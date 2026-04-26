user icon
icon

Jos Verstappen zwaar gecrasht tijdens Belgische rally

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jos Verstappen is zeer hard gecrasht tijdens de Rally van Wallonië in België. De vader van Max Verstappen ging dit weekend op jacht naar een goed resultaat, maar op beelden is te zien dat hij tijdens een proef hard over de kop is geslagen. De schade is groot, maar Verstappen en zijn navigator zijn in orde.

Jos Verstappen richt zich tegenwoordig op het rallyrijden, en nam dit weekend deel aan de Rally van Wallonië. Vanochtend ging dat helemaal mis toen hij volgens de organisatie van de weg was geraakt tijdens de eerste stage. Verstappen sloeg over de kop in zijn Skoda, en op foto's die rondgaan is te zien dat de schade enorm is. De achterkant is voor een deel weggeslagen, maar Verstappen en zijn navigator Jasper Vermeulen konden ongedeerd uitstappen.

Hoe verliep de rally?

Verstappens vaste navigator Renaud Jamoul was al voor de rally afgehaakt, omdat hij zijn enkel had gebroken. Samen met Vermeulen ging Verstappen op jacht naar een goed resultaat, en na de eerste dag stonden ze op de derde positie. Hij had echter al een tijdstraf ontvangen, omdat hij snelheidsovertredingen had gemaakt op de verbindingsroute, hierdoor kwam hij op de eerste proef dus niet verder dan een zeventiende tijd. Het feit dat hij zich nog wist op te werken naar de derde tijd, was dus knap.

Hoe ziet het programma van Jos eruit?

Verstappen neemt dit jaar deel aan rally's in België. Hij nam voorheen ook deel aan rally's die deel uitmaakte van het Europees kampioenschap, maar besloot zich vanwege de voorbereiding die daarbij komt kijken alleen nog te focussen op rally's in België. Daar was hij in de afgelopen jaren zeker niet onsuccesvol, en dit was ook niet zijn eerste harde crash. De Rally van Wallonië zit er in ieder geval op voor Verstappen en zijn team, het team zal hard moeten werken om de wagen weer raceklaar te krijgen voor het volgende avontuur.

Skoda F1

Posts: 716

Als hij met goed resultaat! Een Skoda totaal afschrijvien bedoeld Is dat aardig gelukt dacht ik..

  • 1
  • 26 apr 2026 - 12:04
F1 Nieuws Jos Verstappen

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 716

    Als hij met goed resultaat! Een Skoda totaal afschrijvien bedoeld Is dat aardig gelukt dacht ik..

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 12:04
  • DRS-zone

    Posts: 446

    Zonde, want hij heeft zich in het Belgische kampioenschap de afgelopen jaren ontwikkeld tot een absolute topcoureur.

    Zeer, zeer knap dat hij deze discipline onder de knie heeft gekregen en vorig seizoen het hele veld op een hoop heeft gereden.

    Foutjes horen erbij dus kan gebeuren. Gelukkig heeft hij niks eraan overgehouden!

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 12:07
  • Bertrand Gachot

    Posts: 509

    Geen grindbakken grappen? ........

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 12:31
  • Larry Perkins

    Posts: 64.564

    @Ouw-hordelopert, je vergeet te melden dat Jos na de crash inval-navigator Jasper Vermeulen met zijn knuppel heeft bewerkt...

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 12:34
  • Pietje Bell

    Posts: 34.473

    Wat een pech dit weekend, eerst een gebroken enkel voor Renaud en nu een crash.
    Gelukkig komt het weer helemaal goed.

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 12:43

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Jos Verstappen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 4 maa 1972 (54)
  • Geb. plaats Montfort, Netherlands, NL
  • Gewicht 73 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar