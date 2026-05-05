Ferrari is er wederom niet in geslaagd om een race te winnen in de Formule 1. Ook in Miami leek de Scuderia een lange tijd dichtbij, maar wederom grepen Charles Leclerc en Lewis Hamilton mis. Het lijkt een terugkerend patroon voor het team van Frédéric Vasseur dat telkens hoopvol begint, maar uiteindelijk slechts een bot vangt.

Ferrari bevindt zich telkens in een terugkerend patroon. Als het gros van de Grands Prix in de afgelopen tijd - ook in 2025 - op een hoop worden gelegd, is het met name Leclerc die regelmatig zich in de vrije trainingen en ook kwalificaties in de top-3 weet te nestelen. Maar telkens wordt de sterke start later in het weekend niet vertaald naar resultaat.

Ook in Miami zonk Ferrari

Ook in Miami moest Ferrari uiteindelijk haar meerdere erkennen in onder andere McLaren en Mercedes. Ook Max Verstappen was het steigerende paard te snel af. Leclerc had nog uitzicht op een podiumplek maar een spin leverde hem schade op en omdat de Monegask - volgens de FIA onveilig door reed - leverde hem dat een gigantische tijdstraf van maar liefst twintig seconden op.

Met een zesde plaats voor Hamilton en een achtste plaats voor Leclerc, is de Scuderia wederom afgedropen. Het team arriveerde vol goede moed in Florida met een bijna compleet verbeterde SF-26, maar zij zullen met een deceptie het vliegtuig in zijn gestapt.

Mercedes loopt uit bij constructeurs

Door het povere resultaat van Ferrari in Miami, is Mercedes alleen maar verder uitgelopen en McLaren tot op 16 punten genaderd. Dit komt weer door een sterke start, maar een abrupt einde wat telkens terugkeert bij de Italianen. Werk aan de winkel dus voor Vasseur en consorten om in de zogeheten operatie van het weekend stappen te maken.

Saillant detail is dat Carlos Sainz nog altijd de laatste rijder is geweest voor Ferrari die een race wist te winnen. In Mexico 2024 kwam de Spanjaard - die geloosd werd voor Hamilton en vertrok naar Williams - als eerste over de streep.