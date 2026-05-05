Red Bull legt uit waarom Verstappen niet gediskwalificeerd werd

Het team van Red Bull Racing kende een weekend met twee gezichten in Miami. De nieuwe updates leken te werken, maar Isack Hadjar werd na de kwalificatie wel gediskwalificeerd. Teambaas Laurent Mekies baalde daar flink van, en legt uit waarom Max Verstappen een diskwalificatie ontliep.

De kwalificatie in Miami bezorgde de teamleden van Red Bull een glimlach op hun gezicht. Max Verstappen had de tweede tijd genoteerd, terwijl zijn teamgenoot Hadjar tot de negende tijd was genomen. De jonge Fransman baalde van dit resultaat, en het werd alleen maar erger toen zijn auto niet door de technische keuring kwam. Hadjar werd gediskwalificeerd, en startte de race vanuit de pitlane.

Wat ging er mis bij Red Bull?

De diskwalificatie van Hadjar zorgde voor vragen, want betekende dit dat zijn auto een andere set-up had dan Verstappen? Red Bull-teambaas Mekies verklaarde het na afloop bij PlanetF1: "Ze reden met exact dezelfde specificaties. Maar we hadden gewoon een fout gemaakt bij de auto van Isack."

Mekies baalde er enorm van, en stelt dat het simpelweg een menselijke fout was: "Het is heel erg simpel: de auto bleek twee millimeter te wijd te zijn. We zouden het eerder hebben moeten zien tijdens onze routinecontroles. Dat hebben we niet gedaan, en dat is pijnlijk, maar gelukkig wel simpel op te lossen."

Hoe liep de race af voor Red Bull?

De gefrustreerde Hadjar deed er alles aan om zijn opgelopen achterstand goed te maken in de race. In de openingsfase van de Grand Prix wist hij de nodige posities goed te maken, maar beschadigde hij zijn voorwielophanging in de krappe chicane, waardoor zijn auto onbestuurbaar was en hij hard tegen de muur klapte. Woest sloeg hij op het stuur en liep hij met gebogen hoofd terug naar het team.

Hadjars teamgenoot Verstappen begon de race op de tweede plaats, maar een spin in de openingsronde wierp hem ver terug. Verstappen wist zich terug te vechten naar de vijfde plaats, en een tijdstraf voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitlane bracht deze positie niet in gevaar.

snailer

Posts: 32.666

  • 5 mei 2026 - 12:14
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.907

    Te wijd... dat is het probleem....tja ze hebben het randje opgezocht, Mekies is nog diplomatiek.

    • 5 mei 2026 - 11:42
    • skibeest

      Posts: 2.059

      Maar hoe krijgen ze dat voor elkaar? te laag kan ik me wel voorstellen maar hebben ze bredere wielen gemonteerd?

      • 5 mei 2026 - 11:51
    • snailer

      Posts: 32.666

      Elders gelezen dat de vloer te breed was. Vond ik eigenlijk vreemd te horen aangezien Hadjar en Verstappen exact de zelfde onderdelen gebruikten.

      Ik snap wel de vraag van skibeest. Geen zin om het rapport van de fia op te zoeken. Daar zal het echte antwoord wel staan.

      Overigens had Mekkies na ik dacht sq verteld dat er nog een issue zat in de auto van Hadjar. Als dat de breedte was, dan heeft het behoorlijk lang geduurd voor ze dat hadden gevonden, namelijk was het gevonden door de FIA. Na kwalificatie.

      • 5 mei 2026 - 12:10
    • Pietje Bell

      Posts: 34.612

      Heb alleen deze documenten kunnen vinden. Te wijd?:

      pbs.twimg.com/medi(...)thpF?format=jpg&;name=4096x4096

      pbs.twimg.com/medi(...)E_cI?format=jpg&;name=4096x4096

      pbs.twimg.com/medi(...)aSfS?format=jpg&;name=4096x4096

      • 5 mei 2026 - 12:35
    • Need5Speed

      Posts: 3.772

      Zoals ik het lees kan de positie van onderdelen van de vloer nog worden aangepast, blijkbaar zijn de montagepunten schuifbaar of zo (een sleuf in plaats van een gat?) en dan kan je te ver gaan.

      Het was dus geen defect aan de vloer maar een oepsie.

      • 5 mei 2026 - 12:37
    • da_bartman

      Posts: 6.584

      het gaat hier om 2 milimeter, bij een klein foutje bij de montage (en dan mogelijk aan beide kanten) en je zit al op die 2 milimeter

      • 5 mei 2026 - 12:37
  • gridiron

    Posts: 3.400

    "Ze reden met exact dezelfde specificaties.", als dat zo is zijn beide vloeren te breed. Ze hebben geluk dat ze bij de FIA niet op het idee zijn gekomen om Max zijn auto te controleren, blijkbaar hebben ze die enkel op de weegschaal gezet

    • 5 mei 2026 - 12:07
    • snailer

      Posts: 32.666

      Breedte en hoogte vloer hoort bij de standaard scrutineering.

      - Weight Check: The car must meet the minimum weight requirements.Safety
      - Structure Integrity: Inspection of the survival cell, rollover structures, and the Halo device.Fuel System: Verification of fuel levels and systems to ensure no performance-enhancing additives are used.
      - Bodywork & Aerodynamics: Checking that dimensions and flexibility of wings and bodywork comply with regulations.
      - Driver Safety Equipment: Inspection of overalls, helmets, and HANS devices (Frontal Head Restraint).

      Je kan er van uitgaan dat Verstappen, net als alle auto's die terug kwamen van Kwali in de pit zijn gecontroleerd.

      • 5 mei 2026 - 12:14
    • snailer

      Posts: 32.666

      Extra opmerking.
      Extended onderzoeken worden alleen gedaan na een race steekproefsgewijs. Dus niet na kwalificatie.

      • 5 mei 2026 - 12:15
    • hupholland

      Posts: 9.879

      Max stond gewoon op de grid, ze hebben zijn auto dus niet aan hoeven te passen. Als er twijfel was geweest hadden ze dat zeker wel gedaan. Je kunt er dus gerust van uitgaan dat Max zn auto wel legaal was in de kwalificatie

      • 5 mei 2026 - 14:24
  • Regenrace

    Posts: 2.603

    Het gaat over Hadjar, niet Verstappen. Maar ja, die moet wel in de kop he.

    • 5 mei 2026 - 14:01
    • F1jos

      Posts: 5.204

      Om Max te kunnen bijhouden, vroeg Hadjar aan het team om de auto wijder te maken.

      • 5 mei 2026 - 15:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

