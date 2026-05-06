user icon
icon

Gefrustreerde Russell kan Mercedes in de problemen brengen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gefrustreerde Russell kan Mercedes in de problemen brengen

Het team van Mercedes heeft, zoals verwacht, een geweldige start van het seizoen achter de rug. Waar iedereen voorafgaand aan het seizoen George Russell als de titelfavoriet aanwees, is zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli nu dé man. Voor Russell is dit een frustrerende situatie, maar kan dit ook voor problemen gaan zorgen?

Russell begon als de absolute titelfavoriet aan het huidige Formule 1-seizoen. De Brit heeft meer ervaring dan Antonelli, rijdt al lange tijd voor het team en kende vorig jaar een snaarstrak seizoen. Hij pakte in 2025 slechts in één race geen punten, maar verder maakte hij geen fouten. Nu hij voor het eerst in een echte snelle auto rijdt, zag iedereen hem als de grote titelfavoriet. Hij won dan ook in Australië en schreef later de sprintrace in China op zijn naam, maar daarna nam zijn teamgenoot Antonelli het over.

Meer over Mercedes FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Hoe Antonelli de macht overnam

Antonelli profiteerde in China van problemen van Russell, pakte de pole position en schreef daarna zijn eerste race op zijn naam. De Italiaanse tienersensatie was supertrots op zijn zege, maar hij verloor zichzelf niet in al zijn emoties. In Japan pakte hij wéér de pole position en de zege, en afgelopen weekend herhaalde hij dat kunstje in Miami.

In Miami liet Antonelli zien dat hij ook met de druk om kan gaan. Hij was net iets sneller dan Max Verstappen in de kwalificatie, en sloeg in de race aanvallend van onder meer regerend wereldkampioen Lando Norris af. Russell had het op zijn beurt lastig, en raakte in de slotfase betrokken bij wat momentjes met Verstappen en Charles Leclerc. Hij kwam als vierde over de streep, en heeft inmiddels twintig punten achterstand op Antonelli.

Na vier races kan voorzichtig worden geconcludeerd dat niet Russell, maar Antonelli de kopman van Mercedes is. Russell houdt zelf bij hoog en laag vol dat hij Antonelli niet heeft onderschat, terwijl teambaas Toto Wolff de jonge Italiaan bij elke kans die hij krijgt de hemel in prijst. Russell moet gaan aanvallen, en de frustratie begint steeds vaker en vaker op zijn gezicht te verschijnen.

Het lange wachten

Voor Russell is het een pijnlijke situatie. Als aanstormend Mercedes-talent debuteerde hij in 2019 in de Formule 1 bij het team van Williams. Uiteindelijk bracht hij drie seizoenen door in het achterveld, waar hij soms zijn klasse liet zien. In 2020 mocht hij in de Grand Prix van Sakhir eenmalig Lewis Hamilton vervangen bij Mercedes, en won hij bijna. Hij werd echter geconfronteerd met een flinke portie weg, en mocht bij Williams weer gaan vechten om de laatste plaatsen.

Wéér wachten

Russell beschikte over een engelengeduld, en maakte in 2022 eindelijk promotie naar Mercedes. Hier kon hij eindelijk laten zien wat hij in huis had, en mocht hij eindelijk laten zien of hij Lewis Hamilton kon bijhouden. Bij Mercedes stapte hij echter in bij een team dat in een soort rouwstemming bivakkeerde. Ze hadden in 2021 op een haar na de titel misgelopen met Hamilton, en onder de nieuwe regels was Mercedes niet langer het te kloppen team.

Russell wist Hamilton te verslaan, maar moest wéér geduld hebben. Wéér moest hij wachten op een winnende auto, en weer was het vrijwel elk weekend onmogelijk om voor de zeges te vechten. Russell klaagde echter niet, of de auto tenminste, en hij bleef hard werken. Toen Hamilton begin 2025 overstapte naar Ferrari, mocht hij de kar gaan trekken. Hij deed dit perfect, en was vorig jaar Antonelli eigenlijk elk weekend de baas.

Dit jaar moest het gebeuren voor Russell, maar na vier races kan je concluderen dat hij de tweede viool speelt. Jongeling Antonelli steelt de show, terwijl Russell nog niet in staat is om elk weekend om de zeges te vechten. 

Blijft Russell de ideale schoonzoon?

De frustratie is groot bij Russell, en het is wachten tot hij gaat ontploffen. Russell oogt als een ideale schoonzoon, maar als het vizier dichtgaat, verandert ook hij in een meedogenloze coureur. Als de frustratie de overhand neemt, kan het zomaar gaan rommelen bij Mercedes. Russell moet hopen op een Piastri-scenario, die vorig jaar met gemak zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris wist te verslaan, maar na de zomer inzakte.

Voor Russell ligt er ook een Russell-scenario op de loer; in 2022 reed hij als talent kopman Hamilton naar huis. Over twee weken staat de Canadese Grand Prix voor de deur, en Russell moet hier scoren. Anders kan het nog wel eens een pijnlijk en gevaarlijk verhaal worden voor de Brit én Mercedes.

skibeest

Posts: 2.060

Ideale schoonzoon? Dan moet je echt wel een bloedhekel aan je dochter hebben.

  • 24
  • 6 mei 2026 - 08:00
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (16)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 2.060

    Ideale schoonzoon? Dan moet je echt wel een bloedhekel aan je dochter hebben.

    • + 24
    • 6 mei 2026 - 08:00
    • nr 76

      Posts: 7.435

      Nr 76, hoe ziet jouw ideale schoonzoon eruit?

      "Nou, die zal in een rolstoel zitten, want de eerste de beste die aan mij dochter komt breek ik allebei zijn poten!"

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 10:43
    • 919

      Posts: 4.349

      'Dan moet je echt wel een bloedhekel aan je dochter hebben.’

      Of zij aan haar ouders 😳

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 10:50
  • shakedown

    Posts: 1.784

    Nou nou nou, Russell is niet het toptalent wat hem door veel media toegeschreven wordt. Dat is al lang duidelijk.

    Russell is snel, degelijk en betrouwbaar, zolang er geen druk op staat. Dit jaar ging hij er in met de volle overtuiging: ik wordt kampioen. En ik denk dat dat ook nog wel gaat gebeuren. Antonelli is heel erg snel en kan tot dusver redelijk met de druk om.

    Maar laten we eerlijk zijn; van echte titel druk is nog lang geen sprake. Dat zal na de zomer er zo langzaam in sluipen. McLaren, Ferrari en Red Bull zullen steeds dichterbij komen.

    • + 5
    • 6 mei 2026 - 08:01
    • snailer

      Posts: 32.699

      Ik heb altijd 'tegengas' gegeven. Heb namelijk zelden extrem races gezien of extreme mooie acties. Maar hij is natuurlijk wel bloedsnel. Voor mij was hij vorig seizoen derde rijder en beter dan de McLaren rijders.

      Dat hij het nu niet heeft kan gewoon. Hij heeft vaker zwakke races gehad. In wezen is dit de eerste keer dit seizoen dat hij daadwerkelijk zwakker was dan Antonelli.

      De eerste race won hij dacht ik. De tweede had zijn auto een issue. En volgens velen hier had hij de derde gewonnen ware het niet dat Russell pech had met een ongelukkige safety car.

      Geen fan van de man. Maar je doet hem naar mijn mening te kort door niet een toptalent te noemen. Dat is hij wel degelijk. Als Norris vorig jaar kampoen kon worden, dan kan Russell het zeker ook en waarschijnlijk was hij vorig seizoen ook gewoon kampioen geworden in de McLaren.

      • + 4
      • 6 mei 2026 - 08:29
    • Pietje Bell

      Posts: 34.637

      Over "tegengas" gesproken.

      Staat Bottas hier nu in zijn blote k*nt een scheet te laten in een zwembad?!

      www.instagram.com/p/DX-yKORjRnn/

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 08:39
    • Patrace

      Posts: 6.692

      Hij WAS een top talent.
      Maar hij ontwikkelt zijn talent niet door omdat hij in mijn optiek gewoon niet zelfkritisch is. Het ligt altijd aan iets of iemand anders.
      Daar ligt zijn grote manko.
      Als hij dat significant weet te verbeteren, kan hij nog grote stappen zetten, maar anders wordt hij gewoon door de jonge garde om de oren gereden.
      Met de mentaliteit die hij tot dusver heeft laten zien, wordt hij geen kampioen. Want Kimi leert gewoon veel sneller en wordt elke race nog beter. Dus moet Russell én zijn ervaring gebruiken, én zichzelf verbeteren. Dat zal niet meevallen.

      • + 3
      • 6 mei 2026 - 10:19
    • snailer

      Posts: 32.699

      Dat niet zelfkritisch heb ik ook wel eens benoemd. Maar ook zijn mindset lijkt nog niet altijd optimaal.
      "Ik heb geen grip hier, dus ik kan hier niet snel gaan"
      Rijders als Verstappen, Leclerc, Alonso, Vettel en Hamilton. Geven wel favoriete circuits aan. Doen ze allemaal. Maar die lossen issues die ze hebben op door hard te werken.

      Mijn analyse zonder wat gezien te hebben....
      Stap 1 - Ik heb geen grip hier. Kan niet uit de voeten.
      Stap 2 - Doet er niets aan een rijdt SQ.
      Stap 3 - Doet er niets aan en rijdt de sprint.
      *** Na de sprint maakt Antonelli een grote sprong vooruit in performance
      Stap 4 - Russell doet niets.
      Stap 5 - Race start.
      Stap 6 - Engineer stelt voor de settings te veranderen in die van Antonelli. Russell gaat een halve seconde harder.
      Hij is niet alleen niet zelfkritisch. Hij heeft ook nog eens een bepaalde gelatenheid blijkbaar.

      Maar nog steeds en ondanks dat is hij zeer getalenteerd. Alleen niet op het niveau van de groten der F1 aarde.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 10:59
    • Patrace

      Posts: 6.692

      @snailer: precies. Hij is lui omdat hij altijd op zijn talent heeft kunnen leunen. Nu moet hij wel keihard werken, omdat Kimi laat zien dat er meer uit die auto kan worden gehaald. Dat laat heel duidelijk de zwakte van Russell zien. Dat is niet zijn rijvaardigheid maar wel zijn werk ethos. En dat is ook onderdeel van een talent…
      Verstappen bijvoorbeeld, is nooit tevreden en kijkt altijd waar hij nog ergens kan verbeteren.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 12:17
  • Skoda F1

    Posts: 762

    Russell is een mooie Bottas, De perfecte nr2 Maar hij moet een teamgenoot hebben die die auto's kan voelen en afstellen Als hij er hard mee wil gaan..

    • + 2
    • 6 mei 2026 - 09:03
    • Edgar

      Posts: 1.756

      ik denk er net zo over, al had Bottas een hoge gunfactor bij mij, iets dat Russel totaal niet heeft bij mij

      • + 5
      • 6 mei 2026 - 09:28
    • nr 76

      Posts: 7.435

      Ik gun hem wel een extra L...

      • + 3
      • 6 mei 2026 - 10:37
  • Pietje Bell

    Posts: 34.637

    Wat zijn vorige team mate Hamilton betreft:

    Hij was gisteravondavond met Kim K in New York naar Broadway waar het door haar
    geproduceerde The Fear of 13 werd gelanceerd.

    Over Nicholas Yarris, die tweeëntwintig jaar in de dodencel heeft gezeten voor
    ontvoering, verkrachting en moord die hij niet heeft gepleegd.

    Zij ging maandag alleen naar het Met Gala, maar Lewis bleef deze keer thuis.

    www.instagram.com/p/DX7KAEejjtG/?img_index=1

    ibb.co/bMz6z0JJ

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 09:17
  • Larry Perkins

    Posts: 64.805

    Verstappen To Replace Russell? | Peter Windsor Reacts
    (8,09 minuten)

    https://youtu.be/hV-Pt9W9HRU

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 10:48
  • Damon Hill

    Posts: 19.768

    Daar zijn de ruimtepakken weer!

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 11:32
  • JPfx

    Posts: 443

    "Russell begon als de absolute titelfavoriet". Bij wie? Ik denk dat er veel meer mensen dan alleen ikzelf die Antonelli op voorhand gelijke kansen, zo niet betere kansen gaven.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 11:36

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar