SuperGT-coureur reageert furieus op indrukwekkende test van Verstappen

SuperGT-coureur reageert furieus op indrukwekkende test van Verstappen

Max Verstappen zorgde afgelopen week voor verbazing toen de beelden van zijn SuperGT-test naar buitenkwamen. Te zien was hoe hij in de regen sneller was dan de vaste GT500-coureur Atsushi Miyake. Verstappen kreeg veel lof, maar de in Japan racende coureur Joao Paulo de Oliveira reageert gefrustreerd.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Japan reisde Verstappen af naar de Fuji Speedway. Hier werd hij gespot achter het stuur van een Nissan uit de SuperGT. Het ging om een GT500-bolide, wat wordt gezien als één van de snelste GT-auto's ter wereld. De beelden van de test kwamen vorige week naar buiten, en te zien was hoe Verstappen in zijn tweede rondje al sneller was dan vaste coureur Miyake.

Frustratie over Verstappen

Het leverde Verstappen veel lof op van fans, maar niet iedereen vindt dit leuk. De Braziliaanse SuperGT-coureur de Oliveira reageerde gefrustreerd, en schreef zijn frustratie van zich af op X: "De recent gepubliceerde GT500-beelden van Verstappen... In natte omstandigheden waarbij het wegdek constant verandert, dan kan de tijd in een paar minuten bijna twee seconden gaan verschuiven."

De Oliveira vindt de manier waarop de test van Verstappen in beeld werd gebracht, dan ook verkeerd. Hij gaat verder met zijn nogal opmerkelijke tirade: "Desondanks voelde de manier waarop dit werd gepresenteerd, alsof hij in een paar rondjes ongeveer twee seconden sneller was dan een SuperGT-coureur, verkeerd aan. Zelfs bij promotiedoeleinden is respect voor de SuperGT en de actieve coureurs noodzakelijk!"

Hoe waren de eerste reacties?

De Braziliaanse coureur krijgt op X bijval van SuperGT-fans, maar er zijn ook volgers die het niet met hem eens zijn. In de video die vorige week door Red Bull werd gedeeld, viel echter op dat Miyake zelf weinig problemen leek te hebben met het feit dat Verstappen net iets sneller was dan hij. Daarnaast werd in de video gesteld dat het harder begon te regenen rond het moment dat Verstappen in de auto stapte.

Wie is deze coureur?

De Oliveira is op zijn beurt al vele jaren in Japan actief, en reed daar vooral in de SuperGT. Hij reed verder één race in de IndyCar en bestuurde in 2023 twee keer de Hypercar van Vanwall in het World Endurance Championship. Dit jaar bestuurt hij een GT300-auto in de SuperGT, en vormt hij daar een duo met Iori Kimura voor het team van Kondo Racing.

Foto's Max Verstappen Nissan GT Fuji
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.788

    Ik heb wat gekeken naar wat de rijders nu eigenlijk doen daar in Japan. De laatste kwali op Fuji reden de eerste 3 binnen 2 tiende van elkaar.
    Die Japanner waar Verstappen de auto van overnam. Von in 2024 de race op Fuji. 1 van de 2 races die hij in die klasse won.

    De vraag is of Verstappen ook zoveel harder was gegaan op droge baan. Dan moet toch wel Verstappen onvoorbereid erg hard trappen wil hij de vaste rijders direct verslaan. Althans. Bij de tweede push lap. Voor het eerst op Fuji begreep ik en voor het eerst in die auto.

    De regen heeft hem zondermeer geholpen. Wat wel indrukwekkend was. Verstappen reed zijn 2de snelle onder veel moeilijkere omstandigheden. Veel meer standing water. Regende veel harder. Ben bang dat Verstappen onder de zlfde omstandigheden als waar de Japaner bij reed hij echt nog veel sneller was gegaan.

    Maar verwonderlijk is dat niet. Verstappen is gewoon de beste regenrijder sinds een paar generaties. Stefan Bellof, Senna, Schumacher. Waarschijnlijk Clark. Dat niveau.

    En excuses dat ik die Japanner zijn naam ben vergeten.


    En wat die klagende SuperGT rijder betreft? lekker laten klagen.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 16:17
  • Pleen

    Posts: 915

    Onder deze natte omstandigheden, voor de eerste keer op dit circuit en dan nog wel in slechts de tweede ronde een snellere tijd neerzetten dan een pro GT500-coureur die de baan door en door kent. Kom nou João Paulo Oliveira, of hoe je ook heet.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 16:27
  • AUDI_F1

    Posts: 3.780

    Dus had verstappen zelfs 4 seconden sneller kunnen zijn... Maar je weet het gewoon niet, omdat omstandigheden veranderen. We gaan maar naar het volgende artikel waarin iemand zit te klagen.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 16:41

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
