rijder.

“Ik denk dat dit tijdens een Formule 1-loopbaan normaal gezien onmogelijk is. Maar als er iemand is die dit kan combineren én het zich kan veroorloven, dan is het Max Verstappen wel”, aldus Klien tegenover VLNFP. “Ook Red Bull verdient daarin krediet, want niet veel teams zouden een coureur toestaan om daarnaast nog GT-races te rijden”, voegde hij nog daaraan toe.

‘Petje af voor Verstappen’

De Oostenrijker ziet Verstappens uitstapjes buiten de Formule 1 vooral als een bewijs van pure liefde voor de autosport. Klien benadrukt dat de Nederlander zich in een compleet andere discipline begeeft, waar hij veel te verliezen heeft tegenover specialisten die jarenlang ervaring hebben op de Nordschleife.

“Max houdt gewoon van racen, ongeacht in welke klasse dat is. Hij stapt zonder schroom in een categorie waarin hij niet automatisch de referentie is en waarin hij alles op het spel zet. Echt: petje af, daar heb ik enorm veel respect voor”, klinkt het lovend. Klien wijst erop dat enkel Nico Hülkenberg eerder iets gelijkaardigs deed met zijn uitstap naar Le Mans, maar noemt Verstappens combinatie van een druk F1-seizoen én enduranceracen verder ‘vrijwel ondenkbaar’.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christian Klien Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.792

    Ik kan me voorstellen dat Stroll en indertijd Latifi, Sargeant of Mazepin ook wel toestemming van hun team hadden gekregen. Maar dan was het bestuur van de Ring ervoor gaan liggen. Dus inderdaad.

    • + 1
    • 12 mei 2026 - 07:57
    • Larry Perkins

      Posts: 64.937

      Latifi, Sargeant en Mazepin, da's een mooi trio om samen een auto te delen @Need5Speed, misschien de bezemwagen.

      En dan Mick S. als reservecoureur...

      • + 2
      • 12 mei 2026 - 08:52
  • Larry Perkins

    Posts: 64.937

    Vermoed dat er ook actieve F1-coureurs zijn die maar wat blij zijn dat zij geen toestemming zouden krijgen van hun team om naast zijn Formule 1-programma deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring, puur omdat zij bang zijn voor reputatieschade wanneer zij in de GT3 niet (meteen) met de top mee kunnen komen...

    • + 1
    • 12 mei 2026 - 08:42
  • Regenrace

    Posts: 2.617

    Waarom niet als kop: "Vrijdag voor Pinksteren is het potjesmarkt"

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 08:49
  • snailer

    Posts: 32.802

    Nou. Wat een wonder. Verstappen heeft het vorig jaar overduidelijk afgedwongen. Kreeg voor de zomerstop na lange onderhanelingen met Wolff een verbeterd contract onder de neus door RBR. Hoger salaris en vrijheid om endurance te racen zolang het de F1 niet in de weg zit.

    En vervolgens werden er dikke contracten met Mercedes getekend => Wolff persoonlijk zorgde voor het aanpassen van de race op de ring.

    Overigens sluit bovenstaande niet uit dat anderen er mogen racen. De kans is wel vrij klein. Hamilton zou kappitaalkrachtig genoeg zijn en deuren open kunnen laten gaan zoals Verstappen deed. Maar die heeft geen interesse.

    Stroll jr zou ook de middelen hebben. Die schijnt wel interesse te hebben getoond.

    • + 1
    • 12 mei 2026 - 09:08
    • snailer

      Posts: 32.802

      Owww. Ik schreef het alsof het onomstotelijk bewezen is.
      De info over het salaris kwam van een Britse s i t e. Die plaatste plots Verstappen qua basissalaris boven Hamilton. Voor aanvang van 2025 had Hamilton nog het hoogste basissalaris. 70 M voor Verstappen. 60 M voor Hamilton.

      Ondertussen melden meerdere s i t e s dit.

      Er is dus een nieuw contract. En voor derest baseer ik het op een aantal gebeurtenissen die vanaf Spanje vorig jaar plaatsvonden. Het was allemaal te toevallig.

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 09:26
  • monzaron

    Posts: 955

    Niki zal vanaf ‘boven’ ook meekijken 🙏, en zal zijn petje af doen voor Verstappen 👍

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 09:24

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

