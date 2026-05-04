Analyse: Formule 1 weer in goede handen, mede dankzij Verstappen

Max Verstappen heeft weer wat kleur op de wangen na de verreden Grand Prix in Miami. In de Amerikaanse race - gewonnen door Andrea Kimi Antonelli - kon de Nederlander zich weer meten in de top van het Formule 1-veld, waar bovendien positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Op het oog zaten de topteams dichter bij elkaar en konden coureurs weer pushen in de kwalificatie, wat alleen maar ten gunste is van de sport. 

Na de invoering van de huidige auto's onder het bewind van het veelbesproken 2026-reglement, leek de Formule 1 dood en begraven. Kijkcijfers daalden, het racen was niet om aan te zien en het gros van de coureurs - waaronder Verstappen die zelfs met een sabbatical dreigde - oogden in zeer ontevreden stemming. 

Lage superclipping een glimp van hoop

Na lang wikken en wegen, besloot de FIA dan toch om de ontevreden rijders voor een deel tegemoet te komen. Het superclippen werd verlaagd zodat de topsnelheid minder werd, maar de coureur niet meer hoefde op te laden in bochten waar hij in het verleden vol kon uit accelereren. 

Hierom deed de koningsklasse, in tegenstelling tot de eerste drie weekenden, weer wat denken aan voorgaande jaren. Coureurs kunnen - in ieder geval weer in de kwalificatie - weer gas geven, wat de kijker thuis zal bekoren. 

Daarnaast hebben ook de teams het vermaak een grote dienst bewezen. De updates van McLaren en Ferrari hebben de kloof met Mercedes - wat de eerste drie races met overmacht won - voor een deel gedicht wat de nodige actie op de baan opleverde. Ondanks het feit dat Antonelli ook in Miami won, werd het vuur meer aan de schenen gelegd van de zilverpijlen. 

Verstappen vindt weer de weg omhoog

Daaraan toevoegend zorgden Verstappen en Red Bull Racing eveneens voor een vermakelijke race. De Nederlander - die in de eerste drie races nergens te bekennen was - greep een plek op de eerste startrij en kon zich na een spin in de eerste ronde, terugvechten naar het middenveld. De kleur op de wangen van de viervoudig wereldkampioen na afloop, verraadden enigszins dat hij en zijn team weer aan het opkrabbelen zijn. 

Volgende week hervat het F1-circus zich wederom in Noord-Amerika als de koningsklasse van de autosport arriveert in Canada, een totaal ander circuit dan Miami. Wederom een mooie test om te kijken of de sport daadwerkelijk in de goede richting is.

NicoS

Posts: 20.674

  • NicoS

    Posts: 20.674

    Volgende week??

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 12:13
    • Joeppp

      Posts: 8.536

      Ja, er schijnt onweer aan te komen en ze hebben de race vervroegd...

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 12:20
  • schwantz34

    Posts: 41.979

    Zodra het weer een beetje op racen begint te lijken zoals dit weekend komt Max (mede dankzij goeie updates aan de auto) meteen bovendrijven!

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 12:13
  • NicoS

    Posts: 20.674

    Ik vind het nog te vroeg voor om te zeggen dat de F1 weer “gezond” is, ik moet dat nog zien op echte circuits….

    • + 2
    • 4 mei 2026 - 12:15
    • Larry Perkins

      Posts: 64.740

      Ik ook, Max had het niet voor niets over (slechts) een 'kietel'.
      En er gaan al verhalen dat zelfs 2027 voor de fabrikanten te vroeg komt om de F1 echt weer “gezond” te maken...

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 12:34
  • Larry Perkins

    Posts: 64.740

    "... en kon zich na een spin in de eerste ronde, terugvechten naar het middenveld."

    Welke race heeft de schrijvert zitten kijken?
    Kenmerkende aan Miami was juist dat Verstappen voor het eerst het middenveld weer achter zich liet...

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 12:30
  • shakedown

    Posts: 1.781

    Het is en blijft jo-jo-en.

    Was het echt een race? Nee dat zeker niet. Daarvoor is het veel te kunstmatig. Inhaal acties die lukken en binnen 1 seconde na inhalen standen want energie is op.

    Was het aan te gluren? Zeker wel. De eerste GP van het jaar waarbij ik zeker 75% van de tijd heb gekeken.

    Ik blijf erbij dat dit geen racen is. Het pure F1 is er niet. Ik mis het extreme, op het randje, spanning.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 12:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
