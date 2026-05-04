Hadjar gedeklasseerd door Verstappen: "Enorm frustrerend"

De ontgoocheling droop ervan af bij Isack Hadjar na afloop van de Grand Prix van Miami. De jonge teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing kende een weekend om snel te vergeten en gaf na zijn crash ruiterlijk toe dat hij zelf zwaar in de fout ging.

Hadjar moest de race al vanuit de pitstraat aanvatten na zijn diskwalificatie in de kwalificatie, maar voelde tijdens de wedstrijd dat er veel meer in zat. Die hoop verdween echter abrupt na een harde crash, waarbij de Fransman zichtbaar gefrustreerd reageerde.

Hadjar hard voor zichzelf na crash

“Dit is gewoon enorm frustrerend. Ik heb de auto in de muur gezet en daarmee ook makkelijke punten weggegooid”, klonk het scherp uit de mond van Hadjar. “We hadden de snelheid, dus dit is volledig mijn verantwoordelijkheid.”

De jonge Red Bull-coureur gaf ook toe dat het moment zelf hem bijna ontglipte. “Het ging zo snel dat ik het eigenlijk niet goed kan reconstrueren. Het voelde als een zware impact en plots was het voorbij. Ik zag het totaal niet aankomen en kon de wagen niet meer onder controle houden.”

Wachten op Canada voelt als straf

De timing van de volgende race maakt het voor Hadjar niet makkelijker. “Ik wil gewoon zo snel mogelijk weer in die auto stappen. Op dit moment zou ik liefst meteen opnieuw rijden, maar nu moet ik drie weken wachten. Dat voelt echt zwaar.”

Toch trok hij ook lessen uit het moeilijke weekend. “We hebben als team én ikzelf fouten gemaakt. Het was langs beide kanten niet goed genoeg, dus we moeten samen analyseren en sterker terugkomen. Het positieve is dat de auto duidelijk competitiever is geworden. Hopelijk kunnen we dat in Canada omzetten in een goed resultaat.”

Crash Hadjar misschien nog de minste zorg

Het slechte resultaat van Hadjar in Miami is misschien nog de minste zorg voor hem zelf. In de kwalificatie op zaterdag, was de Fransman maar liefst acht tienden langzamer dan Verstappen, wat mogelijk een déjà vu oproept bij Red Bull. Nadat onder andere Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda een soortgelijke achterstand op de Nederlander opliepen, liep hun Red Bull avontuur door middel van een abrupt einde af. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.640

    Niets aan de hand. Hard blijven werken en vooral de focus op jezelf, Hadjar.

    Zodra hij focust op Verstappen dan gaat het pas echt mis.
    Heb zijn crash gezien op yt. Was gewoon een fout die betere rijders ook wel eens hebben gemaakt. Kan me Italie 2022 herinneren van Leclerc.
    EN eerder in een vt (of was het kwali?) Verstappen op Monaco,

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 16:12
    • AUDI_F1

      Posts: 3.763

      En het maken van zulke fouten als net niet meer rookie kan altijd gebeuren. Hij heeft zijn best gedaan en 100% gegeven, en zelfs meer.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:21
  • Need5Speed

    Posts: 3.770

    Waar gewerkt wordt vallen spaanders.
    De kwalificatie ging mede door de vloer de mist in, die was vast niet ontworpen om buiten de regels te vallen, daar is iets mee mis geweest.
    De pace zat er goed in in de race, dat hebben we wel anders gezien bij teamgenoten van Max.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 16:35
    • The Wolf

      Posts: 751

      waar gehakt wordt, toch?

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:47
    • Need5Speed

      Posts: 3.770

      Ze mogen allebei.
      Gehakt zal het origineel zijn maar gewerkt is waarschijnlijk populair geworden omdat het benadrukt dat men nuttig bezig is met iets dat in dat geval niets met hakken te maken heeft. Als je dit wil verbieden zet ik mijn werken in het zand ;)

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:51
    • The Wolf

      Posts: 751

      Toet, toet, boing, boing, werken en zagen

      -Gabber Piet-

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:53
    • snailer

      Posts: 32.640

      Welke teams haalde hij in? De RBR mag dan wel 4de auto zijn of mogelijk ex aequo 3de auto. Maar RBR heeft wel een flink gat geslagen. Cad, AM, RB en audi moeten absoluut flu bye inhaalacties zijn met dat verschil.

      Zeg dus niet dat de pace niet goed was, maar de verschillen tussen de achterhoede teams en de top teams was gewoon erg veel kleiner de afgelopen jaren. Dat is geen vergelijk.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:56
    • Ernie5335

      Posts: 5.827

      @The Wolf Waar gehakt wordt is het woensdag 😂

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 17:14

US Grand Prix van Miami

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

