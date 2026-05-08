Verstappen verslaat Super GT-coureur in eigen auto met bizarre tijd

Max Verstappen heeft autosportfans weer op de banken gekregen met een bizarre prestatie. Vorige maand reed hij voorafgaand aan de Japanse Grand Prix een paar rondjes in een auto uit de Super GT, en nu blijkt dat hij al snel veel sneller was dan de vaste coureur Atsushi Miyake.

Verstappen werd een paar dagen voor de Japanse Grand Prix gespot op het circuit van Fuji. Hij kroop daar achter het stuur van een Nissan Z NISMO GT500. Op een kletsnat circuit reed hij een paar rondjes in de in Red Bull-kleuren gestoken Nissan met zo'n 650 pk. Fans moesten het doen met een aantal foto's, maar de aanwezigheid van een cameracrew verraadde dat er meer aan de hand was.

De bizarre prestatie van Verstappen

Red Bull publiceerde gisteravond de video waarin te zien was hoe Verstappen de Nissan het natte circuit van Fuji opstuurde. Super GT-coureur Miyake deed eerst een paar runs, waarin hij tot een snelste tijd van 1:44.075 wist te komen. Daarna mocht Verstappen laten zien wat hij in huis had, en hij zorgde voor verbazing bij alle aanwezigen.

Ondanks de natte omstandigheden, wist hij zich direct aan te passen aan de auto. In zijn eerste rondje kwam hij net tekort om de tijd van Miyake te verbeteren, waarna hij in zijn volgende ronde kwam Verstappen tot een tijd van 1:42.290.

Zijn prestaties zorgden voor enorme verbazing bij presentator Jeremiah Burton, die met open mond toekeek: "Dat is bizar! Hij zit slechts een tiende van die tijd in zijn tweede rondje ooit in deze auto. Dat is waanzinnig!"

Hoe reageert Verstappen?

Later in de video kwam Verstappen zelf aan het woord, en stelde hij dat hij het in zijn laatste rondjes lastig had met standing water: "Het werd een beetje lastig om te pushen. Na mijn eerste rondje dacht ik: 'Ik kan het beter dan dit.' En toen deed ik een '42. Ik begon te wennen aan de auto, hoe je op het gas moet en hoe je moet remmen. Het sturen is anders dan ik gewend ben en dat was ook zo bij het gevoel in de banden. Het was een coole ervaring, hopelijk is het de volgende keer droog!"

Niet het eerste uitstapje

Voor Verstappen is het niet zijn eerste uitstapje in een auto met een dak boven zijn hoofd. Hij komt dit jaar ook uit op de Nürburgring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 bestuurt. Volgende week neemt hij samen met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer deel aan de 24 uur van de Nürburgring.

Stitch

Posts: 6.198

Precies. Overal waar het nog om echt racen gaat, is hij de beste. Het lijkt wel of de hoge heren in de F1 de regels zo hebben aangepast omdat Verstappen zo het verschil niet meer kan maken. Voor het milieu hoeft die electriciteit er immers niet bij: De extra heuvels in de Sahara (afgewerkte accus... [Lees verder]

  • 3
  • 8 mei 2026 - 09:50
  • AUDI_F1

    Posts: 3.774

    Geef hem een hondenhok op 4 wielen en hij gaat nog hard. Maar heeft al heel wat GTD, GT3 en GTP auto's gereden en iedereen is versteld van de snelheid.

    • 8 mei 2026 - 09:42
    • F1jos

      Posts: 5.213

      Max blijft iedereen verbazen. Wat een baasje hè.

      • 8 mei 2026 - 09:44
    • Stitch

      Posts: 6.198

      Precies. Overal waar het nog om echt racen gaat, is hij de beste. Het lijkt wel of de hoge heren in de F1 de regels zo hebben aangepast omdat Verstappen zo het verschil niet meer kan maken. Voor het milieu hoeft die electriciteit er immers niet bij: De extra heuvels in de Sahara (afgewerkte accus eronder die niet meer gerecycled kunnen worden), de oorlogen die nu al worden gevoerd vanwege de benodigde zeldzame grondstoffen die nodig zijn voor de fabricatie van deze accus, en dan praten we nog niet eens over hoe ze gemaakt worden en onder welke omstandigheden de grondstoffen uit de grond worden gehaald. Bovendien kunnen ze nu ook met bio brandstof rijden wat nog een extra reden is om de electriciteit te dumpen. Wat blijft er dus over al reden om ermee te rijden? Juist: om Max dwars te zitten ;-)

      • 8 mei 2026 - 09:50
    • The Wolf

      Posts: 777

      hondenhok?
      Zet de snelste Super GT coureur, Mr Miyagi, in een super gt wagen, Max in een tot de rand toe volgescheten kattenbak op rupsbanden, en nóg rijdt hij 'm snot voor de ogen

      • 8 mei 2026 - 10:13
    • racepace1

      Posts: 689

      Wellicht dat Max op een naaktslak nog sneller is dan menigeen....🙃😉🤔

      • 8 mei 2026 - 10:22
    • The Wolf

      Posts: 777

      Max op een bejaarde naaktslak is sneller dan die Super GT coureur op een opgevoerde hazewindhond

      • 8 mei 2026 - 10:36
  • monzaron

    Posts: 949

    1ste keer in deze auto……..1ste ronde op een 0,1sec, het begon in de 2de ronde harder te regenen……… 2 seconden sneller 👀🏆

    • 8 mei 2026 - 09:48
  • Skoda F1

    Posts: 768

    Kyle Larson is niet onder de indruk! Het is dat wij in Amerika niet in de regen mogen rijden anders had ik hem dik verslagen..

    • 8 mei 2026 - 09:49
  • mordor

    Posts: 2.152

    Maxie is gewoon een beest op 4 wielen. Denk je alszijnde topcoureur de benchmark te kunnen zetten voor Verstappen, wordt je gewoonweg, sportief, vernederd. Omg. Terwijl baancondties verslechteren. Niet normaal.

    • 8 mei 2026 - 09:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.189

    Je kan zeggen wat je wilt over die jongen, maar dat hij 'n buitengewoon talent is/heeft kun je niet ontkennen.

    Wat Jos hierboven al zegt....wat 'n baas!

    • 8 mei 2026 - 09:53
  • racepace1

    Posts: 689

    Geef Verstappen een normaal aangedreven auto en er is denk ik op dit moment niemand die dan sneller is dan hij. Als je als verstappen gewend bent om met een auto tot het uiterste te gaan zoals je leert in een kart dan komt er opeens een ander concept zoals een paar jaar geleden waarbij je een beetje hulp krijgt via elektra maar op een normale "race" manier dan is er ook niks aan de hand, maar zoals iedereen zag aan het begin van het seizoen kon hij zijn rijstijl niet op het asfalt leggen, nu hebben ze het een beetje verandert en is er minder Clipping en zie dat hij wat langer kan pushen hij weer bovendrijft en dat ligt echt aan zijn rijstijl. Als racefan zeg ik weg met die batterijtjes! prima als er actieve aero wordt toegepast maar geef F1 zijn hart terug en dat is voor een groot gedeelte ook wat je hoort en v8 of v10 desnoods een v6 maar dan wat meer inhoud 2.6 klinkt beter dan 1.6 en je krijgt weer het racen zoals het hoort in de F1 en gewoon inhalen ipv knopjes indrukken en dan opeens met 30+ schiet je iemand voorbij... te kunstmatig dus ook nep, het is niet de kunde van de rijder maar omdat je extra power krijgt omdat je binnen 1 sec zit. Ja het ziet er leuk uit al dat inhalen en rare strategieën maar de FIA heeft een verkeerde keuze gemaakt kwa powerunits althans hoe die worden ingezet dan, vroeger kwamen teams met innovaties die dan zo revolutionair waren dat ze later ook in wegauto's werden toegepast maar dit systeem is niet door een team van de grid ontwikkeld maar door kantoor mannetjes en zie een en al rare sprongen om maar het publiek tevreden te houden. Wat een farce!!

    • 8 mei 2026 - 09:57
  • Brandon

    Posts: 581

    Ik heb het filmpje gezien en dat was echt indrukwekkend! Vooral in de regen, terwijl het steeds harder begon te regenen. Met 1.7 seconden rondetijd aanscherpen is buitenaards!

    • 8 mei 2026 - 10:00
  • Regenrace

    Posts: 2.612

    Prachtig wat Verstappen doet; die levert altijd en overal.
    Snap alleen niet waar die hijgerige toevoeging 'bizar' vandaan komt; ook zonder dat geslijm is de prestatie bijzonder genoeg.

    Want wat is nu precies de referentie?
    Die Atsushi Miyake (niemand hier had tot dit bericht ooit van hem gehoord) is waarschijnlijk een modaal coureur: vorig jaar 12e in de GT500, 18e in de Super Formula.

    Okee, Max heeft die dus verslagen - voor zover beiden het opvatten als een duel. Er wordt een tijd gereden die de regen toelaat en of dat een bizarre tijd is, weet niemand.
    "Ja maar Verstappen heeft 'm gereden, dus het zal wel bizar zijn."
    Nou nee, het is de redenering die bizar is. Moeilijk he, normale berichtgeving.

    • 8 mei 2026 - 10:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

