Max Verstappen zorgde afgelopen week voor verbazing toen de beelden van zijn SuperGT-test naar buitenkwamen. Te zien was hoe hij in de regen sneller was dan de vaste GT500-coureur Atsushi Miyake. Verstappen kreeg veel lof, maar de in Japan racende coureur Joao Paulo de Oliveira reageert gefrustreerd.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Japan reisde Verstappen af naar de Fuji Speedway. Hier werd hij gespot achter het stuur van een Nissan uit de SuperGT. Het ging om een GT500-bolide, wat wordt gezien als één van de snelste GT-auto's ter wereld. De beelden van de test kwamen vorige week naar buiten, en te zien was hoe Verstappen in zijn tweede rondje al sneller was dan vaste coureur Miyake.

Frustratie over Verstappen

Het leverde Verstappen veel lof op van fans, maar niet iedereen vindt dit leuk. De Braziliaanse SuperGT-coureur de Oliveira reageerde gefrustreerd, en schreef zijn frustratie van zich af op X: "De recent gepubliceerde GT500-beelden van Verstappen... In natte omstandigheden waarbij het wegdek constant verandert, dan kan de tijd in een paar minuten bijna twee seconden gaan verschuiven."

De Oliveira vindt de manier waarop de test van Verstappen in beeld werd gebracht, dan ook verkeerd. Hij gaat verder met zijn nogal opmerkelijke tirade: "Desondanks voelde de manier waarop dit werd gepresenteerd, alsof hij in een paar rondjes ongeveer twee seconden sneller was dan een SuperGT-coureur, verkeerd aan. Zelfs bij promotiedoeleinden is respect voor de SuperGT en de actieve coureurs noodzakelijk!"

Hoe waren de eerste reacties?

De Braziliaanse coureur krijgt op X bijval van SuperGT-fans, maar er zijn ook volgers die het niet met hem eens zijn. In de video die vorige week door Red Bull werd gedeeld, viel echter op dat Miyake zelf weinig problemen leek te hebben met het feit dat Verstappen net iets sneller was dan hij. Daarnaast werd in de video gesteld dat het harder begon te regenen rond het moment dat Verstappen in de auto stapte.

Wie is deze coureur?

De Oliveira is op zijn beurt al vele jaren in Japan actief, en reed daar vooral in de SuperGT. Hij reed verder één race in de IndyCar en bestuurde in 2023 twee keer de Hypercar van Vanwall in het World Endurance Championship. Dit jaar bestuurt hij een GT300-auto in de SuperGT, en vormt hij daar een duo met Iori Kimura voor het team van Kondo Racing.