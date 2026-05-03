De Formule 1 zit momenteel in een lastig parket. De kritiek op de nieuwe regels zwelt aan, met zowel coureurs als fans die zich storen aan het gebrek aan voluit racen en de grote rol van energiebeheer. Ondanks een eerste bijsturing richting de Grand Prix van Miami blijft het gevoel hangen dat de sport slechts aan symptoombestrijding doet.

Na bakken kritiek van onder anderen Max Verstappen, Fernando Alonso en Lando Norris op de nieuwe auto's, werd de FIA tot actie gemaand. Ook binnen de paddock groeit het besef dat er structureel iets moet veranderen, al blijkt dat in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Compromis overheerst in F1-discussies

Volgens Jan Monchaux zijn de recente gesprekken weliswaar constructief verlopen, maar leverden ze vooral een typisch compromis op. “Iedereen zat rond de tafel met goede intenties, maar uiteindelijk kom je toch uit bij de kleinste gemene deler”, geeft hij aan tegenover Auto Motor und Sport.

Een belangrijk discussiepunt is de balans tussen elektrische en verbrandingskracht. De beoogde 50/50-verhouding lijkt nu al achterhaald. “We hebben bekeken of we het elektrische aandeel kunnen terugschroeven en meer brandstof kunnen toelaten, maar daar heb je een supermeerderheid voor nodig. En die was er simpelweg niet”, aldus Monchaux.

Fabrikanten blokkeren snelle ingreep

Een snelle koerswijziging lijkt daardoor uitgesloten. Vier van de vijf motorfabrikanten moeten instemmen met ingrijpende aanpassingen, maar die consensus ontbreekt volledig. “Iedereen redeneert vanuit zijn eigen positie. De één denkt voordeel te halen uit de huidige regels, de ander wil niets veranderen omdat hij races wint, en weer iemand anders zegt dat er simpelweg te weinig tijd is om alles opnieuw te ontwikkelen.”

Daardoor dreigt de Formule 1 vast te zitten in een tussenfase, waarin niemand echt tevreden is. Met de technische basis van de nieuwe auto’s die al snel vastgelegd moet worden, lijkt een oplossing voor 2027 onhaalbaar. De hoop binnen de sport verschuift stilaan naar 2028, in de hoop dat de druk dan groot genoeg is om wél door te pakken en de balans in de sport te herstellen.