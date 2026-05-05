Mercedes-teambaas Toto Wolff staat bekend als één van de weinige voorstanders van de nieuwe F1-regels. In Miami werd er voor het eerst met de aangepaste regels gereden, en Wolff genoot van de race. Hij is van mening dat de kritische fans zich nu moeten verstoppen.

In de Formule 1 gelden dit jaar nieuwe motorische regels, en die zorgden in de eerste raceweekenden van het jaar voor veel frustratie. Veel coureurs waren niet tevreden, en ook fans waren kritisch. De coureurs konden immers niet voluit pushen, en werden soms zelfs afgeremd door hun batterijen. De FIA en de F1-top besloten in te grijpen, en er werden kleine veranderingen doorgevoerd. In Miami golden die regels voor het eerst, en de fans kregen een spectaculaire race voorgeschoteld.

Hoe kijkt Wolff naar de kritiek?

Mercedes-teambaas Wolff heeft ook genoten en in gesprek met de internationale media haalde hij uit naar de critici: "Nou ja, als er nog iemand is die kritiek heeft op deze race, dan kan hij zich maar beter verstoppen. Nu is het circuit in Miami natuurlijk wel iets makkelijker als je kijkt naar het energiemanagement, maar je hebt goede races en je hebt slechte races. Ik vind dat dit een geweldig visitekaartje voor de Formule 1 was."

De gevolgen voor Mercedes

Voor de fans was het leuk om naar te kijken, ook omdat de strijd om de zege spannender is geworden. Mercedes is niet langer de alleenheerser: "Als we het hebben over de pikorde, dan houden wij nog steeds vast aan die eerste plek. Maar de McLarens hebben een grote stap gezet en Red Bull zat er op pure pace ook uitstekend bij in de kwalificatie. Ik denk alleen dat de strategie tijdens de race niet helemaal lekker uitpakte voor ze."

Wolff weet dan ook dat er werk aan de winkel is voor Mercedes: "In dat opzicht was deze race niet makkelijk voor ons. We moeten ons blijven ontwikkelen, want dit seizoen wordt een echte ontwikkelingsstrijd. We moeten afwachten hoe onze updates het gaan doen bij de volgende race in Montreal."