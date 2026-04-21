De Formule 1-teams en de coureurs komen mogelijk in de problemen in Italië. Volgens verhalen in de Italiaanse pers is de fiscus een onderzoek gestart naar de coureurs en het F1-personeel, wat ervoor kan zorgen dat ze met terugwerkende kracht belasting moeten betalen over de races die ze in het land hebben gereden.

De Formule 1 heeft sinds 2020 op drie Italiaanse circuits gereden: Mugello, Imola en Monza. Dit jaar staat alleen het laatstgenoemde circuit nog op de agenda, maar mogelijk kunnen de races de coureurs veel geld gaan kosten. Volgens de in Bologna gevestigde krant Il Resto del Carlino is de lokale afdeling van de Guardia di Finanza (de financiële recherche) een onderzoek gestart naar de teams en de coureurs.

Wat is er aan de hand?

Ze onderzoeken namelijk of er op correcte wijze belasting is betaald over de inkomsten die zijn gegenereerd tijdens de raceweekenden op Italiaans grondgebied. Volgens de wet in Italië zijn sporters die deelnemen aan sportevenementen in het land verplicht om belasting te betalen over de inkomsten die ze daar hebben verdiend.

Aangezien de handhaving van deze wet inconsistent is geweest, meldt Il Resto del Carlino nu dat de advocaat Alessandro Mei een grondig onderzoek is gestart. In principe gaat het om alle sporters, maar de Formule 1 vormt het middelpunt van dit onderzoek.

Wat gaat er nu gebeuren?

Volgens de krant wordt er gesteld dat de teams geen belasting hebben ingehouden op de salarissen van de coureurs tijdens de races op Italiaans grondgebied. Naar verluidt zou de lokale Rekenkamer de afdelingen in Lombardije, Emilia-Romagna en Toscane hebben opgedragen om een onderzoek te openen. In deze provincies werden in de afgelopen jaren de Grands Prix verreden. Volgens Il Resto del Carlino loopt er op strafrechtelijk gebied momenteel nog geen onderzoek naar de teams en coureurs.

In Italië speelt dit onderwerp al veel langer, want in 2020 werd het al in het parlement besproken. Wat de gevolgen kunnen zijn voor de teams en coureurs, is nog niet helemaal duidelijk.