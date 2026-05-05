Het team van Red Bull Racing kende een weekend met twee gezichten in Miami. De nieuwe updates leken te werken, maar Isack Hadjar werd na de kwalificatie wel gediskwalificeerd. Teambaas Laurent Mekies baalde daar flink van, en legt uit waarom Max Verstappen een diskwalificatie ontliep.

De kwalificatie in Miami bezorgde de teamleden van Red Bull een glimlach op hun gezicht. Max Verstappen had de tweede tijd genoteerd, terwijl zijn teamgenoot Hadjar tot de negende tijd was genomen. De jonge Fransman baalde van dit resultaat, en het werd alleen maar erger toen zijn auto niet door de technische keuring kwam. Hadjar werd gediskwalificeerd, en startte de race vanuit de pitlane.

Wat ging er mis bij Red Bull?

De diskwalificatie van Hadjar zorgde voor vragen, want betekende dit dat zijn auto een andere set-up had dan Verstappen? Red Bull-teambaas Mekies verklaarde het na afloop bij PlanetF1: "Ze reden met exact dezelfde specificaties. Maar we hadden gewoon een fout gemaakt bij de auto van Isack."

Mekies baalde er enorm van, en stelt dat het simpelweg een menselijke fout was: "Het is heel erg simpel: de auto bleek twee millimeter te wijd te zijn. We zouden het eerder hebben moeten zien tijdens onze routinecontroles. Dat hebben we niet gedaan, en dat is pijnlijk, maar gelukkig wel simpel op te lossen."

Hoe liep de race af voor Red Bull?

De gefrustreerde Hadjar deed er alles aan om zijn opgelopen achterstand goed te maken in de race. In de openingsfase van de Grand Prix wist hij de nodige posities goed te maken, maar beschadigde hij zijn voorwielophanging in de krappe chicane, waardoor zijn auto onbestuurbaar was en hij hard tegen de muur klapte. Woest sloeg hij op het stuur en liep hij met gebogen hoofd terug naar het team.

Hadjars teamgenoot Verstappen begon de race op de tweede plaats, maar een spin in de openingsronde wierp hem ver terug. Verstappen wist zich terug te vechten naar de vijfde plaats, en een tijdstraf voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitlane bracht deze positie niet in gevaar.