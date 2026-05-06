De discussie over de toekomst van de Formule 1-motoren laait opnieuw op. Een mogelijke terugkeer van de iconische V8-krachtbron lijkt dichterbij te komen, al klinkt er binnen de paddock ook een duidelijke waarschuwing: vooruitgang mag niet ingeruild worden voor pure nostalgie.

Onder meer Mercedes staat open voor een koerswijziging richting nieuwe motorreglementen, maar wil dat proces wel gecontroleerd laten verlopen. De recente uitspraken van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, die mikt op een terugkeer van de V8-motoren tegen uiterlijk 2031, hebben het debat verder aangewakkerd.

Mercedes ziet kansen, maar waarschuwt voor stap terug

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt duidelijk dat de V8-motor nog altijd tot de verbeelding spreekt. “We staan open voor nieuwe motorreglementen”, klinkt het tegenover Reuters. “We houden van V8-motoren. Dat brengt alleen maar geweldige herinneringen met zich mee.”

Tegelijk plaatst Wolff kanttekeningen bij een volledige terugkeer naar een klassieke verbrandingsmotor. “Een V8-motor maakt veel toeren. Dan is het de vraag hoe we voldoende elektrische energie toevoegen, zodat we de link met de echte wereld niet verliezen.”

Balans tussen power en elektrificatie cruciaal

Volgens Wolff ligt de sleutel in een hybride aanpak, waarbij verbrandingskracht en elektrische energie hand in hand gaan. “Als het volledig een verbrandingsmotor wordt, zien we er in 2030 of 2031 misschien een beetje belachelijk uit”, stelt hij. “We moeten het geheel bekijken, vereenvoudigen en er een megamotor van maken.”

De Mercedes-teambaas schetst daarbij ook een concreet beeld. “Misschien halen we 800 pk uit de verbrandingsmotor en voegen we daar nog eens 400 pk of zelfs meer aan elektrische energie aan toe. We staan daar absoluut voor open, zolang het proces gestructureerd verloopt en iedereen wordt meegenomen.”

Ook Verstappen pleit voor terugkeer V8

Momenteel rijdt de Formule 1 met 1,6 liter V6-turbomotoren, waarbij verbranding en elektrische energie ongeveer gelijk verdeeld zijn. Die aanpak brengt uitdagingen met zich mee, onder meer door het zware batterijpakket en de hoge kosten voor fabrikanten.

Ook Max Verstappen liet zich recent positief uit over een mogelijke terugkeer naar oudere motorconcepten. “Als ik één ding aan het huidige reglement zou mogen veranderen, dan is het dat we terugkeren naar V8- of V10-motoren”, zo zei hij in het theater tegenover Viaplay.