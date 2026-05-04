George Russell verloor in Miami wéér het onderlinge duel van zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Terwijl de jonge Italiaan met de champagne spoot, droop Russell teleurgesteld af. Na afloop probeerde hij de moed erin te houden, en hield hij vol dat hij Antonelli echt niet onderschat.

Russell begon aan het seizoen met het gevoel dat hij de grote favoriet voor de wereldtitel was. Mercedes is het snelste team, en Russell leek als ervaren man de kar te mogen trekken bij het team. Alles leek naar wens te gaan na zijn zege in Australië, maar in de races daarna werd hij afgedroogd door Antonelli. In Miami hield de jonge Italiaan het hoofd koel, en won hij weer. Russell wist zich op zijn beurt nog naar een vierde plek te knokken.

Heeft Russell Antonelli onderschat?

De teleurstelling droop na afloop van het gezicht van Russell af. Bij Sky Sports kreeg hij de vraag of hij Antonelli misschien heeft onderschat: "Nee, zeker niet. Ik bedoel, hij is een fantastische coureur en is al exceptioneel snel sinds de eerste dag."

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1, nadat hij als junior al had aangetoond wat hij in huis had. Russell draagt dit aan als argument: "Je wint niet zomaar al die kampioenschappen als jongeling als je de snelheid niet hebt. Maar ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf en ik ben ook op dit punt geweest."

Waarom houdt Russell vertrouwen?

Russell doet zijn best om rustig te blijven, en weet dat Mercedes over twee weken met updates op zak afreist naar de Canadese Grand Prix: "Het is tot nu toe gewoon een beetje tricky, maar we hebben nog maar vier races achter de rug. Er is nog een lange weg te gaan, en ik denk dat we de situatie in de komende weken opnieuw gaan bekijken."

Na vier races heeft Russell wel een achterstand van twintig punten op zijn teamgenoot Antonelli. De jonge Italiaan staat nu op honderd WK-punten, terwijl Russell er 'slechts' tachtig achter zijn naam heeft staan.