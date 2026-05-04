Max Verstappen heeft weer wat kleur op de wangen na de verreden Grand Prix in Miami. In de Amerikaanse race - gewonnen door Andrea Kimi Antonelli - kon de Nederlander zich weer meten in de top van het Formule 1-veld, waar bovendien positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Op het oog zaten de topteams dichter bij elkaar en konden coureurs weer pushen in de kwalificatie, wat alleen maar ten gunste is van de sport.

Na de invoering van de huidige auto's onder het bewind van het veelbesproken 2026-reglement, leek de Formule 1 dood en begraven. Kijkcijfers daalden, het racen was niet om aan te zien en het gros van de coureurs - waaronder Verstappen die zelfs met een sabbatical dreigde - oogden in zeer ontevreden stemming.

Lage superclipping een glimp van hoop

Na lang wikken en wegen, besloot de FIA dan toch om de ontevreden rijders voor een deel tegemoet te komen. Het superclippen werd verlaagd zodat de topsnelheid minder werd, maar de coureur niet meer hoefde op te laden in bochten waar hij in het verleden vol kon uit accelereren.

Hierom deed de koningsklasse, in tegenstelling tot de eerste drie weekenden, weer wat denken aan voorgaande jaren. Coureurs kunnen - in ieder geval weer in de kwalificatie - weer gas geven, wat de kijker thuis zal bekoren.

Daarnaast hebben ook de teams het vermaak een grote dienst bewezen. De updates van McLaren en Ferrari hebben de kloof met Mercedes - wat de eerste drie races met overmacht won - voor een deel gedicht wat de nodige actie op de baan opleverde. Ondanks het feit dat Antonelli ook in Miami won, werd het vuur meer aan de schenen gelegd van de zilverpijlen.

Verstappen vindt weer de weg omhoog

Daaraan toevoegend zorgden Verstappen en Red Bull Racing eveneens voor een vermakelijke race. De Nederlander - die in de eerste drie races nergens te bekennen was - greep een plek op de eerste startrij en kon zich na een spin in de eerste ronde, terugvechten naar het middenveld. De kleur op de wangen van de viervoudig wereldkampioen na afloop, verraadden enigszins dat hij en zijn team weer aan het opkrabbelen zijn.

Volgende week hervat het F1-circus zich wederom in Noord-Amerika als de koningsklasse van de autosport arriveert in Canada, een totaal ander circuit dan Miami. Wederom een mooie test om te kijken of de sport daadwerkelijk in de goede richting is.