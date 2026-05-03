FIA-topman legt uit: Zo vergaderden de teams over het motorreglement

De Formule 1 zit momenteel in een lastig parket. De kritiek op de nieuwe regels zwelt aan, met zowel coureurs als fans die zich storen aan het gebrek aan voluit racen en de grote rol van energiebeheer. Ondanks een eerste bijsturing richting de Grand Prix van Miami blijft het gevoel hangen dat de sport slechts aan symptoombestrijding doet.

Na bakken kritiek van onder anderen Max Verstappen, Fernando Alonso en Lando Norris op de nieuwe auto's, werd de FIA tot actie gemaand. Ook binnen de paddock groeit het besef dat er structureel iets moet veranderen, al blijkt dat in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Compromis overheerst in F1-discussies

Volgens Jan Monchaux zijn de recente gesprekken weliswaar constructief verlopen, maar leverden ze vooral een typisch compromis op. “Iedereen zat rond de tafel met goede intenties, maar uiteindelijk kom je toch uit bij de kleinste gemene deler”, geeft hij aan tegenover Auto Motor und Sport.

Een belangrijk discussiepunt is de balans tussen elektrische en verbrandingskracht. De beoogde 50/50-verhouding lijkt nu al achterhaald. “We hebben bekeken of we het elektrische aandeel kunnen terugschroeven en meer brandstof kunnen toelaten, maar daar heb je een supermeerderheid voor nodig. En die was er simpelweg niet”, aldus Monchaux.

Fabrikanten blokkeren snelle ingreep

Een snelle koerswijziging lijkt daardoor uitgesloten. Vier van de vijf motorfabrikanten moeten instemmen met ingrijpende aanpassingen, maar die consensus ontbreekt volledig. “Iedereen redeneert vanuit zijn eigen positie. De één denkt voordeel te halen uit de huidige regels, de ander wil niets veranderen omdat hij races wint, en weer iemand anders zegt dat er simpelweg te weinig tijd is om alles opnieuw te ontwikkelen.”

Daardoor dreigt de Formule 1 vast te zitten in een tussenfase, waarin niemand echt tevreden is. Met de technische basis van de nieuwe auto’s die al snel vastgelegd moet worden, lijkt een oplossing voor 2027 onhaalbaar. De hoop binnen de sport verschuift stilaan naar 2028, in de hoop dat de druk dan groot genoeg is om wél door te pakken en de balans in de sport te herstellen.

  • OrangeArrows

    Posts: 3.383

    De huidige aanpassingen lijken enigszins te werken, maar als je structureel wilt verbeteren moet de balans gewoon worden aangepast. Verschilt natuurlijk ook per circuit wat je kan opwekken.

    + 0
    • 3 mei 2026 - 11:12
  • Skoda F1

    Posts: 752

    En een kloddertje roze hier!.. En een kloddertje roze daar!..

    + 1
    • 3 mei 2026 - 11:16
  • 919

    Posts: 4.325

    Al jaren een doorn in het oog, de 'belangen' van de motor fabrikanten. Flikker toch op...

    + 2
    • 3 mei 2026 - 11:56
  • dutchiceman

    Posts: 5.607

    Met oogkleppen op?

    + 0
    • 3 mei 2026 - 12:26

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

