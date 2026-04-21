user icon
icon

Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De Formule 1-teams en de coureurs komen mogelijk in de problemen in Italië. Volgens verhalen in de Italiaanse pers is de fiscus een onderzoek gestart naar de coureurs en het F1-personeel, wat ervoor kan zorgen dat ze met terugwerkende kracht belasting moeten betalen over de races die ze in het land hebben gereden.

De Formule 1 heeft sinds 2020 op drie Italiaanse circuits gereden: Mugello, Imola en Monza. Dit jaar staat alleen het laatstgenoemde circuit nog op de agenda, maar mogelijk kunnen de races de coureurs veel geld gaan kosten. Volgens de in Bologna gevestigde krant Il Resto del Carlino is de lokale afdeling van de Guardia di Finanza (de financiële recherche) een onderzoek gestart naar de teams en de coureurs.

Wat is er aan de hand?

Ze onderzoeken namelijk of er op correcte wijze belasting is betaald over de inkomsten die zijn gegenereerd tijdens de raceweekenden op Italiaans grondgebied. Volgens de wet in Italië zijn sporters die deelnemen aan sportevenementen in het land verplicht om belasting te betalen over de inkomsten die ze daar hebben verdiend. 

Aangezien de handhaving van deze wet inconsistent is geweest, meldt Il Resto del Carlino nu dat de advocaat Alessandro Mei een grondig onderzoek is gestart. In principe gaat het om alle sporters, maar de Formule 1 vormt het middelpunt van dit onderzoek.

Wat gaat er nu gebeuren?

Volgens de krant wordt er gesteld dat de teams geen belasting hebben ingehouden op de salarissen van de coureurs tijdens de races op Italiaans grondgebied. Naar verluidt zou de lokale Rekenkamer de afdelingen in Lombardije, Emilia-Romagna en Toscane hebben opgedragen om een onderzoek te openen. In deze provincies werden in de afgelopen jaren de Grands Prix verreden. Volgens Il Resto del Carlino loopt er op strafrechtelijk gebied momenteel nog geen onderzoek naar de teams en coureurs.

In Italië speelt dit onderwerp al veel langer, want in 2020 werd het al in het parlement besproken. Wat de gevolgen kunnen zijn voor de teams en coureurs, is nog niet helemaal duidelijk.

F1 Nieuws GP Italië 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.710

    Het kan er weleens voor zorgen dat er dit jaar niet in Italië wordt gereden.

    • + 1
    • 21 apr 2026 - 10:55
    • pixel

      Posts: 786

      Alsof dat de FIA en FOM heel slecht uit zou komen met de huidige motoren. Nu nog een excuus voor Baku verzinnen.

      • + 1
      • 21 apr 2026 - 11:31
  f(1)orum

    Posts: 10.005

    "Ok. Ok. We are coming in to pay the taxes!"
    "No. No. Stay out! Stay out!"
    "Ok. Ok. But my letterbox is full of tax reminders!"
    "It must be the tax reminders....."
    "Ok. Ok. But how much do we have to pay!"
    "We arrrrre checking......."

    • + 6
    • 21 apr 2026 - 11:13
  • Pietje Bell

    Posts: 34.401

    Er was eergisteren nog meer nieuws te zien op TG1 in Italië.
    TG1 staat voor Telegiornale 1 en is het belangrijkste nieuwsprogramma van de Italiaanse
    publieke omroep RAI.
    Het wordt uitgezonden op Rai 1, het eerste en belangrijkste kanaal van de RAI.
    Het is een van de meest bekeken nieuwsuitzendingen in Italië.

    Heb de uitzending met Clidio in het Nederlands laten ondertitelen. Over welke F1 coureur
    zou dit gaan?

    imgur.com/zolrI6Q

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 11:38
    • Pietje Bell

      Posts: 34.401

      Heb de video bewerkt met een Engelse vertaling en een Engelse voice over .

      imgur.com/HVeSnDu

      Het blijkt gisteren op de Italiaanse publieke omroep Rai in het nieuws te zijn geweest. Men schijnt die club al maanden in de gaten te hebben gehouden.

      De nieuwslezer was:

      Stefano Fumagalli - Rai - Radiotelevisione Italiana
      LinkedIn · Stefano Fumagalli

      Milano, Lombardia, Italia · Rai - Radiotelevisione Italiana

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 12:10
    • Larry Perkins

      Posts: 64.447

      Franco Stroll

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 12:16
    • Pietje Bell

      Posts: 34.401

      Nah, die zit met zijn Israëlische liefje op papa's gigantische jacht.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 12:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.061

    Als ze van al die goedbetaalde coureurs de helft van hun salaris in de Italiaanse kas deponeren zijn ze gelijk van hun Staats-tekorten af.

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 11:50
  • John6

    Posts: 11.575

    belasting betalen wat is dat zullen die rijders wel denken, ik ook trouwens.

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 12:22
  • Patrace

    Posts: 6.668

    Interessant.
    Ik vermoed dat de meeste coureurs geen salaris krijgen per race, maar dat hun BV een factuur stuurt naar het team en ze dan uit die BV worden betalald. Maar die BV staat dan niet in Italië en als er dan geen inkomsten per race worden gespecificeerd, wordt het nog heel lastig om dat precies te achterhalen.
    Of gaan ze dan gewoon alle inkomsten delen door het aantal races en dat zijn dan ongeveer de inkomsten voor de race in Italië? Lijkt me juridisch nog best lastig.

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 12:24
    • Pietje Bell

      Posts: 34.401

      Vermeulen heeft dat eens uitgelegd hoe dat berekend wordt en dat hij altijd keurig belasting afdraagt na een GP aan het land wat verplicht is.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 12:29

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

