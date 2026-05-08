Verstappen-gekte bereikt hoogtepunt: Nürburgring-tickets bijna uitverkocht

De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft voor een stormloop op tickets gezorgd. De organisatie van de race heeft een update over de ticketverkoop gedeeld, en fans die erbij willen zijn, moeten snel zijn. De tickets zijn namelijk bijna uitverkocht.

Verstappen heeft voor een soort hernieuwde interesse in de Nürburgring gezorgd. Verstappen nam eind vorig jaar voor het eerst deel aan races in de NLS, en gaat dit jaar een poging wagen in de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race nam hij in de afgelopen maanden al deel aan een aantal NLS-races. Zijn prestaties waren niet alleen goed, zijn aanwezigheid zorgde er ook voor dat er meer mensen op de tribunes zaten en dat er meer mensen naar de races keken.

Hoe verloopt de ticketverkoop?

De 24 uur van de Nürburgring staat over ruim een week op de planning, en er is een stormloop op tickets gaande. De Nürburgring meldt dat de racetickets en de weekendtickets inmiddels zijn uitverkocht. Dat betekent niet dat alles is uitverkocht, want volgens de organisatie zijn er nog zo'n 7500 4-daagse tickets beschikbaar, en zijn er ook nog kaartjes voor de donderdag, de vrijdag en de zondag.

Fans die aanwezig willen zijn bij de start van de 24-uursrace op zaterdag moeten goed opletten, want de enige manier om die nog live bij te wonen, is door een ticket voor vier dagen aan te schaffen. De racetickets zijn immers al uitverkocht, en zonder zo'n 4-daagse ticket is het niet mogelijk om op zaterdagmiddag aanwezig te zijn bij de start van de veelbesproken races. Daarnaast is het volgens de organisatie ook niet mogelijk om op het circuit een ticket aan te schaffen, iets wat eerder wel kon.

Belangrijk advies voor de fans

De organisatie verwacht een grote drukte, en raadt fans daarom aan om op tijd af te reizen naar de Eifel. Ze adviseren fans om waar mogelijk samen te reizen, en om al op donderdag of vrijdag te arriveren. Hiermee proberen ze een chaos op raceday te voorkomen.

Verstappen bestuurt tijdens de 24 uur van de Nürburgring de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3. Hij zal zijn auto delen met Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon.

Reacties (5)

  • Maximo

    Posts: 9.876

    Ik zou er heel graag bij zijn maar kan helaas die data niet.

    In het verleden ben ik een paar keer naar 24h van Lemans geweest en op de camping verbleven en vond dat ook echt fantastisch.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 11:10
  • HarryLam

    Posts: 5.426

    Max gaat de GT3 groter maken dan de verknoeide F1.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 11:34
  • Polleke2

    Posts: 2.005

    Eigenlijk onvoorstelbaar wat deze man bereikt heeft als coureur,bekender als Cruyff, werkelijk over heel de wereld een fenomeen.
    ,

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 11:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.192

    Er schijnt dat er tussen de 2 en 300.000 kaarten verkocht zijn.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 11:41
  • gridiron

    Posts: 3.414

    En waarom zou dat enkel aan Max te danken zijn?

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 12:10

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
