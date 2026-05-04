Andrea Kimi Antonelli lachte als allerlaatste tijdens de Grand Prix van Miami. In Florida greep de Italiaan zijn derde zege op een rij en nam hij afstand van teamgenoot George Russell in het wereldkampioenschap. Na afloop maakte hij kenbaar dat zijn triomf in de Verenigde Staten mede voor Alex Zanardi was, die afgelopen weekend overleed.

Middenin het raceweekend in Miami, bereikte ook de Formule 1 het trieste nieuws dat Zanardi op 59-jarige leeftijd was overleden. Ook in de koningsklasse van de autosport werd logischerwijs aandacht besteed aan de Italiaanse racelegende.

Antonelli won voor Zanardi

Na afloop van de race, bevestigde Antonelli dat zijn overwinning werd opgedragen aan Zanardi. "Ja, natuurlijk", zo klonk het in de persconferentie. "En ik denk dat deze race, deze overwinning, voor Alex is. Hij was ook een goede vriend van de familie, dus het was verschrikkelijk om te horen dat hij is overleden."

De koploper in het WK stelde daarbij dat Zanardi ook voor hem een bron van inspiratie was. "En ook vandaag wilde ik ook echt voor hem winnen, omdat ik denk dat hij ook zo'n goede inspiratie is als persoon voor wat hij in zijn leven heeft meegemaakt."

'Zanardi was een rolmodel'

Zanardi kende een tumultueus leven na zijn Formule 1-carrière. Echter wist hij zich altijd weer op te krabbelen, wat altijd voor bewondering zorgde vanuit de racesport. "Na de crash in de auto, hoe hij terugkwam was ongelooflijk, hoe hij verder kon gaan en een nieuw leven kon creëren en toch kon slagen. Dus voor mij was hij zo'n rolmodel als persoon, iemand die nooit opgeeft", zo stipte Antonelli aan.

Antonelli benadrukte daarbij dat het nieuws insloeg als een bom, des te mooier voor hem dat hij de race in Miami wist te winnen. "Ik denk dat het best triest was, het nieuws, en ja, vandaag was de overwinning voor hem."