Andrea Stella heeft zich uitgebreid uitgelaten over de richting die de Formule 1 in 2026 inslaat. De teambaas van McLaren ging tijdens een persmoment in op de impact van de nieuwe reglementen, de samenwerking met Mercedes en de ontwikkeling van zijn team. Ondanks de kritiek dat de coureur minder belangrijk zou worden, ziet Stella dat totaal anders.

Volgens de Italiaan blijft de rol van de rijder juist cruciaal, ook onder de nieuwe regels. Hij benadrukt dat het vermogen om zich aan te passen hét verschil blijft maken op het hoogste niveau.

‘Beste rijders blijven bovendrijven’

Stella maakt korte metten met het idee dat de nieuwe regelgeving de invloed van de coureur zou verkleinen. “Topcoureurs onderscheiden zich altijd door hun aanpassingsvermogen. Ze begrijpen beter dan anderen welke factoren doorslaggevend zijn en weten daar de juiste balans in te vinden,” klinkt het. Daarbij wijst hij niet alleen naar pure snelheid, maar ook naar samenwerking binnen het team. “Het gaat net zo goed om hoe je met engineers werkt en samen oplossingen vindt om het maximale eruit te halen.”

Volgens Stella verandert de essentie van de sport dan ook niet. “De regels schuiven misschien, maar de basis blijft hetzelfde: zo laat mogelijk remmen en zo snel mogelijk door de bochten. De besten zullen altijd komen bovendrijven, ongeacht het reglement.”

‘Nieuwe MCL40 moet verschil maken’

Toch erkent Stella dat McLaren liever met de huidige regels was doorgegaan, na de opmars sinds 2023. “We hebben in een stabiel reglement juist stappen gezet en een sterke positie opgebouwd. Maar deze reset is ook een kans om te laten zien hoe volwassen we als team zijn en hoe goed we nieuwe oplossingen kunnen ontwikkelen,” legt hij uit. De seizoensstart noemt hij “wat aftastend”, maar dat maakt de uitdaging volgens hem alleen maar interessanter.

Achter de schermen ziet Stella positieve signalen, zeker in de samenwerking met Mercedes. “We wisten dat er in het begin een achterstand kon zijn als klantenteam, maar die hebben we inmiddels grotendeels weggewerkt. De ontwikkeling van onze tools en de samenwerking met Mercedes zijn duidelijk verbeterd.” De focus ligt nu op de komende races, met name in Miami en Canada, waar McLaren een fors doorontwikkelde wagen introduceert. “Tussen die races zullen we in feite een compleet nieuwe MCL40 zien. We verwachten progressie, al zal de concurrentie ongetwijfeld ook stappen zetten.”