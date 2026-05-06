De FIA overweegt ingrijpende aanpassingen aan de Formule 1-reglementen voor 2027. De autosportfederatie wil volgens The Race de downforce van de huidige generatie wagens verlagen, met als belangrijkste doel het energiebeheer te verbeteren én mogelijke veiligheidsrisico’s te beperken.

Uit analyses van de eerste races in 2026 is gebleken dat vooral de hoge bochtsnelheden een grote impact hebben op het energieverbruik. Hoe sneller de auto’s door de bochten gaan, hoe minder energie ze kunnen terugwinnen, wat het huidige concept onder druk zet.

FIA mikt op minder downforce na onverwachte prestaties

Volgens de FIA zijn de huidige problemen deels te wijten aan het feit dat teams betere aerodynamische prestaties hebben bereikt dan vooraf werd ingeschat. Daardoor zijn de wagens efficiënter, maar wordt het tegelijk moeilijker om energie op een consistente manier te beheren.

De federatie wil daarom gesprekken opstarten met de teams binnen het Technisch Adviescomité van de Formule 1. Daarbij wordt gekeken naar verschillende scenario’s om de downforce vanaf 2027 terug te schroeven.

Drie pistes op tafel, veiligheid als doorslaggevende factor

De voorstellen richten zich op cruciale onderdelen van de wagen, zoals de voorvleugel, vloer en sidepods. Afhankelijk van de gekozen aanpak zou de downforce met 20, 30 of zelfs 50 punten kunnen dalen.

Naast het verbeteren van het energiebeheer speelt ook veiligheid een belangrijke rol. De FIA vreest dat de steeds hogere aerodynamische belasting de banden te zwaar kan belasten. In dat geval kan de federatie, op basis van de reglementen, zelfs eenzijdig ingrijpen.

Extra aandacht voor vloerconstructie na zorgen FIA

Daarnaast wordt ook gekeken naar het voorste deel van de vloer, de zogenaamde ‘bib’. Die steekt bij de huidige auto’s opvallend ver naar voren, wat volgens de FIA risico’s kan opleveren bij incidenten waarbij wagens op elkaar worden gelanceerd.

De verwachting is dat hierover op korte termijn overleg volgt met de teams, om mogelijke aanpassingen al richting 2027 door te voeren. Grote wijzigingen aan de power unit lijken pas vanaf 2028 realistisch, waardoor de focus voorlopig volledig op aerodynamica en veiligheid ligt.