Zorgen bij Red Bull: diskwalificatie dreigt voor Hadjar

Isack Hadjar moet vrezen voor een diskwalificatie na afloop van de kwalificatie in Miami. De Franse Red Bull-coureur had de negende tijd genoteerd in de kwalificatie, maar de FIA heeft een probleem ontdekt. Het onderzoek loopt nog, maar de uitkomst lijkt al vast te staan.

Hadjar kreeg het in de kwalificatie op het circuit rondom het Hard Rock Stadium niet voor elkaar om in de buurt van zijn teamgenoot Max Verstappen te blijven. De Fransman moest het doen met de negende tijd, terwijl Verstappen op een haar na de pole position misliep. De teleurstelling bij Hadjar was groot, en die zal alleen maar groter zijn geworden toen de FIA laat op de avond een probleem met zijn auto ontdekte.

Wat is er aan de hand?

FIA Technical Delegate Jo Bauer liet na de controle van de auto weten dat er iets niet aan de haak was met de vloer. Volgens Bauer bleek uit de technische keuring dat het floor board twee millimeter buiten de grens viel. Dat betekent vrijwel zeker dat Hadjar uit de uitslag van de kwalificatie zal worden geschrapt, en dat hij achteraan het veld moet starten. Red Bull kan ook zijn set-up gaan wijzigen, en in dat geval zal hij vanuit de pitlane moeten starten.

Waarom is er nog niets besloten?

Hadjars diskwalificatie staat echter nog niet vast, omdat de stewards pas in de ochtenduren een meeting hebben gepland. Om 07:00 in de ochtend lokale tijd zullen Hadjar en een vertegenwoordiger van Red Bull aanschuiven. In dit soort situaties staat de uitkomst meestal al vast, en krijgt het desbetreffende team de kans om de problemen te verklaren. Aangezien de auto niet door de keuring van de FIA is gekomen, is het duidelijk wat er gaat gebeuren.

Voor Hadjar is het een tegenslag, maar het feit dat er een regenrace op komst is, laat zien dat er nog veel mogelijk is. Door naderend onweer is besloten om de starttijd naar voren te halen, waardoor er nu om 19:00 Nederlandse tijd zal worden gestart.

F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (12)

  • Skoda F1

    Posts: 755

    Oke gelukkig! Zal hadjar wel gedacht hebben de vloer is niet goed.. Dan zal dat wel de reden zijn dat ik niet bij max kan aanhaken.

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 11:13
    • Patrace

      Posts: 6.684

      Haha, inderdaad.
      Die jongen dacht dat hij echt in de buurt van Verstappen kon komen. Maar hij zal de komende weken waarschijnlijk weer stevig met de voetjes op de grond worden gezet.

      En dan begint het grote zoeken: waar kan ik meer tijd pakken, misschien als ik deze setting probeer, etc.

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 11:28
    • iOosterbaan

      Posts: 2.158

      Zou mij niets verbazen dat de limiet ligt waar het ligt omdat ze niet willen dat de auto's sneller zijn door meer vloer te creëren en daarmee meer downforce uit de vloer te halen. Ofwel er is ook gewoon een kans dat hij juist sneller had moeten zijn.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 12:07
  • markos

    Posts: 1.001

    "Niet aan de haak"??

    Zat er illegaal een trekhaak gemonteerd?

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 11:35
  • beerkuh

    Posts: 3.808

    Er zitten altijd haken en ogen aan zo’n verhaal! (Denk ik)

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 12:08
  • Pietje Bell

    Posts: 34.585

    Van MS:

    Als tijdens de Nederlandse mediasessie wordt opgemerkt dat zij die hebben ingezet op Verstappen op de eerste startrij veel geld hebben verdiend, grapt de viervoudig wereldkampioen: “Ja, ik heb er zelf ook op gewed!” Op een serieuzere toon voegt hij toe: “Ik had natuurlijk ook niet verwacht dat dit mogelijk zou zijn. Het doel voor ons was om dit weekend weer wat dichter bij de top drie teams te staan, maar ja, dan sta je normaal gezien zevende. Het ging dus nog een stuk beter dan verwacht in deze kwalificatie.”

    Tijdens de internationale persconferentie liet Verstappen al weten dat de enorme ommekeer niet alleen te danken is aan upgrades. Hij voegde toe dat hij zich ook een stuk comfortabeler voelt in de RB22 en aanmerkelijk meer kan pushen dan tijdens de eerste drie raceweekenden. Op de vraag van MS waar dat vooral aan te danken is, doet Verstappen in de Red Bull hospitality vervolgens uit de doeken:
    “Het meeste zit in het stuurhuis, waar eerst gewoon iets fout zat. Dat hebben ze nu eindelijk op kunnen lossen, dus nu kan ik tenminste weer gewoon normaal sturen.”

    De vervolgvraag luidt natuurlijk waarom Red Bull dit niet eerder heeft ontdekt.
    “Tja, ik zei al vanaf de eerste ronde in Barcelona dat er wat mis was, alleen schijnbaar was het heel moeilijk om dat op te lossen. Nu is het eindelijk opgelost.” Als door deze we.bsit.e wordt opgemerkt dat het in zekere zin de basics zijn, verduidelijkt Verstappen:
    “Ja, maar dat is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Je denkt aan het stuur, maar er komen heel veel dingen samen, ook qua aerodynamica. Uiteindelijk wordt de hele ophanging natuurlijk ook helemaal ontworpen om aerodynamisch optimaal te zijn. Dus daar zitten natuurlijk altijd haken en ogen aan.”

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 12:28
  • Need5Speed

    Posts: 3.765

    Het lijkt mij dat er een probleem was met de vloer. Hij zal vast niet zo ontworpen zijn dat ie 2 mm te ver uitsteekt. Dus hij is verkeerd gemonteerd of beschadigd geraakt.
    En dat verklaart meteen waarom hij ineens zijn snelheid kwijt was.

    Als de stewards zien dat er sprake is van een fout of probleem waar Hadjar alleen maar nadeel van had zou het allemaal met een sisser af kunnen lopen.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 12:28
    • snailer

      Posts: 32.617

      Mekkies had al na de SQ verteld dat er nog een issue in de auto van Hadjar zat. Als dat de vloer was die mogelijk (blijft natuurlijk speculatie) verkeerd was en daardoor wat minder downforce had, dan heeft het verdomd lang geduurd voor ze het ontdekten.

      De vloer is niet het hele verhaal. Verstappen kan gewoon weer zijn klasse ontplooien.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 13:07
    • Need5Speed

      Posts: 3.765

      Dat, en dan vooral doordat het probleem met het stuurhuis van Max is verholpen zoals Pietje hierboven schreef.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 13:08
  • van lotje,g

    Posts: 1.246

    Tante Agaat kan bijzonders goed haken

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 12:36
  • jd2000

    Posts: 7.676

    Duurt niet lang meer voordat pa Hamilton ingehuurd wordt om hem te troosten.

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 13:20

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 27
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
