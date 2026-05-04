Russell vindt dat hij Antonelli niet heeft onderschat

George Russell verloor in Miami wéér het onderlinge duel van zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Terwijl de jonge Italiaan met de champagne spoot, droop Russell teleurgesteld af. Na afloop probeerde hij de moed erin te houden, en hield hij vol dat hij Antonelli echt niet onderschat.

Russell begon aan het seizoen met het gevoel dat hij de grote favoriet voor de wereldtitel was. Mercedes is het snelste team, en Russell leek als ervaren man de kar te mogen trekken bij het team. Alles leek naar wens te gaan na zijn zege in Australië, maar in de races daarna werd hij afgedroogd door Antonelli. In Miami hield de jonge Italiaan het hoofd koel, en won hij weer. Russell wist zich op zijn beurt nog naar een vierde plek te knokken.

Heeft Russell Antonelli onderschat?

De teleurstelling droop na afloop van het gezicht van Russell af. Bij Sky Sports kreeg hij de vraag of hij Antonelli misschien heeft onderschat: "Nee, zeker niet. Ik bedoel, hij is een fantastische coureur en is al exceptioneel snel sinds de eerste dag."

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1, nadat hij als junior al had aangetoond wat hij in huis had. Russell draagt dit aan als argument: "Je wint niet zomaar al die kampioenschappen als jongeling als je de snelheid niet hebt. Maar ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf en ik ben ook op dit punt geweest."

Waarom houdt Russell vertrouwen?

Russell doet zijn best om rustig te blijven, en weet dat Mercedes over twee weken met updates op zak afreist naar de Canadese Grand Prix: "Het is tot nu toe gewoon een beetje tricky, maar we hebben nog maar vier races achter de rug. Er is nog een lange weg te gaan, en ik denk dat we de situatie in de komende weken opnieuw gaan bekijken."

Na vier races heeft Russell wel een achterstand van twintig punten op zijn teamgenoot Antonelli. De jonge Italiaan staat nu op honderd WK-punten, terwijl Russell er 'slechts' tachtig achter zijn naam heeft staan.

  • Kubica

    Posts: 5.702

    Russell zit al jaren in een ontkenningsfase.

    • + 4
    • 4 mei 2026 - 13:25
  • The Wolf

    Posts: 751

    Russell; ""BLIMEY, this is absolutely preposterous, I’ve been leading this team for years only to be outpaced by a child! Bloody hell, if this continues, I shall be forced to have a very stern word with Toto about this lack of respect for my seniority. It’s total bollocks!

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 13:35
  • Babs

    Posts: 264

    Ik verwacht dat Russell binnenkort een of andere rattenstreek uithaalt om Kimi te benadelen. Moet haast wel, want de frustratie loopt ongetwijfeld hoog op.

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 14:16
  • Damon Hill

    Posts: 19.767

    Lijken wel ruimtepakken joh, mijn God. Desalniettemin, de leercurve van Antonelli gaat gewoon heel snel en is stijl, terwijl ik denk dat bijvoorbeeld mannen als Russell, Leclerc en Norris eigenlijk al tegen hun top aan zitten. Die top is absoluut niet slecht, maar de potentie van Kimi is eigenlijk gewoon nog groter dan dat. Ik had alleen niet verwacht dat het zó snel zou gaan, meteen aan het begin van de tweede seizoenshelft, op 19-jarige leeftijd. Dat is eigenlijk gewoon bizar knap!

    • + 2
    • 4 mei 2026 - 14:21
    • The Wolf

      Posts: 751

      "Lijken wel ruimtepakken joh"
      Ik moest meer denken aan zo'n isolatiedeken wat mensen direct na een ongeval door hulpdiensten om krijgen.. Toto is zo bezorgd dat z'n rijders (zelfs in Miami!) onderkoeld raken...

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 14:32
    • mr.Monza

      Posts: 10.025

      Hij heeft de snelheid, het momentum, de gunfactor en is Toto's oogappel, George zal van goede huize moeten komen.

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 14:39
    • Babs

      Posts: 264

      George zal vooral einde seizoen een ander stoeltje moeten gaan vinden.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 14:54
    • F1jos

      Posts: 5.197

      De kroonprins gaat voor de prinses.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 15:25
    • snailer

      Posts: 32.641

      Russell is gewoon een betere en vooral ervarener rijder normaalgesproken. Blijkbaar passen deze auto's erg goed bij Antonelli.
      Maar op zo'n moment zullen de echt grote rijders tegen zichzelf zeggen. F*ck! Ik ga er alles aan doen om beter te zijn op banen met weinig grip mijn tekortkomingen op te lossen!
      Extreem hard werken. Samen met zijn team. Dit is het moment waar Russell moet opstaan als leider en samen met zijn team naar verbeteringen zoeken.

      Begreep dat Verstappen samen met GP in de sprint vol aan het experimenteren was om vooral de auto beter te laten functioneren.

      Dat dus. Niet plat de rondes rijden. Werken aan die groeikeurve. Ombuigen naar boven!

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 17:13
    • snailer

      Posts: 32.641

      Owww. en ik benoem even te weinig grip, omdat ik het Russell als verklaring hoorde geven in een interview. Of gelezen. Kan niet zo goed naar zijn 'Higgins' Engels luisteren. Dus meestal kies ik er niet voor naar zijn interviews te luisteren.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 17:15
  • TylaHunter

    Posts: 10.654

    George is geen slechte coureur. Evenals Jenson Button geen slechte coureur was.

    Op sommige dagen simpelweg niet te verslaan... maar de dagen dat het minder gaat... eigenlijk geluk nodig van fouten bij anderen om er nog een redelijk resultaat van te maken.

    En dan heb je een dominante auto nodig om een titel te pakken. Het lijkt erop dat die dominante auto al weg is. Nog steeds de snelste... maar niet dominant.

    En Kimi doet het goed, maar ik zie hem niet als titelfavoriet. Ik denk dat dit te veel gevraagd is voor een 19 jarige. Het zou sensationeel zijn... maar een 22 races seizoen zit vol met mogelijke breekpunten.

    Voor Piastri Baku + zomerupgrade.
    Voor Leclerc destijds Paul Ricard off all places.
    Voor Vettel Hockenheim
    Voor Hamilton ook baku in 2021...
    En ook Verstappen Barcelona (mot in het team) was gewoon een mentale breekpunt.

    De kunst is dan... hoe snel ben je daar bovenop. En is dat optijd voordat Mclaren er weer een tandje bijschroeft en de 1-2's uit gaan delen?

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 15:15
    • HarryLam

      Posts: 5.413

      Mclaren had dit niet uit handen mogen geven, en dan kimmi met mijn achterbanden zijn op, ja nooit niet........, ik zie hem als staatsgevaarlijk voor het wk.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:43

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

