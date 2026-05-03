user icon
icon

FIA-president hint op comeback van V8-motoren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA-president hint op comeback van V8-motoren

FIA-president Mohammed Ben Sulayem hint op een snelle aanpassing van het motorreglement in de Formule 1. Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels, maar die kunnen sneller tot het verleden horen dan gedacht. Volgens Ben Sulayem komen de V8-motoren terug in de sport, en daar is hij heel zeker van.

De motoren spelen dit jaar een hoofdrol in de Formule 1. Bij het nieuwe reglement spelen de elektrische componenten een veel grotere rol dan voorheen, en dat zorgt voor frustratie. Veel coureurs waren ontevreden, en de FIA en de Formule 1-top voerden dan ook veranderingen door. Die aangepaste regels gelden sinds dit weekend, en dat lijkt vooralsnog te werken.

Meer over FIA FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr
 Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

21 apr

Ben Sulayem laat in Miami weten dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuw motorreglement. De FIA-president laat aan de internationale media weten dat de V8-motoren gaan terugkeren, omdat duurzame brandstoffen een steeds grotere rol gaan spelen: "Het komt eraan. Zeker. Uiteindelijk is het een kwestie van tijd."

Hoe gaat de FIA dit voor elkaar krijgen?

Ben Sulayem is heel zeker van zijn zaak: "In 2031 zal de FIA de bevoegdheid hebben om dit door te voeren, zonder dat er gestemd hoeft te worden door de motorfabrikanten. Dat staat in de regels. Eigenlijk willen we het een jaar eerder al doorvoeren, dat is iets waar iedereen om vraagt. Als je het aan de fabrikanten probeert uit te leggen, zeggen ze nee. Maar het komt eraan, en de beslissingsbevoegdheid komt terug bij de FIA."

De FIA-president lijkt weinig zin te hebben in een democratische stemming: "Laten we het niet over de technische kant hebben, maar laten we het nu over de doelstelling hebben. Het doel is simpel: minder complexiteit, zoals nu het geval is. Toen de MGU-H er was, had die een functie. In de praktijk had geen enkele fabrikant daar baat bij. Nu hebben we allen de MGU-K, en dat is dezelfde motor. Het is een turbo, een 1.6 liter."

Hoe zit het met de V8?

Ben Sulayem heeft verder wel slecht nieuws, want de populaire V10-motor lijkt definitief tot het verleden te horen: "Wat de V10 betreft... Als ik nu aan de motorfabrikanten in de Formule 1 zou vragen of ze nog auto's produceren met een V10-motor, weet ik dat het antwoord nee is. Voorheen was er een tijdperk waarin dat veelvuldig gebeurde, maar nu niet meer."

"De V8 is echt het populairst, en ook het makkelijkst om mee te werken. Je hebt het geluid, maar zonder de complexiteit. Verder blijft het gewicht ook laag."

919

Posts: 4.327

Als hij dit er doorheen weet te rammen is het het enige ooit waar hij de Formule 1 en haar fans een goede dienst mee doet.

Eerst maar eens kijken of het geen loze belofte is.

  • 2
  • 3 mei 2026 - 12:32
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem GP Miami 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Polleken

    Posts: 1.001

    Het enigste goede nieuws van Ben

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 12:27
  • Skoda F1

    Posts: 755

    Kan vuurwapen gevaarlijke Bernie ook niet gelijk weer terug komen met die V8 motoren?

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 12:29
  • 919

    Posts: 4.327

    Als hij dit er doorheen weet te rammen is het het enige ooit waar hij de Formule 1 en haar fans een goede dienst mee doet.

    Eerst maar eens kijken of het geen loze belofte is.

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 12:32
    • nr 76

      Posts: 7.419

      Het is in elk geval geen verkiezingsbelofte, want zonder tegenkandidaten hoef je die niet te doen.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 13:37

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Arabische Emiraten
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar