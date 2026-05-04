Antonelli draagt zege op aan Zanardi: "Was verschrikkelijk om te horen"

Andrea Kimi Antonelli lachte als allerlaatste tijdens de Grand Prix van Miami. In Florida greep de Italiaan zijn derde zege op een rij en nam hij afstand van teamgenoot George Russell in het wereldkampioenschap. Na afloop maakte hij kenbaar dat zijn triomf in de Verenigde Staten mede voor Alex Zanardi was, die afgelopen weekend overleed.

Middenin het raceweekend in Miami, bereikte ook de Formule 1 het trieste nieuws dat Zanardi op 59-jarige leeftijd was overleden. Ook in de koningsklasse van de autosport werd logischerwijs aandacht besteed aan de Italiaanse racelegende. 

Antonelli won voor Zanardi

Na afloop van de race, bevestigde Antonelli dat zijn overwinning werd opgedragen aan Zanardi. "Ja, natuurlijk", zo klonk het in de persconferentie. "En ik denk dat deze race, deze overwinning, voor Alex is. Hij was ook een goede vriend van de familie, dus het was verschrikkelijk om te horen dat hij is overleden."

De koploper in het WK stelde daarbij dat Zanardi ook voor hem een bron van inspiratie was. "En ook vandaag wilde ik ook echt voor hem winnen, omdat ik denk dat hij ook zo'n goede inspiratie is als persoon voor wat hij in zijn leven heeft meegemaakt."

'Zanardi was een rolmodel'

Zanardi kende een tumultueus leven na zijn Formule 1-carrière. Echter wist hij zich altijd weer op te krabbelen, wat altijd voor bewondering zorgde vanuit de racesport. "Na de crash in de auto, hoe hij terugkwam was ongelooflijk, hoe hij verder kon gaan en een nieuw leven kon creëren en toch kon slagen. Dus voor mij was hij zo'n rolmodel als persoon, iemand die nooit opgeeft", zo stipte Antonelli aan.

Antonelli benadrukte daarbij dat het nieuws insloeg als een bom, des te mooier voor hem dat hij de race in Miami wist te winnen. "Ik denk dat het best triest was, het nieuws, en ja, vandaag was de overwinning voor hem." 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Miami 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 555

    Echt top van Antonelli! Wereldwijd was en is er echt gigantisch veel aandacht om zanardi te herdenken en dat is volledig terecht! Ook in de New York times las ik een in memoriam

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 16:26
    • The Wolf

      Posts: 749

      Zijn CART loopbaan ongeluk, en zijn comeback op de handbikes en zijn altijd positieve houding, dat maakte hem tot een populair persoon. Helaas wilde het in de F1 nooit voor hem lukken, t/m 1994 reed hij voor matige teams, en in 1999 bij Williams kwam hij niet bij Schumacher in de buurt.. Zag 'm in de pits in Zandvoort nog toen hij en Ralf daar een demonstratie gaven, heel vriendelijk benaderbaar persoon, anders dan z'n toenmalige teammaat die met een air rondliep

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:43
    • The Wolf

      Posts: 749

      Iedereen weet nog z'n CART ongeluk, maar in 1993 kwam z'n seizoen bij Lotus vroegtijdig ten einde toen hij tijdens de training van de Belgische grand prix een snoeiharde klapper had in Eau Rouge, die was ook heftig.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
