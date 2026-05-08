Verstappen geeft zeldzaam inkijkje in leven als vader

Max Verstappen heeft een opvallend inkijkje gegeven in zijn leven als vader. De Nederlandse Red Bull-coureur en zijn vriendin Kelly Piquet werden vorig jaar ouders van dochter Lily, en de trotse Verstappen geeft nu in een interview aan dat hij geniet van zijn tijd thuis en dat alles goed gaat.

Verstappen sloeg vorig jaar de mediadag in Miami over vanwege de geboorte van zijn eerste kind. De viervoudig wereldkampioen arriveerde als een trotse vader in de paddock, en doet sindsdien zijn best om zoveel mogelijk tijd thuis door te brengen. In zijn interviews praat hij zelden over zijn vaderschap, maar zijn vriendin Kelly Piquet deelt soms wat beelden van hun privéleven. Zo was laatst te zien hoe ze de eerste verjaardag van hun dochter Lily vierde.

Hoe is het leven als vader?

In een interview met het Amerikaanse People Magazine gaat Verstappen nu in op het vaderschap. Hij stelt dat dit iets is wat hij altijd al wilde: "Het is voor mij gewoon fijn om thuis samen tijd door te brengen. Ik vind het racen ook heel erg leuk, het is geweldig, maar het is ook heel fijn om thuis te zijn."

De geboorte van zijn dochter heeft er niet voor gezorgd dat Verstappen voor verrassingen is komen te staan, hij vindt het geweldig: "Het lijkt erop dat ze dol op me is, dus dat is geweldig! We brengen samen veel tijd door thuis, dus dat is heel erg schattig."

Wat is er veranderd?

Voor Verstappen is het heel belangrijk om genoeg tijd door te brengen met zijn familie. Hij legt uit dat hij echt de tijd neemt voor zijn gezin als hij weer thuiskomt na een race: "Ik weet wat ik wil. Ik weet ook dat ik mijn eigen tijd goed wil gebruiken. Nu doe je je best om na een raceweekend snel naar huis te gaan, en dat iets meer prioriteit te geven dan dat je daarvoor deed."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.192

  • Pietje Bell

    Posts: 34.665

    "Nu doe je je best om na een raceweekend snel naar huis te gaan, en dat iets
    meer prioriteit te geven dan dat je daarvoor deed.""

    Maw voor zijn dochtertje gaat hij wel eerder naar huis, iets wat hij voordien
    niet of minder deed.

    Grappig is ook dat de titel Kelly vermeldt, maar ze in het hele interview niet voorkomt.

    Max Verstappen Gives Rare Insight on Navigating Parenthood with Longtime Girlfriend
    Kelly Piquet (Exclusive)

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 11:31
    • gridiron

      Posts: 3.416

      Voor de fans van Kelly te loken om het tijdschrift te kopen

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 12:07
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.192

    Kijk, aan zulke berichten heb je wat.
    Ik vroeg me al langer af hoe Max is als vader....en ik word op m'n wenken bediend

    • + 2
    • 8 mei 2026 - 11:37
  • The Wolf

    Posts: 780

    Holy moly. Wat een informatie. Ik-ik-ik moet dit even processen..

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 12:17
  • Larry Perkins

    Posts: 64.861

    Nou nog een vriendin met geschikte heupen vinden om een (race)zoon te maken...
    Chop chop, de tijd dringt!

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 12:21
    • The Wolf

      Posts: 780

      En dan bevallen boven een kart, kan ie gelijk met z'n training beginnen!

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 12:24

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

