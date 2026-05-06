Het team van Mercedes heeft, zoals verwacht, een geweldige start van het seizoen achter de rug. Waar iedereen voorafgaand aan het seizoen George Russell als de titelfavoriet aanwees, is zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli nu dé man. Voor Russell is dit een frustrerende situatie, maar kan dit ook voor problemen gaan zorgen?

Russell begon als de absolute titelfavoriet aan het huidige Formule 1-seizoen. De Brit heeft meer ervaring dan Antonelli, rijdt al lange tijd voor het team en kende vorig jaar een snaarstrak seizoen. Hij pakte in 2025 slechts in één race geen punten, maar verder maakte hij geen fouten. Nu hij voor het eerst in een echte snelle auto rijdt, zag iedereen hem als de grote titelfavoriet. Hij won dan ook in Australië en schreef later de sprintrace in China op zijn naam, maar daarna nam zijn teamgenoot Antonelli het over.

Hoe Antonelli de macht overnam

Antonelli profiteerde in China van problemen van Russell, pakte de pole position en schreef daarna zijn eerste race op zijn naam. De Italiaanse tienersensatie was supertrots op zijn zege, maar hij verloor zichzelf niet in al zijn emoties. In Japan pakte hij wéér de pole position en de zege, en afgelopen weekend herhaalde hij dat kunstje in Miami.

In Miami liet Antonelli zien dat hij ook met de druk om kan gaan. Hij was net iets sneller dan Max Verstappen in de kwalificatie, en sloeg in de race aanvallend van onder meer regerend wereldkampioen Lando Norris af. Russell had het op zijn beurt lastig, en raakte in de slotfase betrokken bij wat momentjes met Verstappen en Charles Leclerc. Hij kwam als vierde over de streep, en heeft inmiddels twintig punten achterstand op Antonelli.

Na vier races kan voorzichtig worden geconcludeerd dat niet Russell, maar Antonelli de kopman van Mercedes is. Russell houdt zelf bij hoog en laag vol dat hij Antonelli niet heeft onderschat, terwijl teambaas Toto Wolff de jonge Italiaan bij elke kans die hij krijgt de hemel in prijst. Russell moet gaan aanvallen, en de frustratie begint steeds vaker en vaker op zijn gezicht te verschijnen.

Het lange wachten

Voor Russell is het een pijnlijke situatie. Als aanstormend Mercedes-talent debuteerde hij in 2019 in de Formule 1 bij het team van Williams. Uiteindelijk bracht hij drie seizoenen door in het achterveld, waar hij soms zijn klasse liet zien. In 2020 mocht hij in de Grand Prix van Sakhir eenmalig Lewis Hamilton vervangen bij Mercedes, en won hij bijna. Hij werd echter geconfronteerd met een flinke portie weg, en mocht bij Williams weer gaan vechten om de laatste plaatsen.

Wéér wachten

Russell beschikte over een engelengeduld, en maakte in 2022 eindelijk promotie naar Mercedes. Hier kon hij eindelijk laten zien wat hij in huis had, en mocht hij eindelijk laten zien of hij Lewis Hamilton kon bijhouden. Bij Mercedes stapte hij echter in bij een team dat in een soort rouwstemming bivakkeerde. Ze hadden in 2021 op een haar na de titel misgelopen met Hamilton, en onder de nieuwe regels was Mercedes niet langer het te kloppen team.

Russell wist Hamilton te verslaan, maar moest wéér geduld hebben. Wéér moest hij wachten op een winnende auto, en weer was het vrijwel elk weekend onmogelijk om voor de zeges te vechten. Russell klaagde echter niet, of de auto tenminste, en hij bleef hard werken. Toen Hamilton begin 2025 overstapte naar Ferrari, mocht hij de kar gaan trekken. Hij deed dit perfect, en was vorig jaar Antonelli eigenlijk elk weekend de baas.

Dit jaar moest het gebeuren voor Russell, maar na vier races kan je concluderen dat hij de tweede viool speelt. Jongeling Antonelli steelt de show, terwijl Russell nog niet in staat is om elk weekend om de zeges te vechten.

Blijft Russell de ideale schoonzoon?

De frustratie is groot bij Russell, en het is wachten tot hij gaat ontploffen. Russell oogt als een ideale schoonzoon, maar als het vizier dichtgaat, verandert ook hij in een meedogenloze coureur. Als de frustratie de overhand neemt, kan het zomaar gaan rommelen bij Mercedes. Russell moet hopen op een Piastri-scenario, die vorig jaar met gemak zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris wist te verslaan, maar na de zomer inzakte.

Voor Russell ligt er ook een Russell-scenario op de loer; in 2022 reed hij als talent kopman Hamilton naar huis. Over twee weken staat de Canadese Grand Prix voor de deur, en Russell moet hier scoren. Anders kan het nog wel eens een pijnlijk en gevaarlijk verhaal worden voor de Brit én Mercedes.