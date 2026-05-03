Isack Hadjar moet vrezen voor een diskwalificatie na afloop van de kwalificatie in Miami. De Franse Red Bull-coureur had de negende tijd genoteerd in de kwalificatie, maar de FIA heeft een probleem ontdekt. Het onderzoek loopt nog, maar de uitkomst lijkt al vast te staan.

Hadjar kreeg het in de kwalificatie op het circuit rondom het Hard Rock Stadium niet voor elkaar om in de buurt van zijn teamgenoot Max Verstappen te blijven. De Fransman moest het doen met de negende tijd, terwijl Verstappen op een haar na de pole position misliep. De teleurstelling bij Hadjar was groot, en die zal alleen maar groter zijn geworden toen de FIA laat op de avond een probleem met zijn auto ontdekte.

Wat is er aan de hand?

FIA Technical Delegate Jo Bauer liet na de controle van de auto weten dat er iets niet aan de haak was met de vloer. Volgens Bauer bleek uit de technische keuring dat het floor board twee millimeter buiten de grens viel. Dat betekent vrijwel zeker dat Hadjar uit de uitslag van de kwalificatie zal worden geschrapt, en dat hij achteraan het veld moet starten. Red Bull kan ook zijn set-up gaan wijzigen, en in dat geval zal hij vanuit de pitlane moeten starten.

Waarom is er nog niets besloten?

Hadjars diskwalificatie staat echter nog niet vast, omdat de stewards pas in de ochtenduren een meeting hebben gepland. Om 07:00 in de ochtend lokale tijd zullen Hadjar en een vertegenwoordiger van Red Bull aanschuiven. In dit soort situaties staat de uitkomst meestal al vast, en krijgt het desbetreffende team de kans om de problemen te verklaren. Aangezien de auto niet door de keuring van de FIA is gekomen, is het duidelijk wat er gaat gebeuren.

Voor Hadjar is het een tegenslag, maar het feit dat er een regenrace op komst is, laat zien dat er nog veel mogelijk is. Door naderend onweer is besloten om de starttijd naar voren te halen, waardoor er nu om 19:00 Nederlandse tijd zal worden gestart.