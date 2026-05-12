Ford heeft positief gereageerd op het besluit van de FIA om de motorreglementen voor 2027 bij te sturen. De Amerikaanse autofabrikant, die nauw samenwerkt met Red Bull, ziet de aanpassingen als een belangrijke stap om de Formule 1 aantrekkelijker te maken. Vooral de gewijzigde balans tussen verbrandingskracht en elektrische energie wordt door Ford met open armen ontvangen.

Ford tevreden met FIA-besluit

De FIA besloot de motorregels voor 2027 te herzien, nadat er de voorbije maanden flink wat kritiek klonk op de grote afhankelijkheid van elektrische energie. De verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving verschuift nu van een bijna gelijke 50/50-verhouding naar ongeveer 60/40, wat volgens critici beter moet zorgen voor spektakel op de baan.

Mark Rushbrook, de wereldwijde racing-directeur van Ford, is duidelijk tevreden met de beslissing van de autosportfederatie. “Iedereen mag zijn mening geven en uiteindelijk nemen de beslissers hun verantwoordelijkheid. Maar dit voelt als een goede stap om het racen én het product op de baan beter te maken”, verklaarde Rushbrook tegenover diverse media.

Verstappen kritisch, Ford vol vertrouwen

De kritiek op het huidige motorformat kwam eerder ook al vanuit de hoek van Max Verstappen. De Nederlander liet zich meermaals negatief uit over de beperkingen van de nieuwe generatie motoren en stelde dat het wiel-aan-wiel racen daaronder te veel te lijden had. Daarnaast opperde de viervoudig wereldkampioen al om de V8-motor terug te halen naar de koningsklasse van de autosport.

Ondanks de moeizame start van Red Bull in 2026, waarin een vijfde plaats voorlopig het beste resultaat van Verstappen bleek, blijft Ford vertrouwen houden in de samenwerking. “We weten dat er enorm veel werk nodig zal zijn om op het gewenste niveau te komen. Dat is ook precies waarom we met Red Bull in zee zijn gegaan: zij leven om te racen en zijn volledig gefocust op winnen”, aldus Rushbrook, die vertrouwen houdt in het gezamenlijke project richting de toekomst.