Max Verstappen heeft voor de zoveelste keer in zijn Formule 1-carrière alle spotlights naar zich toegetrokken. Door de compleet nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport beleeft de Nederlander geen enkel plezier en zinspeelde hij zelfs op een vertrek. Volgens voormalig F1-coureur en analist Christijan Albers zou een exit van de 28-jarige desastreus zijn. 

De Grand Prix van Japan afgelopen weekend, die werd gewonnen door Andrea Kimi Antonelli, stond symbool voor de frustraties van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing strandde al in Q2, kwam niet verder dan een achtste plaats en zwaaide met een cynisch handje toen hij werd ingehaald door Pierre Gasly nadat hij niet kon verdedigen met een lege batterij. Nadien vertelde hij dat hij serieus ging nadenken over zijn toekomst in de Formule 1. 

'Verstappen gaat niet stoppen'

Albers denkt daarentegen dat Verstappen niet zomaar de Formule 1 gaat verlaten. "Gaat nooit gebeuren, hij gaat helemaal niet stoppen", zo stelde de analist in de F1-podcast van de Telegraaf. "Het is heel simpel: de FOM gaat er alles aan doen zodat hij niet gaat stoppen en ook de FIA. Je hebt het altijd gezien, ook met Michael Schumacher. Je hebt grote namen nodig, net als Lewis Hamilton." 

"Maar Max kunnen zij niet verliezen, dus ze zullen er alles aan doen om hem te houden. En ten tweede vind ik sowieso, met alle respect, dat Max niet moet gaan stoppen. Ik begrijp zijn gevoel, ik snap dat hij zijn eigen wil heeft. Maar het is echt een supertalent, echt een natuurtalent die van zichzelf weet dat hij een van de beste aller tijden is. En als je dat in je hebt, dan moet je dat zo lang mogelijk vol zien te houden", voegde Albers daaraan toe. 

Albers ziet probleem voor Verstappen

Daarbij schetste Albers wel een probleem voor Verstappen. Volgens de voormalig coureur van Spyker zal er altijd een gevecht moeten zijn voor de viervoudig wereldkampioen en die is er nu simpelweg niet. "Je maakt je race in je eigen race. Dat had ik vroeger met de Jordans en met andere teams. Daar pak je dan je focus en probeer je dichterbij te komen." 

"Hij (Max) kan dat niet zomaar weggooien. Daarbij, en ik weet dat hij daar helemaal niet in geïnteresseerd is, maar hij verliest een serieuze paycheck. Hij moet niet doorgaan voor dat, maar ik denk dat hij middenin zijn prime zit, Hamilton kan inhalen en de beste ooit kan worden. Ik zou het zonde vinden als hij dat weg zou doen. Hij is daar nooit mee bezig, maar Verstappen is de enige in de historie die voorbij Schumacher en Hamilton kan gaan en ik vind dat hij die opdracht heeft", zo opperde Albers uiteindelijk. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christijan Albers Red Bull Racing

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Wingleader

    Posts: 3.393

    Typisch geleuter van deze wannabee. Verstappen heeft men simpelweg uit zijn kracht gehaald door deze batterij formule. De beste coureur is niet meer van belang, het is 100% de auto. Alonso heeft gewoon gelijk, 50% van zijn team inclusief de kok kan in deze auto's rijden. Ik denk dat Verstappen er mee op houd, dit jaar nog.

    • + 12
    • 31 maa 2026 - 15:26
    • snailer

      Posts: 32.248

      Leclerc shijnt het zelfde gezegd te hebben: De helft van zijn team gaat even hard in deze auto als ik.

      • + 3
      • 31 maa 2026 - 15:51
    • Pietje Bell

      Posts: 34.049

      Het was Alonso die hetzelfde heeft gezegd, niet Leclerc.

      • + 3
      • 31 maa 2026 - 16:25
    • snailer

      Posts: 32.248

      Ik heb gewoon info gelezen waar uit blijkt dat ook Leclerc iets dergelijks heeft gezegd.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 17:01
  • meister

    Posts: 4.263

    Hij gaat het ook niet verlaten hij heeft ondanks dat hij heel erg rijk en loaded is wel de centen nodig want hij heeft een jaarlijks uitgave patroon van tientallen miljoenen per jaar.
    Als daar jaarlijks 80 miljoen van bijkomt geen probleem.

    Maar hij heeft wel die cashflow nodig want anders is Kel een moneydrain waar je op leegloopt, nog afgezien van de privejet en 33 meter boot en meerdere condo's op de wereld waaronder Monaco, kost allemaal miljoenen euros.

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 15:35
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.068

      Als je dat geld slim investeert dan krijg je misschien geen 80 mln per jaar maar zeker 10-20 mln wat in principe genoeg is voor Kelly om op haar 'knieën te gaan staan' en hem verwennen. Ook een boot kan prima betaald worden ermee en aangezien hij niet meer voor zijn werk hele wereld af moet reizen - zou het met vliegtuig ook meevallen :-)

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 15:50
    • snailer

      Posts: 32.248

      Vraag me af waar hij dan al dat geld uitgeeft, meister. Ik lees het hier regelmatig:

      Weet je dat al zijn verstappen punt com activiteiten dik winstgevend zijn?
      Hij krijgt de auto. Als fabrieksteam krijgt hij de techneuten.
      Zijnauto is kilo's zwaarder door de sponsoring.

      O ja. Dat is waar ook. Hij heeft een vliegtuig van een paar miljoen. Ow..... wacht.... Die wordt afgeschreven op het verstappen punt com bedrijf.
      O en wacht. Een vliegtuig mits goed onderhouden is behoorlijk waarde vast.

      O en ja. Hij heeft een Jacht van 30 miljoen. Maar wacht.... Verstappen heeft het ding voor kostprijs. De bouwer wilde heel graag dat hij een jacht bij hun kocht.
      O en wacht. Een jacht boven de 10 miljoen mits goed onderhouden is behoorlijk waarde vast.

      Dan heeft hij ook nog een duur huis... Hoe zit het ook al weer met de huizenmarkt? Dalen die prijzen?

      Verstappen loopt niet alleen binnen via de F1. Hij heeft zich ondertussen volledig onafhankelijk gemaakt.


      Persoonlijk zie ik een groot voordeel als hij nu na dit jaar stopt. Het is een signaal. En als men dan eindelijk terug gaat naar v10 of zo en dan 2 liter. Goede banden. Kleiner. Dan kan hij weer terug komen. Dan kan er weer echt geracet worden.

      • + 5
      • 31 maa 2026 - 16:00
    • 919

      Posts: 4.154

      Als werkloze en straatarme failliete oud Formule 1 coureur kan je altijd nog aankloppen bij één van de vele goksites die graag je gebral op hun websait plempen.

      • + 4
      • 31 maa 2026 - 16:40
  • Supa

    Posts: 2.687

    Ik denk Mercedes 2027

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 15:41
    • F1 bekijker

      Posts: 192

      Zitten die te wachten op iemand die tegen alles aantrapt?

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 16:34
    • F1jos

      Posts: 5.130

      Bij de GT3 trapt hij het gaspedaal, zoals bij het racen is bedoeld.

      • + 3
      • 31 maa 2026 - 16:41
    • 919

      Posts: 4.154

      ’Zitten die te wachten op iemand die tegen alles aantrapt?’

      Ik zou me inderdaad kunnen voorstellen dat ze daar na Lewis Hamilton wel een beetje klaar mee zijn.

      Maar je weet het nooit.

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 17:32
  • snailer

    Posts: 32.248

    Helemaal niet nodig.

    Ik ben fan geworden van Verstappen en dat merkte ik ooit tijdens de race op cota in 2015.
    De jongen die hij was trok ten strijde in een middenmoot auto, haalde de Ferrari's in op de baan. Vocht hard met ze en dropte ze ook!
    Uiteraard was het een baan onder wisselende omstandigheden. Niet dat ik alle details nog weet van die race, maar ik dacht zelfs dat hij even 2de reed. Hij wist dus ook te vechten met de toen nog echt uber Merzedesen.
    Wat een kerel.
    Elk jaar heeft daarna Verstappen races uit de fantastische hoed getoverd. Telkens weer. Hij werd ook beter en beter. zo veel beter zelfs dat hij halverwegen 2019 gewoon de beste van het veld werd. Regelmatig in een mindere auto wist hij de wedstrijden op de kop te zetten.
    Elke race was een genot om zijn race kraft te volgen.
    1,5 heeft Verstappen de beste auto gehad. Ja. En dan krijg je een seizoen met 15 overwinningen en 19 overwinningen.

    Verstappen heeft alles bewezen wat er te bewijzen valt. En nu de F1 voor mij gestorven is heeft hij niets meer te zoeken in het slappe aftreksel van de F1.

    Lekker stoppen. Laat anderen naar grote hoogte stijgen. Ga lekker genieten. En blijf vooral echt racen!

    • + 7
    • 31 maa 2026 - 15:50
    • Pietje Bell

      Posts: 34.049

      Verstappen heeft alles bewezen wat er te bewijzen valt.
      En nu de F1 voor mij gestorven is heeft hij niets meer te zoeken
      in het slappe aftreksel van de F1.

      Lekker stoppen.
      ========================================================

      Eeuwig zonde van zo'n groot talent.
      Ik hoop dat er iets gaat veranderen en hij zijn talent
      nog lang in de F1 kan laten zien!

      En eh ..... hij rijdt niet in de F1 om iets te bewijzen.
      Dus omdat voor jou de F1 gestorven is moet Max stoppen?!
      Nogal egoïstisch.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 16:33
    • snailer

      Posts: 32.248

      Het zou zonde zijn als hij door blijft gaan terwijl hij er geen plezier in heeft.

      • + 3
      • 31 maa 2026 - 17:02
  • 919

    Posts: 4.154

    Wat Albers zelf zou doen is helemaal niet interessant, toch is daar zijn 'advies' op gebasseerd, en slaat daarmee helemaal nergens op.

    • + 2
    • 31 maa 2026 - 15:55
  • Sander

    Posts: 1.684

    Alles wat geen coureur is houdt krampachtig vast aan de gedachte dat Max nog even blijft omdat ze er allemaal brood van eten. Zodra Max eruit stapt zullen er opeens een hoop banen op de tocht staan. Nog tochtiger dan Zandvoort.

    • + 2
    • 31 maa 2026 - 16:43
  • StevenQ

    Posts: 10.378

    Albers heeft net als Doornbos geen idee wat Max bedoelt als hij ingaat tegen deze regels, je zag het deze race weer heel goed, max haalt Gasly in maar dan is zijn batterij leeg en rijd Gasly er weer makkelijk voorbij alsof Max stilstaat, dat soort fake duels zie je door het hele veld en dat heeft niks met racen te maken, zoals Norris ook al zei "yo-yo racing"

    • + 2
    • 31 maa 2026 - 16:59
  • monzaron

    Posts: 877

    Toen in dit las: ‘ Maar het is echt een supertalent, echt een natuurtalent die van zichzelf weet dat hij een van de beste aller tijden is.’ was ik klaar met het lezen van ‘leesvoer’ van die meneer Albers🫤

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 17:57

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

