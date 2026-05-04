De ontgoocheling droop ervan af bij Isack Hadjar na afloop van de Grand Prix van Miami. De jonge teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing kende een weekend om snel te vergeten en gaf na zijn crash ruiterlijk toe dat hij zelf zwaar in de fout ging.

Hadjar moest de race al vanuit de pitstraat aanvatten na zijn diskwalificatie in de kwalificatie, maar voelde tijdens de wedstrijd dat er veel meer in zat. Die hoop verdween echter abrupt na een harde crash, waarbij de Fransman zichtbaar gefrustreerd reageerde.

Hadjar hard voor zichzelf na crash

“Dit is gewoon enorm frustrerend. Ik heb de auto in de muur gezet en daarmee ook makkelijke punten weggegooid”, klonk het scherp uit de mond van Hadjar. “We hadden de snelheid, dus dit is volledig mijn verantwoordelijkheid.”

De jonge Red Bull-coureur gaf ook toe dat het moment zelf hem bijna ontglipte. “Het ging zo snel dat ik het eigenlijk niet goed kan reconstrueren. Het voelde als een zware impact en plots was het voorbij. Ik zag het totaal niet aankomen en kon de wagen niet meer onder controle houden.”

Wachten op Canada voelt als straf

De timing van de volgende race maakt het voor Hadjar niet makkelijker. “Ik wil gewoon zo snel mogelijk weer in die auto stappen. Op dit moment zou ik liefst meteen opnieuw rijden, maar nu moet ik drie weken wachten. Dat voelt echt zwaar.”

Toch trok hij ook lessen uit het moeilijke weekend. “We hebben als team én ikzelf fouten gemaakt. Het was langs beide kanten niet goed genoeg, dus we moeten samen analyseren en sterker terugkomen. Het positieve is dat de auto duidelijk competitiever is geworden. Hopelijk kunnen we dat in Canada omzetten in een goed resultaat.”

Crash Hadjar misschien nog de minste zorg

Het slechte resultaat van Hadjar in Miami is misschien nog de minste zorg voor hem zelf. In de kwalificatie op zaterdag, was de Fransman maar liefst acht tienden langzamer dan Verstappen, wat mogelijk een déjà vu oproept bij Red Bull. Nadat onder andere Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda een soortgelijke achterstand op de Nederlander opliepen, liep hun Red Bull avontuur door middel van een abrupt einde af.