Ferrari is er wederom niet in geslaagd om een race te winnen in de Formule 1. Ook in Miami leek de Scuderia een lange tijd dichtbij, maar wederom grepen Charles Leclerc en Lewis Hamilton mis. Het lijkt een terugkerend patroon voor het team van Frédéric Vasseur dat telkens hoopvol begint, maar uiteindelijk slechts een bot vangt. 

Ferrari bevindt zich telkens in een terugkerend patroon. Als het gros van de Grands Prix in de afgelopen tijd - ook in 2025 - op een hoop worden gelegd, is het met name Leclerc die regelmatig zich in de vrije trainingen en ook kwalificaties in de top-3 weet te nestelen. Maar telkens wordt de sterke start later in het weekend niet vertaald naar resultaat. 

Ook in Miami zonk Ferrari 

Ook in Miami moest Ferrari uiteindelijk haar meerdere erkennen in onder andere McLaren en Mercedes. Ook Max Verstappen was het steigerende paard te snel af. Leclerc had nog uitzicht op een podiumplek maar een spin leverde hem schade op en omdat de Monegask - volgens de FIA onveilig door reed - leverde hem dat een gigantische tijdstraf van maar liefst twintig seconden op. 

Met een zesde plaats voor Hamilton en een achtste plaats voor Leclerc, is de Scuderia wederom afgedropen. Het team arriveerde vol goede moed in Florida met een bijna compleet verbeterde SF-26, maar zij zullen met een deceptie het vliegtuig in zijn gestapt. 

Mercedes loopt uit bij constructeurs

Door het povere resultaat van Ferrari in Miami, is Mercedes alleen maar verder uitgelopen en McLaren tot op 16 punten genaderd. Dit komt weer door een sterke start, maar een abrupt einde wat telkens terugkeert bij de Italianen. Werk aan de winkel dus voor Vasseur en consorten om in de zogeheten operatie van het weekend stappen te maken. 

Saillant detail is dat Carlos Sainz nog altijd de laatste rijder is geweest voor Ferrari die een race wist te winnen. In Mexico 2024 kwam de Spanjaard - die geloosd werd voor Hamilton en vertrok naar Williams - als eerste over de streep. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Frédéric Vasseur Ferrari GP Miami 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.584

    Ik vermoed, Miami gezien hebbende, dat inmiddels zowel McLaren en zelfs RBR Ferrari al weer voorbij zijn.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 13:27
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.100

    Het lijkt er op dat Ferrari simpelweg niet snel genoeg is. In Miami was zelfs RB sneller en Mercedes en McLaren waren buiten bereik. Of het zo blijft weet ik niet maar afgelopen race waren ze zon beetje 4e team.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 13:36
    • ThumbsUp

      Posts: 1.344

      Er is een overzicht van de krachten van de motoren en Ferrari heeft niet de beste motor. Ze missen zo’n ~30pk. De Ford is bijna on par met Mercedes waardoor Ford geen aanspraak maakt op ADUO. Maar Ferrari zit zelfs buiten de 4% waardoor ze op ADUO 2 komen dus 2 motor upgrades.

      Dus het chassis is gewoon goed maar de motor niet. Hopelijk kunnen ze die snel upgraden en weer vooraan meedoen voor nu zijn ze idd het 4e team

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 13:57
    • snailer

      Posts: 32.666

      Ik heb echt heel iets anders gezien, Thumb-up.

      Mercedes en dan alleen de Mercedes motor in de Mercedes blaast alle teams compleet weg bij het uitaccelereren uit een bocht. En dat is echt geen keuze, dat is ruwe power. Ze doen het bij het uitgaan van elke bocht.
      Om even een voorbeeld te geven. Snelste rondes ik Q3
      Winst Antonelli op de 3 rechte volgas stukken. Gekeken tot aan het aanzetten van de dynamo.
      Verstappen: +0.29 +0.26 +0.02 = 0.57 tijdverlies.
      Leclerc: +0.17 +0.25 0.00 = 0.52 tijdverlies.
      Norris: +0.09 +0.21 +0.14 = 0.45 tijdverlies.

      Het tijdverlies is dus ontstaan alleen door het op het gas gaan vanuit de bocht. Op die momenten is er volle deploy van de batterijen.
      De schokkendste conclusie is dat ook Norris veel tijd verliest. Ik vraag me oprecht af wat Mercedes heeft achtergehouden richting klantenteams.

      Maar het is ook te zien dat De RBR helemaal niet op het niveau zit van de Mercedes motor. Ook de Ferrari niet trouwens.

      Alle drie de rijders wonnen veel tijd in de bochtige gedeeltes. En daar wordt juist niet aan snelheid ingeboet voor arvesting. Er wordt wel geharvest, maar remmen gebeurt met de motor. Dus men streeft naar een zo hoog mogelijke snelheid door de bochten.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 14:24
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.326

      Wat ThumbsUp zegt zit inderdaad dicht bij de waarheid, met iets meer nuance. De Ferrari motor is op dit moment de zwakste van de topteams. Autoracer.it meldt dat de nieuwe PU op zijn vroegst in Spa zijn intrede gaat doen, wat nog een lange weg te gaan is. Telemetry tussen Max, Charles en Kimi (te vinden op F1Tech) laat zien dat de Ferrari absoluut onderpresteerde t.o.v. de Ford en vooral de Mercedes. In Miami wel te verstaan, was Ferrari de zwakste wat betreft PU performance.

      Het volgende probleem was in Miami de koeling. Lewis (mede ook door schade vermoedelijk) en Charles moeten weer eens ultra veel LiCo toepassen (wanneer hebben we dit eerder gehoord). Lewis wilde daar niet aan, maar moest omdat de temperaturen veel te hoog opliepen.

      Probleem 3 is een probleem en een winst. Dat heten coureurs. Charles pushed echt altijd tot het maximum. Voordeel: gemiddeld meer punten dan Lewis. Nadeel: hogere foutgevoeligheid zoals in Miami weer zichtbaar werd. Lewis neemt (ouderdom) simpelweg minder risico, minder spectaculair, minder fout gevoelig.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 14:47
    • da_bartman

      Posts: 6.584

      "De Ford is bijna on par met Mercedes ..." Er is geen Ford motor in de F1.

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 14:55
    • mr.Monza

      Posts: 10.027

      Ferrari heeft een zeer goede wagen met een zwakke motor, na Canada wordt bepaald wie en hoeveel ADUO speling krijgt, mocht Ferrari de maximale ruimte krijgen en dat is allerminst zeker, zou op Spa de nieuwe motor in de wagens zitten.
      Verder lijkt Ferrari op een ander gebied ook een tegenslag te gaan verwerken, de zogenaamde FTM, flick tail mode, dat vleugeltje bij de uitlaat, dat als een soort b lown diffuser de uitlaatgassen gebruikt voor stabiliteit aan de achterkant en genereren extra downforce, lijkt volgend jaar verboden te gaan worden.

      Mocht Ferrari de maximale ADUO mislopen en volgend jaar ook de FTM moeten verwijderen, blijkt eens te meer hoe politiek zwak de Scuderia is onder de leiding van Elkann en Vigna.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 15:07
  • snailer

    Posts: 32.666

    Elders wat gezegd over de data van Miami.

    McLaren is Ferrari duidelijk voorbij. In ieder geval wel op een circuit als Miami. RBR is mogelijk ook Ferrari voorbij, maar in ieder geval gelijkwaardig. Door een foute strategie was niet echt data te vergelijken. Wat wel opviel is dat Verstappen lang gelijke tred hield met de rondes van Russell, maar dat er uiteindelijk een kantelpunt kwam waar de tijden hard naar beneden gingen.

    Je zou kunnen zeggen dat de updates het niet optimaal hebben gedaan bij Ferrari.
    Indrukwekkende van Mercedes is dat ze gewoon nog even snel waren in de race zonder updates. Kleine kanttekening. Russell bleef ver achter zonder aanwijsbare reden van schade, oid.
    Hamilton was geen relevante data van aangezien in de race hij last had van flinke schade.

    Wat er deze keer fout ging? De updates hadden geen indrukwekkend positief resultaat.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 14:01
  • Skoda F1

    Posts: 759

    Leclerc "Next time when you guys think about making a pitstop Can you first ask me what i think of it? I'm Driving the car..for f@#k Sake

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 14:14

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

