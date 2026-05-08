De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft voor een stormloop op tickets gezorgd. De organisatie van de race heeft een update over de ticketverkoop gedeeld, en fans die erbij willen zijn, moeten snel zijn. De tickets zijn namelijk bijna uitverkocht.

Verstappen heeft voor een soort hernieuwde interesse in de Nürburgring gezorgd. Verstappen nam eind vorig jaar voor het eerst deel aan races in de NLS, en gaat dit jaar een poging wagen in de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race nam hij in de afgelopen maanden al deel aan een aantal NLS-races. Zijn prestaties waren niet alleen goed, zijn aanwezigheid zorgde er ook voor dat er meer mensen op de tribunes zaten en dat er meer mensen naar de races keken.

Hoe verloopt de ticketverkoop?

De 24 uur van de Nürburgring staat over ruim een week op de planning, en er is een stormloop op tickets gaande. De Nürburgring meldt dat de racetickets en de weekendtickets inmiddels zijn uitverkocht. Dat betekent niet dat alles is uitverkocht, want volgens de organisatie zijn er nog zo'n 7500 4-daagse tickets beschikbaar, en zijn er ook nog kaartjes voor de donderdag, de vrijdag en de zondag.

Fans die aanwezig willen zijn bij de start van de 24-uursrace op zaterdag moeten goed opletten, want de enige manier om die nog live bij te wonen, is door een ticket voor vier dagen aan te schaffen. De racetickets zijn immers al uitverkocht, en zonder zo'n 4-daagse ticket is het niet mogelijk om op zaterdagmiddag aanwezig te zijn bij de start van de veelbesproken races. Daarnaast is het volgens de organisatie ook niet mogelijk om op het circuit een ticket aan te schaffen, iets wat eerder wel kon.

Belangrijk advies voor de fans

De organisatie verwacht een grote drukte, en raadt fans daarom aan om op tijd af te reizen naar de Eifel. Ze adviseren fans om waar mogelijk samen te reizen, en om al op donderdag of vrijdag te arriveren. Hiermee proberen ze een chaos op raceday te voorkomen.

Verstappen bestuurt tijdens de 24 uur van de Nürburgring de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3. Hij zal zijn auto delen met Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon.