Wolff zet kanttekening bij terugkeer V8-motor: Speelt Mercedes een spelletje?

De discussie over de toekomst van de Formule 1-motoren laait opnieuw op. Een mogelijke terugkeer van de iconische V8-krachtbron lijkt dichterbij te komen, al klinkt er binnen de paddock ook een duidelijke waarschuwing: vooruitgang mag niet ingeruild worden voor pure nostalgie.

Onder meer Mercedes staat open voor een koerswijziging richting nieuwe motorreglementen, maar wil dat proces wel gecontroleerd laten verlopen. De recente uitspraken van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, die mikt op een terugkeer van de V8-motoren tegen uiterlijk 2031, hebben het debat verder aangewakkerd.

Mercedes ziet kansen, maar waarschuwt voor stap terug

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt duidelijk dat de V8-motor nog altijd tot de verbeelding spreekt. “We staan open voor nieuwe motorreglementen”, klinkt het tegenover Reuters. “We houden van V8-motoren. Dat brengt alleen maar geweldige herinneringen met zich mee.”

Tegelijk plaatst Wolff kanttekeningen bij een volledige terugkeer naar een klassieke verbrandingsmotor. “Een V8-motor maakt veel toeren. Dan is het de vraag hoe we voldoende elektrische energie toevoegen, zodat we de link met de echte wereld niet verliezen.”

Balans tussen power en elektrificatie cruciaal

Volgens Wolff ligt de sleutel in een hybride aanpak, waarbij verbrandingskracht en elektrische energie hand in hand gaan. “Als het volledig een verbrandingsmotor wordt, zien we er in 2030 of 2031 misschien een beetje belachelijk uit”, stelt hij. “We moeten het geheel bekijken, vereenvoudigen en er een megamotor van maken.”

De Mercedes-teambaas schetst daarbij ook een concreet beeld. “Misschien halen we 800 pk uit de verbrandingsmotor en voegen we daar nog eens 400 pk of zelfs meer aan elektrische energie aan toe. We staan daar absoluut voor open, zolang het proces gestructureerd verloopt en iedereen wordt meegenomen.”

Ook Verstappen pleit voor terugkeer V8

Momenteel rijdt de Formule 1 met 1,6 liter V6-turbomotoren, waarbij verbranding en elektrische energie ongeveer gelijk verdeeld zijn. Die aanpak brengt uitdagingen met zich mee, onder meer door het zware batterijpakket en de hoge kosten voor fabrikanten.

Ook Max Verstappen liet zich recent positief uit over een mogelijke terugkeer naar oudere motorconcepten. “Als ik één ding aan het huidige reglement zou mogen veranderen, dan is het dat we terugkeren naar V8- of V10-motoren”, zo zei hij in het theater tegenover Viaplay.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

Reacties (11)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.588

    Schei toch uit Toto, we willen V8's zónder je electrische zooi. Laat die ICE's op synthetische of bio brandstoffen draaien en je bent klaar. Als je toch weer met die batterijen aan de gang gaat, krijgen we nooit lichtere auto's terug.

    • + 4
    • 6 mei 2026 - 09:43
  • The Wolf

    Posts: 772

    Marketingzwets van Wolff. De ongeblazen V8 en V10 motoren waren iconisch vanwege het geluid. Voeg daar het gewicht van die elektrische rommel aan toe en dan ook noodzakelijkerwijs een turbo om het spel voort te slepen en die alles weer weg smoort en je hebt nog niks. Bovendien de V8 (2006) was niet iconisch maar een verarming, de V10's van de jaren ervoor, die waren iconisch.

    • + 6
    • 6 mei 2026 - 09:51
    • gridiron

      Posts: 3.405

      Tuurlijk is dat "green washing", Toto is misschien de 1e maar de andere autofabrikanten zullen ook volgen met dergelijke uitspraken. Je mag trouwens ook niet vergeten dat de fabrikanten niet snel geneigd zullen zijn om met geld te blijven gooien omdat de FIA alle 5 jaar van gedacht verandert.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 12:18
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.356

      De trend onder fabrikanten is juist dat de aandacht weer meer verschuift naar verbrandingsmotoren. Ze willen namelijk geld kunnen verdienen. Stellantis en Mercedes hebben zelfs een batterijfabriek afgestoten.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 13:19
  • shakedown

    Posts: 1.785

    Duidelijk segmantaie:

    Formule E voor elektrisch
    LMP voor brandstof en elektriciteit
    Formule 1 voor brandstof

    Marketing technisch is een heel goed verhaal.

    F1 heeft niets met straat auto's te maken. Daarvoor moet je nu naar de Formule E gaan kijken. En dat is helemaal niet erg.

    Uiteindelijk zal er een verandering in mobiliteit plaats vinden. Niet nu niet over 10 jaar, maar als we 50 jaar verder zijn wel degelijk. Dan zul je 85-90% van de auto's elektrisch en/of zelf rijdend hebben. De hoeveelheid mensen die hun rijbewijs hebben zal dalen. (maar nog steeds zal er een deel zelf rijdend zijn en een deel zal zelf willen blijven rijden) En dat is nu eenmaal een verandering in samenleving.

    Ik denk dat de benzine markt dan als status symbool gezien gaat worden. Ook denk dat dat bijzonder florerend kan zijn. Saaie prut wagens die je nu op de weg ziet (90% van de auto's zijn niet om aan te gluren) zul je niet meer gaan zien in benzine vorm. maar juist wel de mooiere spannende auto's

    Voor vervoer is een elektrische auto helemaal prima. Maak ze maar saai en simpel. Puur vervoer en verder niets. Maak de zelf rijdende auto's in een vorm wat niets met de huidige vorm van auto's te maken heeft, ook prima. Ik denk en hoop dat er juist een 3 deling in de automobiel wereld gaat komen. En heel eerlijk: ik juich dat ergens toe. Nu loopt alles door elkaar.

    Een sport wagen van 2500kg met batterij? hou op. Dat is geen sportwagen. Dat is een marketing tool.

    • + 7
    • 6 mei 2026 - 09:57
    • The Wolf

      Posts: 772

      Wolff sheeft het over een 'link met de echte wereld', maar daar moet F1 niet naartoe bewegen. F1 is sport en show, althans dat hoort het te zijn. Anders kun je i.p.v. honderden euro's wegtellen voor gp tickets beter met een tuinstoeltje langs de A4 gaan zitten, net zo spannend :)

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 10:03
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.356

      In Toto's echte wereld rijdt iedereen in een Ferrari, AMG Mercedes, Porsche GT2RS, Lambo, McLaren enz.. Allemaal brandstof slurpende scheurijzers. In mijn wereld rijdt ook iedereen op in benzine- of dieselauto's. Ik woon in een fraai buurtje, maar slechts 'e'en persoon heeft een Tesla (al jaren overigens). Wellicht geeft het 'm een beter gevoel als hij in de weekende z'n Landrover Defender start (diesel). Ik ken echt helemaal niemand die een elektrische auto wil hebben. Hooguit mensen die 'm van de baas hebben.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 13:23
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.356

      Dat typen ging lekker pfff

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 13:24
  • Rimmer

    Posts: 13.277

    Jullie begrijpen het niet!

    Toto wil nu verwarring zaaien, tijd winnen en ondertussen met Ben al een soort van vast omlijnd idee over die nieuwe V8 hebben.
    Daarna is men nog twee jaar aan het discussiëren en “bijschaven” waarna Mercedes en haar klantenteams “voor” stemmen.
    Daarna gaan Honda, RB, Ferrari en Cadillac keihard aan de slag met die motor, zich wederom niet realiserend dat het rookgordijn en de vertragingstactiek van Toto alleen bedoeld was om de rest in het ongewis te houden. Mercedes is dan al twee jaar met die motor bezig want ze hebben met Ben al afgesproken hoe de formule er in grote lijnen uit zou zien. In ruil steunt Mercedes ome Ben zodat deze 100% tot in de eeuwigheid FIA president blijft.
    Daar zien we ook meteen de grote tekortkomingen van Ferrari.
    Vroeger deze zij dit spel. Hadden zij de FIA president in de zak. Tegenwoordig ligt die rol bij Toto en is Ferrari een krachteloos instituut geworden dat alleen wat meer geld krijgt dan de rest maar dat was het dan ook .

    • + 4
    • 6 mei 2026 - 10:37
    • The Wolf

      Posts: 772

      Pijnlijk, maar je hebt een punt. In de toptijden van Ferrari was Jean Todt die meester-strateeg die nauwe banden met de FIA baas onderhield. Waar andere teams publiekelijk soms overhoop lagen met de FIA, opereerde Ferrari achter de schermen, en wisten ze met succes hun machtsmiddelen te gebruiken..
      Al jaren is Wolff de echte strateeg in de F1 die het politieke schaakbord beter overziet dan de concurrentie.. Wolff reageert al opvallend positief op de toekomstplannen van ome Ben. Als Wolff nu al met de FIA praat over de "details" van een V8 voor 2030, kan hij die geschiedenis herhalen, net als 2014 toen zij het concept van de nieuwe hybrides beter hadden begrepen (en beïnvloed!) tijdens de onderhandelingsfase.

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 10:58
    • Rimmer

      Posts: 13.277

      Precies.
      En met Susie als baas van de FOM hoort hij natuurlijk ook via andere kanalen een hoop info die anderen niet horen. Althans, in theorie dan hè want Susie en Toto zweren bij hoog en laag dat zij in het donker in de kleine uurtjes in bed niet met elkaar praten over dit soort zaken en ik geloof ze daar meteen in!
      Van belangenverstrengeling kan dan ook absoluut geen sprake zijn, laat dat duidelijk zijn.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 12:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

