Max Verstappen heeft voor de zoveelste keer in zijn Formule 1-carrière alle spotlights naar zich toegetrokken. Door de compleet nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport beleeft de Nederlander geen enkel plezier en zinspeelde hij zelfs op een vertrek. Volgens voormalig F1-coureur en analist Christijan Albers zou een exit van de 28-jarige desastreus zijn.

De Grand Prix van Japan afgelopen weekend, die werd gewonnen door Andrea Kimi Antonelli, stond symbool voor de frustraties van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing strandde al in Q2, kwam niet verder dan een achtste plaats en zwaaide met een cynisch handje toen hij werd ingehaald door Pierre Gasly nadat hij niet kon verdedigen met een lege batterij. Nadien vertelde hij dat hij serieus ging nadenken over zijn toekomst in de Formule 1.

'Verstappen gaat niet stoppen'

Albers denkt daarentegen dat Verstappen niet zomaar de Formule 1 gaat verlaten. "Gaat nooit gebeuren, hij gaat helemaal niet stoppen", zo stelde de analist in de F1-podcast van de Telegraaf. "Het is heel simpel: de FOM gaat er alles aan doen zodat hij niet gaat stoppen en ook de FIA. Je hebt het altijd gezien, ook met Michael Schumacher. Je hebt grote namen nodig, net als Lewis Hamilton."

"Maar Max kunnen zij niet verliezen, dus ze zullen er alles aan doen om hem te houden. En ten tweede vind ik sowieso, met alle respect, dat Max niet moet gaan stoppen. Ik begrijp zijn gevoel, ik snap dat hij zijn eigen wil heeft. Maar het is echt een supertalent, echt een natuurtalent die van zichzelf weet dat hij een van de beste aller tijden is. En als je dat in je hebt, dan moet je dat zo lang mogelijk vol zien te houden", voegde Albers daaraan toe.

Albers ziet probleem voor Verstappen

Daarbij schetste Albers wel een probleem voor Verstappen. Volgens de voormalig coureur van Spyker zal er altijd een gevecht moeten zijn voor de viervoudig wereldkampioen en die is er nu simpelweg niet. "Je maakt je race in je eigen race. Dat had ik vroeger met de Jordans en met andere teams. Daar pak je dan je focus en probeer je dichterbij te komen."

"Hij (Max) kan dat niet zomaar weggooien. Daarbij, en ik weet dat hij daar helemaal niet in geïnteresseerd is, maar hij verliest een serieuze paycheck. Hij moet niet doorgaan voor dat, maar ik denk dat hij middenin zijn prime zit, Hamilton kan inhalen en de beste ooit kan worden. Ik zou het zonde vinden als hij dat weg zou doen. Hij is daar nooit mee bezig, maar Verstappen is de enige in de historie die voorbij Schumacher en Hamilton kan gaan en ik vind dat hij die opdracht heeft", zo opperde Albers uiteindelijk.