McLaren waarschuwt Mercedes: "De kloof is gedicht"

Andrea Stella heeft zich uitgebreid uitgelaten over de richting die de Formule 1 in 2026 inslaat. De teambaas van McLaren ging tijdens een persmoment in op de impact van de nieuwe reglementen, de samenwerking met Mercedes en de ontwikkeling van zijn team. Ondanks de kritiek dat de coureur minder belangrijk zou worden, ziet Stella dat totaal anders.

Volgens de Italiaan blijft de rol van de rijder juist cruciaal, ook onder de nieuwe regels. Hij benadrukt dat het vermogen om zich aan te passen hét verschil blijft maken op het hoogste niveau.

Meer over McLaren Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

20 apr
 'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

14 apr

‘Beste rijders blijven bovendrijven’

Stella maakt korte metten met het idee dat de nieuwe regelgeving de invloed van de coureur zou verkleinen. “Topcoureurs onderscheiden zich altijd door hun aanpassingsvermogen. Ze begrijpen beter dan anderen welke factoren doorslaggevend zijn en weten daar de juiste balans in te vinden,” klinkt het. Daarbij wijst hij niet alleen naar pure snelheid, maar ook naar samenwerking binnen het team. “Het gaat net zo goed om hoe je met engineers werkt en samen oplossingen vindt om het maximale eruit te halen.”

Volgens Stella verandert de essentie van de sport dan ook niet. “De regels schuiven misschien, maar de basis blijft hetzelfde: zo laat mogelijk remmen en zo snel mogelijk door de bochten. De besten zullen altijd komen bovendrijven, ongeacht het reglement.”

‘Nieuwe MCL40 moet verschil maken’

Toch erkent Stella dat McLaren liever met de huidige regels was doorgegaan, na de opmars sinds 2023. “We hebben in een stabiel reglement juist stappen gezet en een sterke positie opgebouwd. Maar deze reset is ook een kans om te laten zien hoe volwassen we als team zijn en hoe goed we nieuwe oplossingen kunnen ontwikkelen,” legt hij uit. De seizoensstart noemt hij “wat aftastend”, maar dat maakt de uitdaging volgens hem alleen maar interessanter.

Achter de schermen ziet Stella positieve signalen, zeker in de samenwerking met Mercedes. “We wisten dat er in het begin een achterstand kon zijn als klantenteam, maar die hebben we inmiddels grotendeels weggewerkt. De ontwikkeling van onze tools en de samenwerking met Mercedes zijn duidelijk verbeterd.” De focus ligt nu op de komende races, met name in Miami en Canada, waar McLaren een fors doorontwikkelde wagen introduceert. “Tussen die races zullen we in feite een compleet nieuwe MCL40 zien. We verwachten progressie, al zal de concurrentie ongetwijfeld ook stappen zetten.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella McLaren

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.094

    McLaren en ik hadden zomaar 'n tweeling kunnen zijn....ik heb vanmorgen ook nog 'n kloof gedicht...

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 10:41
  • gridiron

    Posts: 3.369

    In de veronderstelling dat ze bij Mercedes tijdens de onvoorziene break hebben zitten slapen.

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 11:23
  • Dale U

    Posts: 1.888

    Wachten of McLaren de goede dingen heeft gedaan, afwachten of MB de goede dingen heeft gedaan, we gaan ut zien, afwachten of Miami de goede weerspiegeling geeft, mss geeft Canada wel een ander beeld.

    • + 2
    • 26 apr 2026 - 11:40
  • Stillewerise

    Posts: 48

    Hebben we gezien in japan. Werden aan puin gereden door een 19 jarige 😂

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 12:26

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

