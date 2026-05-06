'Sky Sports sluit megadeal met F1 ter waarde van 1 miljard pond'

'Sky Sports sluit megadeal met F1 ter waarde van 1 miljard pond'

Het lijkt er sterk op dat de Formule 1 in het Verenigd Koninkrijk voorlopig nog te zien zal zijn bij Sky Sports. De zender is toonaangevend met hun uitzendingen, en volgens nieuwe geruchten hebben ze een nieuwe deal gesloten met de Formule 1 ter waarde van 1 miljard (!) pond.

In het Verenigd Koninkrijk is de Formule 1 al jaren te zien bij Sky Sports. De zender pakt elk raceweekend groot uit, en ze hebben ook de rechten voor de Italiaanse en Duitse markt in handen. Daarnaast wordt het commentaar van David Croft en Martin Brundle ook in veel andere landen en gebieden gebruikt, waardoor Sky Sports elk weekend miljoenen mensen bereikt.

Volgens de Britse krant Daily Mail komt er voorlopig geen einde aan de F1-uitzendingen op Sky Sports. De krant meldt dat de sport en Sky een nieuwe deal hebben gesloten ter waarde van 1 miljard pond. Het gaat volgens hen om de meest lucratieve TV-deal in de geschiedenis van de Formule 1. Door dit nieuwe contract zou de Formule 1 ten minste tot en met 2034 te zien zijn bij Sky Sports. Ze beschikten al over een contract dat nog loopt tot en met 2029.

De Daily Mail stelt dat de Formule 1 de hernieuwde samenwerking met Sky Sports snel bekend zal gaan maken. In de afgelopen weken zouden Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Dana Strong, de chief executive van de Sky Group, met elkaar hebben besproken en hebben ze een overeenkomst bereikt. Het zorgt er ook voor dat de deal met Sky Italia wordt verlengd, hier zou nu een contract tot en met 2032 zijn gesloten.

De verslaggeving en het commentaar van Sky Sports wordt wereldwijd door meerdere zenders overgenomen. Naast Croft en Brundle zijn er meerdere grote namen aan de zender verbonden. Zo zijn wereldkampioen Jenson Button en Karun Chandhok analisten, en levert ook Nico Rosberg zijn bijdrages.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay. Ze zenden sinds 2022 de koningsklasse uit in Nederland. 

F1 Nieuws Sky Sports

Reacties (8)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.531

    Nog meer Britse bull.....

    • + 2
    • 6 mei 2026 - 15:31
    • misstappen

      Posts: 3.531

      ok, Naomi mag blijven, maar zij is ook geen Britse..

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 15:35
  • F1 bekijker

    Posts: 303

    Goed nieuws.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 15:40
    • 919

      Posts: 4.352

      Goed nieuws voor de poetomonaie van LM, die was nog niet dik genoeg natuurlijk.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 15:44
  • Larry Perkins

    Posts: 64.812

    Het zal me werkelijk worst wezen!

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 15:52
    • koppie toe

      Posts: 5.282

      Nou het mag zelfs ergens aan vast roesten.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 16:05
    • The Wolf

      Posts: 774

      It shall be me sausage and it will rust me at my ass!

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 16:09
    • Larry Perkins

      Posts: 64.812

      Voor onze Chinese vrienden die Japans spreken…

      私は気にしませんし、何かに錆びるかもしれません!

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 16:26

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

