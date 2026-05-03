FIA-president Mohammed Ben Sulayem hint op een snelle aanpassing van het motorreglement in de Formule 1. Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels, maar die kunnen sneller tot het verleden horen dan gedacht. Volgens Ben Sulayem komen de V8-motoren terug in de sport, en daar is hij heel zeker van.

De motoren spelen dit jaar een hoofdrol in de Formule 1. Bij het nieuwe reglement spelen de elektrische componenten een veel grotere rol dan voorheen, en dat zorgt voor frustratie. Veel coureurs waren ontevreden, en de FIA en de Formule 1-top voerden dan ook veranderingen door. Die aangepaste regels gelden sinds dit weekend, en dat lijkt vooralsnog te werken.

Ben Sulayem laat in Miami weten dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuw motorreglement. De FIA-president laat aan de internationale media weten dat de V8-motoren gaan terugkeren, omdat duurzame brandstoffen een steeds grotere rol gaan spelen: "Het komt eraan. Zeker. Uiteindelijk is het een kwestie van tijd."

Hoe gaat de FIA dit voor elkaar krijgen?

Ben Sulayem is heel zeker van zijn zaak: "In 2031 zal de FIA de bevoegdheid hebben om dit door te voeren, zonder dat er gestemd hoeft te worden door de motorfabrikanten. Dat staat in de regels. Eigenlijk willen we het een jaar eerder al doorvoeren, dat is iets waar iedereen om vraagt. Als je het aan de fabrikanten probeert uit te leggen, zeggen ze nee. Maar het komt eraan, en de beslissingsbevoegdheid komt terug bij de FIA."

De FIA-president lijkt weinig zin te hebben in een democratische stemming: "Laten we het niet over de technische kant hebben, maar laten we het nu over de doelstelling hebben. Het doel is simpel: minder complexiteit, zoals nu het geval is. Toen de MGU-H er was, had die een functie. In de praktijk had geen enkele fabrikant daar baat bij. Nu hebben we allen de MGU-K, en dat is dezelfde motor. Het is een turbo, een 1.6 liter."

Hoe zit het met de V8?

Ben Sulayem heeft verder wel slecht nieuws, want de populaire V10-motor lijkt definitief tot het verleden te horen: "Wat de V10 betreft... Als ik nu aan de motorfabrikanten in de Formule 1 zou vragen of ze nog auto's produceren met een V10-motor, weet ik dat het antwoord nee is. Voorheen was er een tijdperk waarin dat veelvuldig gebeurde, maar nu niet meer."

"De V8 is echt het populairst, en ook het makkelijkst om mee te werken. Je hebt het geluid, maar zonder de complexiteit. Verder blijft het gewicht ook laag."