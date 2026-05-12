user icon
icon

Ford bevestigt: Ook Red Bull wil Verstappen met V8-motor zien

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ford bevestigt: Ook Red Bull wil Verstappen met V8-motor zien

Ford heeft positief gereageerd op het besluit van de FIA om de motorreglementen voor 2027 bij te sturen. De Amerikaanse autofabrikant, die nauw samenwerkt met Red Bull, ziet de aanpassingen als een belangrijke stap om de Formule 1 aantrekkelijker te maken. Vooral de gewijzigde balans tussen verbrandingskracht en elektrische energie wordt door Ford met open armen ontvangen.

Ford tevreden met FIA-besluit

De FIA besloot de motorregels voor 2027 te herzien, nadat er de voorbije maanden flink wat kritiek klonk op de grote afhankelijkheid van elektrische energie. De verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving verschuift nu van een bijna gelijke 50/50-verhouding naar ongeveer 60/40, wat volgens critici beter moet zorgen voor spektakel op de baan.

Meer over Red Bull Racing FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

5 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Mark Rushbrook, de wereldwijde racing-directeur van Ford, is duidelijk tevreden met de beslissing van de autosportfederatie. “Iedereen mag zijn mening geven en uiteindelijk nemen de beslissers hun verantwoordelijkheid. Maar dit voelt als een goede stap om het racen én het product op de baan beter te maken”, verklaarde Rushbrook tegenover diverse media.

Verstappen kritisch, Ford vol vertrouwen

De kritiek op het huidige motorformat kwam eerder ook al vanuit de hoek van Max Verstappen. De Nederlander liet zich meermaals negatief uit over de beperkingen van de nieuwe generatie motoren en stelde dat het wiel-aan-wiel racen daaronder te veel te lijden had. Daarnaast opperde de viervoudig wereldkampioen al om de V8-motor terug te halen naar de koningsklasse van de autosport.

Ondanks de moeizame start van Red Bull in 2026, waarin een vijfde plaats voorlopig het beste resultaat van Verstappen bleek, blijft Ford vertrouwen houden in de samenwerking. “We weten dat er enorm veel werk nodig zal zijn om op het gewenste niveau te komen. Dat is ook precies waarom we met Red Bull in zee zijn gegaan: zij leven om te racen en zijn volledig gefocust op winnen”, aldus Rushbrook, die vertrouwen houdt in het gezamenlijke project richting de toekomst.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.618

    Ook deze kop is weer een regelrechte leugen. Ford neemt het woord V8 niet eens in de mond. Niet ten aanzien van hun eigen standpunt, niet ten aanzien van war Red Bull vindt.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 09:00
    • monzaron

      Posts: 956

      Dank voor het lezen 😁

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 09:45

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar