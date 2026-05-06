Het lijkt er sterk op dat de Formule 1 in het Verenigd Koninkrijk voorlopig nog te zien zal zijn bij Sky Sports. De zender is toonaangevend met hun uitzendingen, en volgens nieuwe geruchten hebben ze een nieuwe deal gesloten met de Formule 1 ter waarde van 1 miljard (!) pond.

In het Verenigd Koninkrijk is de Formule 1 al jaren te zien bij Sky Sports. De zender pakt elk raceweekend groot uit, en ze hebben ook de rechten voor de Italiaanse en Duitse markt in handen. Daarnaast wordt het commentaar van David Croft en Martin Brundle ook in veel andere landen en gebieden gebruikt, waardoor Sky Sports elk weekend miljoenen mensen bereikt.

1 miljard pond

Volgens de Britse krant Daily Mail komt er voorlopig geen einde aan de F1-uitzendingen op Sky Sports. De krant meldt dat de sport en Sky een nieuwe deal hebben gesloten ter waarde van 1 miljard pond. Het gaat volgens hen om de meest lucratieve TV-deal in de geschiedenis van de Formule 1. Door dit nieuwe contract zou de Formule 1 ten minste tot en met 2034 te zien zijn bij Sky Sports. Ze beschikten al over een contract dat nog loopt tot en met 2029.

De Daily Mail stelt dat de Formule 1 de hernieuwde samenwerking met Sky Sports snel bekend zal gaan maken. In de afgelopen weken zouden Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Dana Strong, de chief executive van de Sky Group, met elkaar hebben besproken en hebben ze een overeenkomst bereikt. Het zorgt er ook voor dat de deal met Sky Italia wordt verlengd, hier zou nu een contract tot en met 2032 zijn gesloten.

Hoe groot is het bereik?

De verslaggeving en het commentaar van Sky Sports wordt wereldwijd door meerdere zenders overgenomen. Naast Croft en Brundle zijn er meerdere grote namen aan de zender verbonden. Zo zijn wereldkampioen Jenson Button en Karun Chandhok analisten, en levert ook Nico Rosberg zijn bijdrages.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay. Ze zenden sinds 2022 de koningsklasse uit in Nederland.