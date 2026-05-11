Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een zwaar weekend op de Indianapolis Motor Speedway achter de rug. Op de Road Course beleefde hij een weekend vol problemen, maar wist hij er toch nog het beste uit te halen. De Nederlandse coureur probeert de moed erin te houden.

Op de Road Course van de wereldberoemde Indianapolis Motor Speedway werd afgelopen weekend de Sonsio Grand Prix verreden. De coureur van Juncos Hollinger Racing kwam er tijdens de vrije trainingen achter dat de set-up niet naar wens functioneerde, en hij kon de nieuwe afstelling niet uittesten vanwege regenval. In de kwalificatie bleek één van de veren van de achterdemper niet te werken, en kwam VeeKay niet verder dan de 21ste tijd.

Bij de rollende start gingen meerdere coureurs van het gas, waardoor VeeKay tegen zijn voorligger reed en zijn auto beschadigde. Hij kon zijn race nog wel vervolgen, maar kreeg een straf. Uiteindelijk werd hij nog als vijftiende geklasseerd.

Wat ging er mis?

Balend sprak VeeKay zich na afloop uit: "Het was een uitdagend weekend. We begonnen op achterstand doordat we worstelden met de afstelling tijdens de vrije training en we hadden niet veel tijd om het recht te zetten, omdat de kwalificatie immers werd uitgesteld en de warm-up zelfs niet doorging. Bij de start raakte ik betrokken bij de chaos, voor mij gingen ze ineens op de rem."

Schade beperken

Daarna moest VeeKay proberen om er het beste van te maken: "Van daaruit was het een kwestie van schadebeperking. We hadden een goede strategie en zijn uiteindelijk toch nog een paar plaatsjes opgeschoven, wat dat betreft een redelijk einde van het weekend. We gaan ons nu focussen op de belangrijkste race van het jaar: komende dinsdag beginnen de trainingen voor de Indianapolis 500 en in het weekend is er de kwalificatie. Ik heb daar echt ontzettend veel zin in."

Wie ging er met de zege vandoor?

De overwinning in de race op de Road Course ging uiteindelijk naar McLaren-coureur Christian Lundgaard. Hij hield David Malukas en Graham Rahal achter zich. Kampioenschapsleider Alex Palou moest het dit keer doen met een vijfde tijd.