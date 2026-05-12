Voormalig Formule 1-coureur Christian Klien heeft zich bijzonder lovend uitgelaten over Max Verstappen en diens uitstapjes naar de Nordschleife. De Oostenrijker, die zelf ervaring heeft in GT- en enduranceracen, denkt dat er momenteel geen enkele andere actieve F1-coureur is die toestemming zou krijgen om naast zijn Formule 1-programma deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

‘Alleen Verstappen kan zich dit permitteren’

Klien, die in 2024 zelf deelnam aan de iconische etmaalrace op de Nürburgring, is onder de indruk van hoe snel Verstappen zich wist aan te passen aan het verkeer en de unieke omstandigheden op de Nordschleife. Volgens de voormalig Red Bull Racing-coureur is zo’n dubbel programma haast ondenkbaar voor een actieve F1-rijder.

“Ik denk dat dit tijdens een Formule 1-loopbaan normaal gezien onmogelijk is. Maar als er iemand is die dit kan combineren én het zich kan veroorloven, dan is het Max Verstappen wel”, aldus Klien tegenover VLNFP. “Ook Red Bull verdient daarin krediet, want niet veel teams zouden een coureur toestaan om daarnaast nog GT-races te rijden”, voegde hij nog daaraan toe.

‘Petje af voor Verstappen’

De Oostenrijker ziet Verstappens uitstapjes buiten de Formule 1 vooral als een bewijs van pure liefde voor de autosport. Klien benadrukt dat de Nederlander zich in een compleet andere discipline begeeft, waar hij veel te verliezen heeft tegenover specialisten die jarenlang ervaring hebben op de Nordschleife.

“Max houdt gewoon van racen, ongeacht in welke klasse dat is. Hij stapt zonder schroom in een categorie waarin hij niet automatisch de referentie is en waarin hij alles op het spel zet. Echt: petje af, daar heb ik enorm veel respect voor”, klinkt het lovend. Klien wijst erop dat enkel Nico Hülkenberg eerder iets gelijkaardigs deed met zijn uitstap naar Le Mans, maar noemt Verstappens combinatie van een druk F1-seizoen én enduranceracen verder ‘vrijwel ondenkbaar’.