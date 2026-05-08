Max Verstappen heeft een opvallend inkijkje gegeven in zijn leven als vader. De Nederlandse Red Bull-coureur en zijn vriendin Kelly Piquet werden vorig jaar ouders van dochter Lily, en de trotse Verstappen geeft nu in een interview aan dat hij geniet van zijn tijd thuis en dat alles goed gaat.

Verstappen sloeg vorig jaar de mediadag in Miami over vanwege de geboorte van zijn eerste kind. De viervoudig wereldkampioen arriveerde als een trotse vader in de paddock, en doet sindsdien zijn best om zoveel mogelijk tijd thuis door te brengen. In zijn interviews praat hij zelden over zijn vaderschap, maar zijn vriendin Kelly Piquet deelt soms wat beelden van hun privéleven. Zo was laatst te zien hoe ze de eerste verjaardag van hun dochter Lily vierde.

Hoe is het leven als vader?

In een interview met het Amerikaanse People Magazine gaat Verstappen nu in op het vaderschap. Hij stelt dat dit iets is wat hij altijd al wilde: "Het is voor mij gewoon fijn om thuis samen tijd door te brengen. Ik vind het racen ook heel erg leuk, het is geweldig, maar het is ook heel fijn om thuis te zijn."

De geboorte van zijn dochter heeft er niet voor gezorgd dat Verstappen voor verrassingen is komen te staan, hij vindt het geweldig: "Het lijkt erop dat ze dol op me is, dus dat is geweldig! We brengen samen veel tijd door thuis, dus dat is heel erg schattig."

Wat is er veranderd?

Voor Verstappen is het heel belangrijk om genoeg tijd door te brengen met zijn familie. Hij legt uit dat hij echt de tijd neemt voor zijn gezin als hij weer thuiskomt na een race: "Ik weet wat ik wil. Ik weet ook dat ik mijn eigen tijd goed wil gebruiken. Nu doe je je best om na een raceweekend snel naar huis te gaan, en dat iets meer prioriteit te geven dan dat je daarvoor deed."