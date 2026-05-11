VeeKay baalt van pijnlijk IndyCar-weekend: "Moest de schade beperken"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een zwaar weekend op de Indianapolis Motor Speedway achter de rug. Op de Road Course beleefde hij een weekend vol problemen, maar wist hij er toch nog het beste uit te halen. De Nederlandse coureur probeert de moed erin te houden.

Op de Road Course van de wereldberoemde Indianapolis Motor Speedway werd afgelopen weekend de Sonsio Grand Prix verreden. De coureur van Juncos Hollinger Racing kwam er tijdens de vrije trainingen achter dat de set-up niet naar wens functioneerde, en hij kon de nieuwe afstelling niet uittesten vanwege regenval. In de kwalificatie bleek één van de veren van de achterdemper niet te werken, en kwam VeeKay niet verder dan de 21ste tijd.

Bij de rollende start gingen meerdere coureurs van het gas, waardoor VeeKay tegen zijn voorligger reed en zijn auto beschadigde. Hij kon zijn race nog wel vervolgen, maar kreeg een straf. Uiteindelijk werd hij nog als vijftiende geklasseerd.

Wat ging er mis?

Balend sprak VeeKay zich na afloop uit: "Het was een uitdagend weekend. We begonnen op achterstand doordat we worstelden met de afstelling tijdens de vrije training en we hadden niet veel tijd om het recht te zetten, omdat de kwalificatie immers werd uitgesteld en de warm-up zelfs niet doorging. Bij de start raakte ik betrokken bij de chaos, voor mij gingen ze ineens op de rem."

Schade beperken

Daarna moest VeeKay proberen om er het beste van te maken: "Van daaruit was het een kwestie van schadebeperking. We hadden een goede strategie en zijn uiteindelijk toch nog een paar plaatsjes opgeschoven, wat dat betreft een redelijk einde van het weekend. We gaan ons nu focussen op de belangrijkste race van het jaar: komende dinsdag beginnen de trainingen voor de Indianapolis 500 en in het weekend is er de kwalificatie. Ik heb daar echt ontzettend veel zin in."

Wie ging er met de zege vandoor?

De overwinning in de race op de Road Course ging uiteindelijk naar McLaren-coureur Christian Lundgaard. Hij hield David Malukas en Graham Rahal achter zich. Kampioenschapsleider Alex Palou moest het dit keer doen met een vijfde tijd.

F1 Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (10)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.934

    Korte en lange samenvatting…

    Race Highlights | 2026 INDYCAR at Indianapolis
    (9,37 minuten)
    https://youtu.be/sYgKvTimGdQ

    Extended Race Highlights | 2026 INDYCAR at Indianapolis
    (29,14 minuten)

    Uitslag:

    1. Christian Lundgaard, Arrow McLaren.
    2. David Malukas, Team Penske.
    3. Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing.

    Palou 5e.
    Kirkwood 9e.
    VeeKay 15e.
    Schumacher 20e.
    Grosjean 21e (tevens laatste).
    Marcus DNF (mechanisch).

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 18:19
    • Larry Perkins

      Posts: 64.934

      Marcus Armstrong tells Kevin Lee about Romain Grosjean
      youtube(.)com/shorts/8zaqN-1jSwA?feature=share

      * haakjes verwijderen

      post race interviews met de top 3 en Alex Palou...
      Christian Lundgaard wins the Indy Grand Prix and hopes to carry momentum into Indy 500 |13Sports
      (12,03 minuten)
      https://youtu.be/4I8hxQJEphg

      Christian Lundgaard wins Sonsio Grand Prix, snaps winless streak
      (3,49 minuten)
      https://youtu.be/Mc2VK7iwm5I

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 18:40
  • Bertrand Gachot

    Posts: 577

    Jammer voor rinus weer een kansloze stap opzij (jhr) hopelijk gaat de bowtie wat beter dan de Honda tijdens de 500! Vorig jaar was echt een verschrikkelijke editie voor Rocket Rinus in de DCR Honda.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 18:28
    • Bertrand Gachot

      Posts: 577

      @Larry, larry is een beetje een softboy, idd net als Hulkenberg, alletwee ook een vader die het liever zelf in de autosport hadden willen maken. Kijk eens naar hoe Rinus het aanpakte toen hij zon beetje als enige in het veld geen coolvest kreeg van zijn team. Hij gaat liever als een gebraden kippetje in de bakoven van Arizona zijn rondjes rijden dan dat hij met zijn, vuist op tafel slaat. Had hij trouwens beter zijn vriendin kunnen laten doen, die is professioneel vechtsporter!

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 21:26
    • Bertrand Gachot

      Posts: 577

      @allemaal, Correctie, Rinus is hier de softboy! Niet Larry, dit was even een foutje. De Baskische wijntjes slaan in.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 21:27
    • Pietje Bell

      Posts: 34.715

      En nog een foutje: Sinds 2023 heet Carmen de Jong Carmen van Kalmthout, aangezien ze toen zeer jong al getrouwd zijn.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 23:29
    • Pietje Bell

      Posts: 34.715

      NB. Zij was 19 lentes jong en hij nog geen maand 23 jaar
      en dat vind ik vrij jong om in het huwelijksbootje te stappen..

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 23:39
  • Regenrace

    Posts: 2.614

    Het is altijd wat met cowboy Henk.
    Ik ben langzamerhand op het niveau 'Het zou leuk zijn als ie zich zou handhaven.'

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 19:22
    • Larry Perkins

      Posts: 64.934

      Rinus lijkt een beetje de Hulkenberg van de IndyCar te worden, altijd een goede coureur maar nooit bij een topteam beland...

      • + 3
      • 11 mei 2026 - 19:40
  • monzaron

    Posts: 954

    Rinus doet het iig beter dan ex-F1 rijder Mick Schumacher, die met slechte prestaties blijft bungelen in de ‘kelder’ van Indycar

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 23:10

