Lando Norris heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van Miami van een andere kant laten zien. De McLaren-coureur dook namelijk de Nürburgring op voor een bandentest en greep meteen zijn kans om de legendarische Nordschleife zelf te ervaren. Dat bleek een schot in de roos.

McLaren werkte eerder deze maand samen met Pirelli een tweedaagse test af op de Nürburgring. Rondom die test doken er al beelden op van Norris, die in een straatauto van het team over de iconische baan reed. Voor de Brit was het zijn eerste kennismaking met de beruchte ‘Groene Hel’.

‘Het leukste wat ik dit jaar heb gedaan’

Die eerste ervaring maakte meteen indruk op Norris. “Eerlijk? Dit is zonder twijfel het leukste wat ik dit jaar heb gedaan”, klinkt het enthousiast. “Het was gewoon geweldig. Je kent het circuit natuurlijk van de simulator, maar in het echt is het nog zoveel indrukwekkender.”

“Iedereen wil hier ooit rijden, of je nu coureur bent of niet. Het is zo’n unieke baan. Ik voelde me echt bevoorrecht. In een McLaren is het tegelijk spannend en fantastisch, maar eigenlijk kun je hier met elke auto plezier hebben.”

Blik op Verstappen en respect voor Nordschleife

Om zich voor te bereiden, dook Norris diep in de materie. “Ik heb veel onboardbeelden bekeken en ook de NLS-races gevolgd waar Max aan meedeed. Dan krijg je toch een beter beeld van wat je kunt verwachten. Maar om het uiteindelijk zelf te rijden, dat overtreft alles.”

Een officiële race op de Nordschleife zit er voorlopig nog niet in voor Norris, al sluit hij niets uit. “Ik moet eerst nog een licentie halen als ik daar wil racen, net zoals Max dat heeft gedaan. Maar ik ga de 24 uur zeker volgen en hem in de gaten houden. Ik heb veel respect voor hem en het is geweldig om te zien hoe hij daar strijdt.”

Tot slot stond Norris stil bij het dodelijke ongeval van Juha Miettinen tijdens een kwalificatierace. “Het blijft een gevaarlijk circuit en het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar dit soort dingen kunnen helaas overal in de autosport gebeuren. Dat maakt het niet minder pijnlijk, maar het hoort bij de sport. De 24 uur van de Nürburgring blijft voor mij wel één van de mooiste races die er is.”