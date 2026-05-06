Formule 1 kijkt vooruit: '2027-reglementen onder vergrootglas'

Formule 1 kijkt vooruit: '2027-reglementen onder vergrootglas'

De FIA overweegt ingrijpende aanpassingen aan de Formule 1-reglementen voor 2027. De autosportfederatie wil volgens The Race de downforce van de huidige generatie wagens verlagen, met als belangrijkste doel het energiebeheer te verbeteren én mogelijke veiligheidsrisico’s te beperken.

Uit analyses van de eerste races in 2026 is gebleken dat vooral de hoge bochtsnelheden een grote impact hebben op het energieverbruik. Hoe sneller de auto’s door de bochten gaan, hoe minder energie ze kunnen terugwinnen, wat het huidige concept onder druk zet.

FIA mikt op minder downforce na onverwachte prestaties

Volgens de FIA zijn de huidige problemen deels te wijten aan het feit dat teams betere aerodynamische prestaties hebben bereikt dan vooraf werd ingeschat. Daardoor zijn de wagens efficiënter, maar wordt het tegelijk moeilijker om energie op een consistente manier te beheren.

De federatie wil daarom gesprekken opstarten met de teams binnen het Technisch Adviescomité van de Formule 1. Daarbij wordt gekeken naar verschillende scenario’s om de downforce vanaf 2027 terug te schroeven.

Drie pistes op tafel, veiligheid als doorslaggevende factor

De voorstellen richten zich op cruciale onderdelen van de wagen, zoals de voorvleugel, vloer en sidepods. Afhankelijk van de gekozen aanpak zou de downforce met 20, 30 of zelfs 50 punten kunnen dalen.

Naast het verbeteren van het energiebeheer speelt ook veiligheid een belangrijke rol. De FIA vreest dat de steeds hogere aerodynamische belasting de banden te zwaar kan belasten. In dat geval kan de federatie, op basis van de reglementen, zelfs eenzijdig ingrijpen.

Extra aandacht voor vloerconstructie na zorgen FIA

Daarnaast wordt ook gekeken naar het voorste deel van de vloer, de zogenaamde ‘bib’. Die steekt bij de huidige auto’s opvallend ver naar voren, wat volgens de FIA risico’s kan opleveren bij incidenten waarbij wagens op elkaar worden gelanceerd.

De verwachting is dat hierover op korte termijn overleg volgt met de teams, om mogelijke aanpassingen al richting 2027 door te voeren. Grote wijzigingen aan de power unit lijken pas vanaf 2028 realistisch, waardoor de focus voorlopig volledig op aerodynamica en veiligheid ligt.

  • 919

    Posts: 4.349

    Nog meer symptoombestrijding.... Joepie....

    • + 5
    • 6 mei 2026 - 08:34
    • shakedown

      Posts: 1.784

      Voor 2027 snap ik dat wel. Grote reglement wijzigingen kun je nu niet meer doen voor 2027.

      De eerste ontwerpen voor volgend seizoen liggen al op de tekentafel, om dan nu hele grote wijzigingen door te voeren is niet mogelijk.

      Voor 2028 wel. Maar dan zullen ze voor de zomer met de eerste voorstellen moeten komen, om het zo rond de kerst in kannen en kruiken te hebben.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 08:45
    • Erwinnaar

      Posts: 5.659

      Te eigenwijs inderdaad om in te zien dat het simpeler kan, en moet. Men zou toch eens een paar stappen terug doen toen het wel goed was en geen mens vroeg hoe het nu zou moeten zijn.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 08:47
    • 919

      Posts: 4.349

      "Voor 2027 snap ik dat wel. Grote reglement wijzigingen kun je nu niet meer doen voor 2027.”

      Kan niet ligt op 't kerkhof, en wil niet ligt er naast.

      • + 3
      • 6 mei 2026 - 09:34
  • Wingleader

    Posts: 3.413

    De sport is ernstig in gevaar door de huidige regelgeving, dat begint men nu in te zien. Ze zullen terug moeten of ze willen of niet. Terug naar een auto waarmee racen mogelijk is. Het begint met de invloed van de autofabrikanten in te dammen. Ik denk dat de FIA dit ook begrijpt.

    • + 2
    • 6 mei 2026 - 09:41
  • Pietje Bell

    Posts: 34.635

    Ik schreef hier gisteren al dat ze knettergek zijn. Pak de OORZAAK aan
    en niet de gevolgen!!

    Nog even en ze gaan op het circuit ook 30 km zones aanleggen voor de veiligheid.

    • + 4
    • 6 mei 2026 - 09:48
  • Snelrondje

    Posts: 9.037

    Ondertussen zegt Dominicali dat de fans het toch niet begrijpen. Das een arrogante bewering naar klanten die voor je dienst betalen

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 11:52

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

