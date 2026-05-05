Wolff haalt uit naar kritische F1-fans: "Kunnen zich beter verstoppen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff staat bekend als één van de weinige voorstanders van de nieuwe F1-regels. In Miami werd er voor het eerst met de aangepaste regels gereden, en Wolff genoot van de race. Hij is van mening dat de kritische fans zich nu moeten verstoppen.

In de Formule 1 gelden dit jaar nieuwe motorische regels, en die zorgden in de eerste raceweekenden van het jaar voor veel frustratie. Veel coureurs waren niet tevreden, en ook fans waren kritisch. De coureurs konden immers niet voluit pushen, en werden soms zelfs afgeremd door hun batterijen. De FIA en de F1-top besloten in te grijpen, en er werden kleine veranderingen doorgevoerd. In Miami golden die regels voor het eerst, en de fans kregen een spectaculaire race voorgeschoteld.

Hoe kijkt Wolff naar de kritiek?

Mercedes-teambaas Wolff heeft ook genoten en in gesprek met de internationale media haalde hij uit naar de critici: "Nou ja, als er nog iemand is die kritiek heeft op deze race, dan kan hij zich maar beter verstoppen. Nu is het circuit in Miami natuurlijk wel iets makkelijker als je kijkt naar het energiemanagement, maar je hebt goede races en je hebt slechte races. Ik vind dat dit een geweldig visitekaartje voor de Formule 1 was."

De gevolgen voor Mercedes

Voor de fans was het leuk om naar te kijken, ook omdat de strijd om de zege spannender is geworden. Mercedes is niet langer de alleenheerser: "Als we het hebben over de pikorde, dan houden wij nog steeds vast aan die eerste plek. Maar de McLarens hebben een grote stap gezet en Red Bull zat er op pure pace ook uitstekend bij in de kwalificatie. Ik denk alleen dat de strategie tijdens de race niet helemaal lekker uitpakte voor ze."

Wolff weet dan ook dat er werk aan de winkel is voor Mercedes: "In dat opzicht was deze race niet makkelijk voor ons. We moeten ons blijven ontwikkelen, want dit seizoen wordt een echte ontwikkelingsstrijd. We moeten afwachten hoe onze updates het gaan doen bij de volgende race in Montreal."

  • Rimmer

    Posts: 13.274

    Ik wil wat zeggen.
    (op fluistertoon) “Is Toto al weg?”

    • + 7
    • 5 mei 2026 - 10:09
  • NicoS

    Posts: 20.686

    Dit was de eerste race van het seizoen waar ik mij niet heb zitten ergeren, en was het zeker een stuk beter dan de eerste drie races.
    Er was strijd, en de coureurs konden voor mijn gevoel wat meer pushen. De fake inhaal actie’s waren een stuk minder, dus zeker een stap in de goede richting.
    Maarrrrr, ik wil het eerst nog aanzien als we straks op Barcelona, Spa en Monza komen, of het dan nog steeds het aankijken waard zal zijn.
    Eén zwaluw maakt voor mij nog geen zomer….
    Dus Toto, juich nog niet te vroeg.

    • + 6
    • 5 mei 2026 - 10:18
    • beerkuh

      Posts: 3.814

      hij preekt voor eigen parochie, en ja het was ook beter als de vorige versies alleen de layout van Miami ligt de huidige stofzuigers wellicht beter ! ik voorpel idd dat Barcelona , Monza Spa wederom niet om aan te gluren zullen zijn , Zandvoort daarentegen zal net als Miami interersant kunnen worden , hoe dan ook ik blijf het allemaal kunstmatig vinden wat de heren er ook over zeggen

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 10:42
    • NicoS

      Posts: 20.686

      Uiteraard preekt Toto voor eigen parochie, dat doen ze allemaal.
      Het typeert wel de arrogantie van Toto dat iedereen het maar goed moet vinden, dat bepaalt men zelf wel.
      De coureurs zijn nog steeds van mening dat het allemaal nog een stuk beter moet en kan, en die geloof ik eerder dan iemand die de miljoenen aan het tellen is op z’n bankrekening, en dat ook z’n enige doel is. De sport zelf zal hem verder een zorg zijn.

      • + 3
      • 5 mei 2026 - 10:57
    • Mrduplex

      Posts: 1.738

      Dit is het lijstje,van oplaadlimieten in de kwalificatie,
      dus ben zeker benieuwd naar Canada: Monaco 9
      Hongarije 9
      Singapore 9
      Azerbeidzjan 8,5
      Mexico 8,5
      Miami 8
      België 8
      Spanje 8
      Verenigde Staten 8
      Qatar 8
      Groot-Brittannië 7,5
      Nederland 7,5
      Barcelona 7
      Abu Dhabi 7
      Brazilië 6,5
      Canada 6
      Oostenrijk 6
      Las Vegas 6
      Italië 5

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 11:35
  • jd2000

    Posts: 7.688

    Wolff vindt het goed, dus dat is de maatstaf. Het is de arrogantie ten top. Een paar teambazen, Domenicali en ome Ben vinden het goed, dus dan moet iedereen het goed vinden. Met deze hooghartige houding ga je uiteindelijk jezelf in de voet schieten.

    • + 6
    • 5 mei 2026 - 10:38
    • The Wolf

      Posts: 766

      Wolff; "Ik kan de fans poep laten eten, zolang ik maar blijf volhouden dat het chocolade is.."

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 10:45
  • 919

    Posts: 4.344

    Er was niets spectaculairs aan, ik heb bij geen enkele 'inhaalactie' nog een warm gevoel, zoals het eerder al omschreven is, er wordt niet ingehaald, het zijn slechts positie wisselingen. Waar is mens en machine gebleven die het uiterste er uit halen? Niet meer in de Formule 1.

    • + 4
    • 5 mei 2026 - 10:44
    • Pietje Bell

      Posts: 34.612

      Drom schreef ik na de race ook sarcastisch dat ik waanzinnig had genoten van de vele inhaalacties.
      Meen dat het Lando was die zei dat je het ene rondje normaal kon rijden en inhalen, maar je dat het volgende rondje moest bekopen omdat je dan de accu constant op moest laden en dat op een circuit als Miami.
      Op "normale" circuits is het gewoon weer elk rondje opladen waar het kan en nog meer fake inhaalacties.

      • + 4
      • 5 mei 2026 - 12:17
  • Larry Perkins

    Posts: 64.770

    De race was beter dan de vorige races, maar Toffe Toto moet niet vergeten dat F1-volgers anders naar een GP kijken dan hij. Met Antonelli aan kop was het voor hem sowieso een stuk spannender dan voor derden, want zou zijn jongeling het volhouden geen fouten te maken en op het laatst kwamen ook de track limits nog in het spel.

    Voor Wolff gaat het vooral om de winst, F1-volgers gaat het daarbij ook vooral om het echte racen.
    Kortom, de Oostenrijker kan beter aan de F1-volgers overlaten wat de F1-volgers ervan moeten vinden...

    • + 4
    • 5 mei 2026 - 10:54
    • 919

      Posts: 4.344

      'The DOW is over 50.000!!!' vibes van deze man.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 11:28
  • Aajd Flupke

    Posts: 154

    Heeft Toto vroeger bij WC eend gewerkt? Dan was die uitspraak zeker van hem afkomstig: "wij van WC eend..."

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 11:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.175

    Ik moet zeggen dat ik op het puntje van mijn stoel heb gezeten tijdens de laatste 10 ronden.
    Hoewel het nog niet is hoe het zou moeten zijn was het wèl spannend.

    Vorig seizoen waren er races bij waar de spanning ver te zoeken was, dus met voluit racen kan het ook bijzonder saai zijn.

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 14:55
    • Larry Perkins

      Posts: 64.770

      "Ik moet zeggen dat ik op het puntje van mijn stoel heb gezeten tijdens de laatste 10 ronden."

      Had je de rest van de stoel alweer onder gezeken, incontinente hordelopert?

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 15:11

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

