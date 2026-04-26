Jos Verstappen is zeer hard gecrasht tijdens de Rally van Wallonië in België. De vader van Max Verstappen ging dit weekend op jacht naar een goed resultaat, maar op beelden is te zien dat hij tijdens een proef hard over de kop is geslagen. De schade is groot, maar Verstappen en zijn navigator zijn in orde.

Jos Verstappen richt zich tegenwoordig op het rallyrijden, en nam dit weekend deel aan de Rally van Wallonië. Vanochtend ging dat helemaal mis toen hij volgens de organisatie van de weg was geraakt tijdens de eerste stage. Verstappen sloeg over de kop in zijn Skoda, en op foto's die rondgaan is te zien dat de schade enorm is. De achterkant is voor een deel weggeslagen, maar Verstappen en zijn navigator Jasper Vermeulen konden ongedeerd uitstappen.

Hoe verliep de rally?

Verstappens vaste navigator Renaud Jamoul was al voor de rally afgehaakt, omdat hij zijn enkel had gebroken. Samen met Vermeulen ging Verstappen op jacht naar een goed resultaat, en na de eerste dag stonden ze op de derde positie. Hij had echter al een tijdstraf ontvangen, omdat hij snelheidsovertredingen had gemaakt op de verbindingsroute, hierdoor kwam hij op de eerste proef dus niet verder dan een zeventiende tijd. Het feit dat hij zich nog wist op te werken naar de derde tijd, was dus knap.

Hoe ziet het programma van Jos eruit?

Verstappen neemt dit jaar deel aan rally's in België. Hij nam voorheen ook deel aan rally's die deel uitmaakte van het Europees kampioenschap, maar besloot zich vanwege de voorbereiding die daarbij komt kijken alleen nog te focussen op rally's in België. Daar was hij in de afgelopen jaren zeker niet onsuccesvol, en dit was ook niet zijn eerste harde crash. De Rally van Wallonië zit er in ieder geval op voor Verstappen en zijn team, het team zal hard moeten werken om de wagen weer raceklaar te krijgen voor het volgende avontuur.