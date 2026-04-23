McLaren rekent niet op Verstappen: "Max gaat naar Mercedes"

De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Nederlander wordt in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en zijn naam viel bij McLaren. Volgens Zak Brown klopt daar niets van, en hebben ze geen interesse in Verstappen.

De prestaties van Red Bull vallen momenteel tegen, en dat zorgt voor veel geruchten over zijn toekomst. Twee weken geleden kwam naar buiten dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase na volgend jaar gaat overstappen naar McLaren. Dit zorgde er dan weer voor dat McLaren werd gezien als een kanshebber voor de handtekening van Verstappen, mocht hij Red Bull na dit jaar gaan verlaten. 

Hoe zit McLaren in de wedstrijd?

Bij McLaren lijken ze doof te zijn voor deze verhalen. Als CEO Zak Brown door Sky Sports News wordt gevraagd of ze door de komst van Lambiase de favoriet zijn voor het aantrekken van Verstappen, haalt hij zijn schouders op: "Vanuit het oogpunt van McLaren kan ik niet blijer zijn met Lando en Oscar."

Brown kan zich geen beter rijdersduo voorstellen dan Norris en Piastri, en hij verwijst de Verstappen-verhalen naar het rijk der fabelen: "We hebben overeenkomsten voor de lange termijn met hen, en ik denk dat we het beste rijdersduo in de sport hebben, dus we hebben niet de intentie om één van onze supersterren te gaan vervangen. Natuurlijk, als één van hen weg zou gaan, dan is Max een enorm talent. Maar daar ga ik nu niet op anticiperen."

Waar gaat Verstappen heen?

Brown wil echter niet uitsluiten dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. Als de Amerikaan wordt gevraagd naar welk team Verstappen gaat overstappen, antwoordt hij met een lach: "Waar hij misschien heengaat? Als ik zou moeten wedden, dan zou ik voor Mercedes gaan!"

Wat zijn de contractsituaties?

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Door clausules in zijn contract zou hij echter eerder kunnen vertrekken. Bij McLaren staat Norris waarschijnlijk tot en met 2027 onder contract, terwijl Piastri over een deal tot en met 2028 zou beschikken.

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.069

    "Volgens Buil de Bruin klopt daar niets van, en hebben ze geen interesse in Verstappen."

    Oei oei, Oscar moet voor z'n toekomst vrezen omdat Max binnenkort naar McLaren komt....naast GP.

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 09:34
  • shakedown

    Posts: 1.772

    Tuurlijk, heeft McLaren intresse. Zodra Ferrari achter Piastri aangaat en hij deze overstap gaat maken, zullen ze alles op alles zetten om Verstappen te halen.

    Ik denk alleen niet dat Verstappen oren heeft om naar een klantenteam te gaan. Ik verwacht niet dat Verstappen naar McLaren gaat.

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 09:37
  • AUDI_F1

    Posts: 3.705

    Elk team wil Verstappen hebben, en desnoods ruilen ze Piastri.

    • + 2
    • 23 apr 2026 - 09:39
  • van lotje,g

    Posts: 1.234

    Max gaat niet naar McLaren,hij vindt er geen zak aan.

    • + 3
    • 23 apr 2026 - 09:54
  • vosje1991

    Posts: 466

    Ben ik de enige die het raar vind dat journalisten het nodig vinden om aan andere teambazen te vragen waar een coureur van een heel ander team mogelijk misschien ooit heen gaan?

    • + 3
    • 23 apr 2026 - 10:40
  • Skoda F1

    Posts: 692

    🎼 'Waar moet ie heen? Niet naar McLaren"🎵"Niet naar McLaren daar is alles ruk"🎶"Waar moet ie heen? Niet naar Ferrari"🎵"Niet naar Ferrari daar gaat alles stuk"🎶..het goede doel

    • + 2
    • 23 apr 2026 - 11:28
    • da_bartman

      Posts: 6.562

      ... Hij heeft getwijfeld over GT3 omdat iedereen daar lacht, hij heeft getwijfeld over GT3, want daar brult de motor nog en niet zo zaaaaacht.

      • + 2
      • 23 apr 2026 - 11:39
    • Skoda F1

      Posts: 692

      🎼"Dan alsnog naar Mercedes..Want Mercedes is voor iedereen"🎵" alleen Toto is daar de baas.. En dat is nogal een dwaas"🎶..

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 12:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

