Max Verstappen heeft autosportfans weer op de banken gekregen met een bizarre prestatie. Vorige maand reed hij voorafgaand aan de Japanse Grand Prix een paar rondjes in een auto uit de Super GT, en nu blijkt dat hij al snel veel sneller was dan de vaste coureur Atsushi Miyake.

Verstappen werd een paar dagen voor de Japanse Grand Prix gespot op het circuit van Fuji. Hij kroop daar achter het stuur van een Nissan Z NISMO GT500. Op een kletsnat circuit reed hij een paar rondjes in de in Red Bull-kleuren gestoken Nissan met zo'n 650 pk. Fans moesten het doen met een aantal foto's, maar de aanwezigheid van een cameracrew verraadde dat er meer aan de hand was.

De bizarre prestatie van Verstappen

Red Bull publiceerde gisteravond de video waarin te zien was hoe Verstappen de Nissan het natte circuit van Fuji opstuurde. Super GT-coureur Miyake deed eerst een paar runs, waarin hij tot een snelste tijd van 1:44.075 wist te komen. Daarna mocht Verstappen laten zien wat hij in huis had, en hij zorgde voor verbazing bij alle aanwezigen.

Ondanks de natte omstandigheden, wist hij zich direct aan te passen aan de auto. In zijn eerste rondje kwam hij net tekort om de tijd van Miyake te verbeteren, waarna hij in zijn volgende ronde kwam Verstappen tot een tijd van 1:42.290.

Zijn prestaties zorgden voor enorme verbazing bij presentator Jeremiah Burton, die met open mond toekeek: "Dat is bizar! Hij zit slechts een tiende van die tijd in zijn tweede rondje ooit in deze auto. Dat is waanzinnig!"

Hoe reageert Verstappen?

Later in de video kwam Verstappen zelf aan het woord, en stelde hij dat hij het in zijn laatste rondjes lastig had met standing water: "Het werd een beetje lastig om te pushen. Na mijn eerste rondje dacht ik: 'Ik kan het beter dan dit.' En toen deed ik een '42. Ik begon te wennen aan de auto, hoe je op het gas moet en hoe je moet remmen. Het sturen is anders dan ik gewend ben en dat was ook zo bij het gevoel in de banden. Het was een coole ervaring, hopelijk is het de volgende keer droog!"

Niet het eerste uitstapje

Voor Verstappen is het niet zijn eerste uitstapje in een auto met een dak boven zijn hoofd. Hij komt dit jaar ook uit op de Nürburgring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 bestuurt. Volgende week neemt hij samen met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer deel aan de 24 uur van de Nürburgring.