Norris genoot op de Nürburgring: "Heb ook naar Verstappen gekeken"

Lando Norris heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van Miami van een andere kant laten zien. De McLaren-coureur dook namelijk de Nürburgring op voor een bandentest en greep meteen zijn kans om de legendarische Nordschleife zelf te ervaren. Dat bleek een schot in de roos.

McLaren werkte eerder deze maand samen met Pirelli een tweedaagse test af op de Nürburgring. Rondom die test doken er al beelden op van Norris, die in een straatauto van het team over de iconische baan reed. Voor de Brit was het zijn eerste kennismaking met de beruchte ‘Groene Hel’.

‘Het leukste wat ik dit jaar heb gedaan’

Die eerste ervaring maakte meteen indruk op Norris. “Eerlijk? Dit is zonder twijfel het leukste wat ik dit jaar heb gedaan”, klinkt het enthousiast. “Het was gewoon geweldig. Je kent het circuit natuurlijk van de simulator, maar in het echt is het nog zoveel indrukwekkender.”

“Iedereen wil hier ooit rijden, of je nu coureur bent of niet. Het is zo’n unieke baan. Ik voelde me echt bevoorrecht. In een McLaren is het tegelijk spannend en fantastisch, maar eigenlijk kun je hier met elke auto plezier hebben.”

Blik op Verstappen en respect voor Nordschleife

Om zich voor te bereiden, dook Norris diep in de materie. “Ik heb veel onboardbeelden bekeken en ook de NLS-races gevolgd waar Max aan meedeed. Dan krijg je toch een beter beeld van wat je kunt verwachten. Maar om het uiteindelijk zelf te rijden, dat overtreft alles.”

Een officiële race op de Nordschleife zit er voorlopig nog niet in voor Norris, al sluit hij niets uit. “Ik moet eerst nog een licentie halen als ik daar wil racen, net zoals Max dat heeft gedaan. Maar ik ga de 24 uur zeker volgen en hem in de gaten houden. Ik heb veel respect voor hem en het is geweldig om te zien hoe hij daar strijdt.”

Tot slot stond Norris stil bij het dodelijke ongeval van Juha Miettinen tijdens een kwalificatierace. “Het blijft een gevaarlijk circuit en het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar dit soort dingen kunnen helaas overal in de autosport gebeuren. Dat maakt het niet minder pijnlijk, maar het hoort bij de sport. De 24 uur van de Nürburgring blijft voor mij wel één van de mooiste races die er is.”

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.463
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

