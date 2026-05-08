Karun Chandhok trekt aan de bel. De oud-coureur en Sky F1-analist vreest dat Isack Hadjar na zijn rampzalige Miami-weekend in dezelfde neerwaartse spiraal kan belanden als de voorgangers van de Fransman bij Red Bull. Chandhok uitte zijn bezorgdheid dat de crash van Hadjar in Miami een neerwaartse spiraal in zijn vorm kan veroorzaken. Voor een coureur die al worstelt met de vergelijking met Max Verstappen, is dat een alarmerend signaal.

>>Een weekend om snel te vergeten>>

Hadjar had hoge verwachtingen van een inhaalrace vanuit de pitstraat, maar zijn vroege opmars eindigde dramatisch toen hij op ronde 6 de muur raakte. De 21-jarige beleefde een weekend om te vergeten, dat begon met een tegenvallende sprint waarbij hij zijn startpositie van P9 vasthield terwijl teamgenoot Max Verstappen als vijfde finishte.

De diskwalificatie uit de kwalificatie maakte het plaatje compleet. Hadjar werd officieel uitgesloten van de kwalificatie nadat zijn Red Bull in strijd was met de technische reglementen: de vloerplanken aan zowel links- als rechtszijde staken 2 millimeter buiten de toegestane maten. De Fransman moest daardoor vanuit de pitstraat starten, nadat hij aanvankelijk negende had gekwalificeerd.

Teambaas Laurent Mekies bood zijn verontschuldigingen aan. Hij erkende de fout en stelde dat er geen prestatievordeel was beoogd of behaald. Het team zou de processen evalueren om te begrijpen hoe de fout kon ontstaan, en verontschuldigde zich bij Hadjar, de fans en partners.

Vliegend, maar dan toch de muur in

Hadjar voelde zich naar eigen zeggen 'vliegend' tijdens de openingsrondes van de Grand Prix van Miami, en juist die snelheid leidde ertoe dat hij zijn focus verloor en vroeg crashte. Hij had net Arvid Lindblad ingehaald voor de vijftiende positie op ronde vijf, toen hij de binnenkant van de muur raakte bij bocht 14, zijn voorwielophanging links brak en hij in de muur bij bocht 15 belandde.

Hadjar schoof de schuld niet af op zijn team. "Zowel het team als ik maakten fouten dit weekend. Het was een beetje een ramp van beide kanten", zei hij. Tegelijkertijd was de frustratie voelbaar: "Ik wilde dit weekend afsluiten met het gevoel dat we goede progressie hadden geboekt en dat ik een sterk resultaat kon neerzetten vanuit de pitstraat. Te beseffen dat ik dat allemaal zelf om zeep heb geholpen door een domme fout, is gewoon zo frustrerend."

De Verstappen-schaduw wordt groter

Het is precies dit patroon dat Chandhok zorgen baart. "Wat veelzeggend is voor mij: in Japan waren Hadjar en Verstappen aan elkaar gewaagd", zei Chandhok bij Sky F1. "En we dachten allemaal: dat is een beetje vreemd op Suzuka, het circuit van Verstappen." "Maar zodra de auto verbeterde en het prestatieveld verbreedde, gingen we terug naar die acht of negen tienden", legde Chandhok uit.

Het gat in Miami was inderdaad groot. Hadjar kwalificeerde als negende, zeven plaatsen en acht tienden achter teamgenoot Verstappen. Hadjar zelf wees op de specifieke omstandigheden: "Max is erg goed in het aanpassen aan dit soort omstandigheden", erkende hij. Toch suggereert Chandhoks analyse dat er meer speelt dan circuitspecifieke factoren alleen.

Chandhok uitte zijn bezorgdheid over Hadjars terugval in form, met name omdat die samenviel met een grote upgrade aan de auto. Dat is geen detail. Red Bull introduceerde in Miami een groot upgradepakket, wat de crash voor Hadjar extra pijnlijk maakte, omdat de auto een stap voorwaarts leek te zetten in performance terwijl Verstappen P5 pakte.

'Ik hoop dat dit niet het begin is'

De vergelijking met eerdere Red Bull-coureurs ligt op de loer. "Ik hoop dat dit niet het begin van de spiraal voor hem is, zoals we dat hebben gezien bij de vorige vijf of zes teamgenoten", zei Chandhok. "Ik heb medelijden met Hadjar, want crashen op ronde vijf is het laatste wat hij wilde. Hij heeft kilometers nodig om zijn vertrouwen terug te vinden."

Mekies wil van paniek niets weten. "Ik denk niet dat we dit als een zorg moeten kwalificeren", zei de teambaas. "We hadden een zwaar weekend. Dit heeft onze performance niet geholpen. Qua rijden en qua ritme vond hij nog niet het juiste ritme." "Nee, niet bezorgd. Geen schoon weekend, maar er zijn alle aanwijzingen dat we in Montreal weer op de juiste snelheid zitten", aldus Mekies.

Die geruststelling klinkt formeel. Wat telt is wat Chandhok signaleert: een jonge coureur die net vertrouwen begon op te bouwen, nu extra kilometers nodig had maar die niet kreeg, én bovendien zichzelf de das om deed. "Dit is de eerste keer dat ik echt worstel met mijn totale pace. Dit is nieuw en ik moet diep graven, want ik wil geen weekend zoals dit meer", zei Hadjar zelf.

Chandhok concludeerde dat Hadjars onhandige crash op ronde vijf zijn vertrouwen beslist geen goed heeft gedaan, en dat hij een sterk weekend in Montreal nodig heeft om terug te keren. Er staan drie weken tussen Miami en Canada.