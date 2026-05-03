user icon
icon

Hill schat het somber in: "Russell wordt daar depressief van..."

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hill schat het somber in: "Russell wordt daar depressief van..."

Damon Hill acht de kansen van George Russell steeds moeizamer in. De Brit loopt het hele weekend al achter de feiten aan en start in Miami als vijfde, terwijl zijn teamgenoot Kimi Antonelli opnieuw vanaf pole position mag starten. 

Russell begon erg sterk aan dit seizoen met een overwinning in Australië, maar langzaamaan lijkt Antonelli de overhand te krijgen van de twee Mercedes-coureurs. De Brit kijkt tegen een achterstand aan van zeven punten ten opzichte van zijn teamgenoot.

Meer over George Russell Mercedes in de problemen: Antonelli en Russell missen mogelijk sprintkwalificatie in Miami

Mercedes in de problemen: Antonelli en Russell missen mogelijk sprintkwalificatie in Miami

1 mei
 Russell wil minder invloed vanuit coureurs: "F1 en FIA zijn geen idioten"

Russell wil minder invloed vanuit coureurs: "F1 en FIA zijn geen idioten"

2 mei

Lastige situatie voor Russell

Hill schat het somber in voor Russell. Dat vertelt hij aan BBC Radio 5 Sports Extra. "Het begint een lastige situatie te worden voor George, hè? Dit is nu alweer een flink aantal races waarin Kimi het goed doet vooraan, terwijl George, weet je, een paar keer zei: 'Oké, we hebben hier en daar wat pech gehad'. Maar Kimi heeft zijn ritme gevonden. Hij is echt helemaal terug." De Italiaan heeft dit seizoen al twee keer gewonnen en is een keer als tweede geëindigd. Antonelli start in Miami opnieuw vooraan.

Toch rijdt Russell hier wat sterker dan zijn teamgenoot, aldus Hill. "Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk, want hij heeft ronden gereden op dit circuit en tijdens deze racemetingen die uitzonderlijk goed zijn, en marginaal beter dan die van zijn teamgenoot." In de sprintrace eindigde Russell als vierde en Antonelli door een penalty als zesde.

Russell wordt er depressief van

Hill ziet een sombere Russell en denkt dat hij aardig depressief wordt van de prestaties van zijn teamgenoot. "Ik denk dat George vanavond (Zaterdag na de kwalificatie, red.) een ietwat depressieve coureur is. Kimi Antonelli, dit is een coureur waarin het team, Toto, heeft geïnvesteerd. Er werden hoge verwachtingen van hem gesteld en hij maakt die nu zeker waar." De race is vervroegd waardoor Antonelli zich eerder mag laten zien. 

skibeest

Posts: 2.055

En de hele wereld wordt depressief van Russel

  • 13
  • 3 mei 2026 - 12:55
F1 Nieuws George Russell Damon Hill Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Miami 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 2.055

    En de hele wereld wordt depressief van Russel

    • + 9
    • 3 mei 2026 - 12:55
  • Skoda F1

    Posts: 755

    Fingers Crossed!

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 12:58
  • snailer

    Posts: 32.617

    Hill baalt als een stekker. De door hem als 'minstens even goed' gepromote Russell heeft het erg zwaar tegen Antonelli.

    Verrast mij ook best. Maar ik denk echt dat het komt omdat er amper echt te racen is met deze dingen. Het is meer bedienen geblazen en dat is een voordeel voor de jonge generatie, de sim race generatie.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 13:02
    • Skoda F1

      Posts: 755

      De Nintendo Gen..

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 13:04
    • snailer

      Posts: 32.617

      Precies. Het is nog de enige manier voor rijders om te oefenen. EN zelfs uit denk treure te oefenen.
      In het echie moet men de ronde afmaken, aanpassen en weer proberen, etc. Met de sim. afbreken. andere setting. proberen.
      Desnoods 100 keer

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 13:09
  • hupholland

    Posts: 9.862

    Piastri, Bottas, Webber en zelfs Perez, ze hebben allemaal hun kopman wel eens onder druk gezet in de eerste 4 a 5 races. Vorig jaar was Antonelli ook sterk in Miami en pakte hij daar zelfs zn eerste (sprint)pole. Vooralsnog heeft Russell dit weekend 1 puntje meer gepakt. Ik denk dat de druk dit weekend meer bij Antonelli ligt, Russell moet hier gewoon de schade beperken, zijn tijd komt wel weer, iig tov Antonelli. Hoe dan ook goed nieuws voor de achtervolgers dat Russell niet al een enorm gat heeft getrokken, dat is toch degene die dit jaar zn kans zou moeten grijpen. Als het dit jaar niet lukt, wanneer dan wel? Vooralsnog zit ie nog wel goed op het Norris schema van vorig jaar, maar ik denk dat die toch ook liever wat overtuigender kampioen was geworden.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 13:10

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.100
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar