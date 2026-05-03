Damon Hill acht de kansen van George Russell steeds moeizamer in. De Brit loopt het hele weekend al achter de feiten aan en start in Miami als vijfde, terwijl zijn teamgenoot Kimi Antonelli opnieuw vanaf pole position mag starten.

Russell begon erg sterk aan dit seizoen met een overwinning in Australië, maar langzaamaan lijkt Antonelli de overhand te krijgen van de twee Mercedes-coureurs. De Brit kijkt tegen een achterstand aan van zeven punten ten opzichte van zijn teamgenoot.

Lastige situatie voor Russell

Hill schat het somber in voor Russell. Dat vertelt hij aan BBC Radio 5 Sports Extra. "Het begint een lastige situatie te worden voor George, hè? Dit is nu alweer een flink aantal races waarin Kimi het goed doet vooraan, terwijl George, weet je, een paar keer zei: 'Oké, we hebben hier en daar wat pech gehad'. Maar Kimi heeft zijn ritme gevonden. Hij is echt helemaal terug." De Italiaan heeft dit seizoen al twee keer gewonnen en is een keer als tweede geëindigd. Antonelli start in Miami opnieuw vooraan.

Toch rijdt Russell hier wat sterker dan zijn teamgenoot, aldus Hill. "Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk, want hij heeft ronden gereden op dit circuit en tijdens deze racemetingen die uitzonderlijk goed zijn, en marginaal beter dan die van zijn teamgenoot." In de sprintrace eindigde Russell als vierde en Antonelli door een penalty als zesde.

Russell wordt er depressief van

Hill ziet een sombere Russell en denkt dat hij aardig depressief wordt van de prestaties van zijn teamgenoot. "Ik denk dat George vanavond (Zaterdag na de kwalificatie, red.) een ietwat depressieve coureur is. Kimi Antonelli, dit is een coureur waarin het team, Toto, heeft geïnvesteerd. Er werden hoge verwachtingen van hem gesteld en hij maakt die nu zeker waar." De race is vervroegd waardoor Antonelli zich eerder mag laten zien.